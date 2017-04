Merkel telefoniert mit May - keine Verzögerung des Brexits

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung rechnet nicht damit, dass die Parlamentswahl in Großbritannien die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt beeinträchtigen wird. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe nach der Neuwahl-Ankündigung am Dienstag mit der britischen Premierministerin Theresa May telefoniert, berichtete die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch. "Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Verhandlungen ungestört fortgesetzt werden können", sagte sie. May hatte die Neuwahl überraschend für den 8. Juni angekündigt. Damit will sie sich Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen sichern./tl/DP/mis