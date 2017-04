Merkel überholt Schulz im ARD-Deutschlandtrend

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Gunst der Wähler Umfragen zufolge wieder zugelegt. Könnten die Bürger den Bundeskanzler direkt wählen, würden sich 46 Prozent für die Amtsinhaberin und 40 Prozent für ihren Herausforderer Martin Schulz von der SPD entscheiden, wie aus der Umfrage Deuschlandtrend im Auftrag der ARD hervorgeht. In der Umfrage Ende März hätten noch 45 Prozent ihr Kreuz bei Schulz und 36 Prozent bei Merkel gemacht.

Auch Merkels CDU kommt in der neuesten Umfrage besser weg. In der Sonntagsfrage kommt die Union auf 34 Prozent, 2 Prozentpunkte mehr als in der vorangegangenen Umfrage Anfang des Vormonats. Die SPD erreicht wie zuvor 31 Prozent, die Grünen kommen auf ebenfalls unveränderte 8 Prozent, die Linke verliert einen Punkt auf 7 Prozent. Die FDP verharrt bei 6 Prozent, die AfD bei 11 Prozent.

April 13, 2017

