Merkel reist zu Migrations-Treffen nach Paris

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am kommenden Montag in Paris gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und weiteren Politikern aus Europa und Afrika über die Bekämpfung illegaler Migration diskutieren. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

Zu dem Treffen im Elysee-Palast sind nach seinen Angaben auch der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni und der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy eingeladen, außerdem die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, die Präsidenten von Tschad und Niger, Idriss Deby und Mahamadou Issoufou, sowie der Vorsitzende des Präsidialrates Libyens, Fayez Al-Sarraj.

"Schwerpunkt des Treffens wird die Migrationszusammenarbeit mit afrikanischen Ländern sein", kündigte die Bundesregierung an. Es gehe darum, Fluchtursachen zu bekämpfen, illegale Migration einzudämmen und Migration besser zu steuern. Ziel sei auch, "die kriminellen Schleuser ihrer Geschäftsgrundlage zu berauben und generell die illegale Migration zurückzudrängen", erklärte Seibert. Auch solle beraten werden, was angesichts "katastrophal schlechter Verhältnisse" in Lagern in Libyen unternommen werden könne.

Die Gesprächsteilnehmer wollen um 18.30 Uhr eine gemeinsame Pressebegegnung geben. Danach ist laut Seibert ein "Arbeits-Abendessen" von Macron, Merkel, Gentiloni und Rajoy geplant. Dabei könnten "auch noch anstehende europäische Themen besprochen werden". Schon am Nachmittag soll es zudem ein bilaterales Treffen von Merkel und Macron im Elysee-Palast geben.

August 25, 2017 07:44 ET (11:44 GMT)

