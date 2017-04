Merkel schlägt Pflöcke für Brexit-Verhandlungen ein

Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor dem Brexit-Sondergipfel der EU hat Kanzlerin Angela Merkel die für Deutschland entscheidenden Positionen in den Austrittsverhandlungen mit Großbritannien genannt. Bei einer Regierungserklärung im Bundestag formulierte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag dazu drei Leitlinien: Erstens müssten die Interessen der deutschen Bürger gewahrt sein, um negative Auswirkungen auf deren Alltag "so gering wie möglich zu halten". Zweitens müsse Schaden etwa durch Rechtsunsicherheiten von der EU insgesamt abgewendet werden. Drittens gelte es, den Zusammenhalt der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten zu stärken.

Merkel skizzierte vor dem Treffen der EU-27 auch, wie aus deutscher Sicht die Reihenfolge der Verhandlungen auszusehen hat. "Ein Abkommen über das zukünftige Verhältnis mit Großbritannien können wir erst schließen, wenn alle Austrittsfragen zufriedenstellend geklärt sind", betonte sie. Je schneller die britische Regierung zu konstruktiven Lösungen bereit sei, "desto eher können wir uns mit ihrem Wunsch befassen, bereits während der Austrittsverhandlungen auch über das zukünftige Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und er Europäischen Union zu sprechen", sagte die Kanzlerin. "Aber zuerst müssen wir wissen, wie sich Großbritannien die zukünftigen Beziehungen mit uns vorstellt". Deshalb könne es nur in dieser Reihenfolge gehen, und darauf würde die 27 "achten und bestehen".

Finanzen mit an den Anfang In 44 Jahren Mitgliedschaft Großbritanniens habe sich ein dichtes Beziehungsgeflecht entwickelt, das nun Stück für Stück entflechtet werden müsse, sagte Merkel. Dabei sei auch der Umgang der finanziellen Verpflichtungen zu klären, die Großbritannien während seiner Mitgliedschaft eingegangen sei "und die sich auch auf die Zeit nach dem Austritt erstrecken". Diese Verhandlungen könne man nicht erst ganz am Schluss führen, "sondern diese Verhandlungen gehören zu den wichtigen Aspekten, die auch von Beginn an ein Thema sein müssen".

Ein Drittstaat, wie es Großbritannien dann sein werde, könne nicht gleich- oder bessergestellt sein wie ein Mitglied der Europäischen Union, betonte Merkel. Eigentlich sollte dies klar sein, sie habe jedoch den Eindruck, dass sich einige in Großbritannien diesbezüglich noch Illusionen machten. "Das aber wäre vergeudete Zeit", sagte Merkel.

Sie sei fest davon überzeugt, dass die EU auch nach dem Ausscheiden Großbritanniens eine "einzigartige Wertegemeinschaft und einer der weltweit stärksten Wirtschaftsräume" sein werde, sagte die Kanzlerin. Man respektiere die Entscheidung Großbritanniens und schaue nach vorne. Nun laufe die zweijährige Frist, an deren Ende der Austritt Großbritannien stehe. Den verbleibenden Mitgliedstaaten obliege es, die eigenen Interessen und Ziele für die bevorstehenden Verhandlungen zu definieren. Der EU-Sondergipfel am Samstag sei dazu ein erster Schritt.

Mandat bis Ende Mai Bei dem Treffen sollen gemeinsame Leitlinien durch die Staats- und Regierungschefs definiert werden. Merkel nannte den dazu von EU-Ratspräsident Donald Tusk ausgearbeiteten und bereits vorgelegten Textentwurf "sehr gut und ausgewogen". Der Entwurf berücksichtige nicht nur die Einzelinteressen der 27 Mitgliedstaaten, sondern auch die übergeordneten Interessen der Europäischen Union als Ganzes, lobte Merkel.

Sie stelle mittlerweile "ein großes Einvernehmen über unsere gemeinsame Verhandlungslinie gegenüber Großbritannien fest", sagte Merkel. "Wir können deshalb davon ausgehen, dass vom Europäischen Rat der 27 übermorgen ein starkes Signal der Geschlossenheit ausgehen wird".

Die Leitlinien stellen die Grundlage des Verhandlungsmandats dar, das die 27 Mitgliedstaaten in einem weiteren Schritt voraussichtlich Ende Mai der EU-Kommission erteilen werden, wie Merkel erklärte. Das Verhandlungsmandat werde erheblich umfangreicher sein als die Leitlinien. Sie teile die Einschätzung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dass die eigentlichen politischen Brexit-Verhandlungen erst nach den britischen Unterhaus-Wahlen am 8. Juni Fahrt aufnehmen könnten, sagte die Regierungschefin.

"Fair und konstruktiv" Sie habe sich dafür eingesetzt, dass alle wichtigen Entscheidungen während der Verhandlungen "nur mit Zustimmung der Mitgliedstaaten getroffen werden", sagte Merkel. Das sei auch sichergestellt. Denn das Ausscheiden eines Mitgliedstaates berühre natürlich die Interessen der anderen Mitgliedstaaten unmittelbar.

"Wir sind bestens vorbereitet", betonte Merkel. Aber die Verhandlungen würden noch viel Arbeit mit sich bringen. Europa könne es sich allerdings angesichts der globalen Herausforderungen nicht leisten, sich in den kommenden zwei Jahren nur mit sich selbst zu beschäftigen, Brexit hin oder her.

Selbstverständliche müsse es auch in Zukunft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rechten und Pflichten geben, betonte Merkel. Wenn Großbritannien dazu bereit sei, "dann sollte einer engen und langfristigen Partnerschaft mit der Europäischen Union allerdings nichts im Wege stehen." Die EU habe ein Interesse an einer solchen Partnerschaft und auch an einem prosperierenden Großbritannien. "In einem Wort: Wir werden die Verhandlungen fair und konstruktiv führen und genau das erwarten wir auch von der britischen Seite."

