Merkel ruft Jamaika-Partner zu verantwortungsvollem Verhandeln auf

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Partner eines möglichen Jamaika-Bündnisses zu verantwortungsvollen Verhandlungen über eine künftige Regierung aufgerufen. "Wir haben einen Wählerauftrag, mit dem wir umgehen müssen", sagte Merkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwoch). "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, ja unsere Pflicht, daraus eine Regierung zu bilden und vernünftige Politik für die Bürger und unser Land zu gestalten. Ich halte das für möglich."

Auf die Frage, ob sie Sorgen ihrer Partei teile, eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP könne die AfD weiter stärken, antwortete Merkel: "Nein. Ich bin überzeugt, dass eine Regierung, die gut arbeitet, auch Zustimmung ernten wird." Probleme und Zukunftsherausforderungen Deutschlands müssten benannt und im Sinne der Bürger entschlossen angegangen werden.

Merkel erwartet schwierige Jamaika-Verhandlungen bei ökologischen Fragen wie dem Verbot des Düngemittels Glyphosat. "Das wird in den Verhandlungen zur Regierungsbildung keine einfachen Diskussionen geben", sagte sie. "Ich versetze mich in die Bauern hinein. Wenn ihnen ein solches Pflanzenschutzmittel gestrichen wird, macht es ihnen das Wirtschaften schwer." Merkel mahnte, neben der ökologischen Landwirtschaft nicht die ökonomischen Aspekte zu vernachlässigen. "Wenn immer mehr Menschen regionale Produkte essen wollen, was ich gut finde, kann es aber nicht sein, dass über die Methoden der regionalen Produzenten immer nur geklagt wird."/bk/DP/stk