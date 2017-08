Merkel und Macron mit Lage in der Ost-Ukraine unzufrieden

BERLIN (Dow Jones)--Frankreich und Deutschland haben die Stagnation in der Ost-Ukraine erneut mit Kritik an den Regierungschefs von Russland und der Ukraine verbunden. Sie müssten "mit Bedauern feststellen, dass sich die Sicherheitslage in der östlichen Ukraine nicht signifikant verbessert hat", erklärten Kanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag am Rande des Flüchtlings-Gipfels in Paris. Beide monierten, dass die vereinbarte Waffenruhe immer noch nicht vollständig umgesetzt sei.

Merkel und Macron forderten "Präsident Putin und Präsident Poroschenko eindringlich auf, ihre Zusagen vollständig einzuhalten, den Waffenstillstand öffentlich und deutlich zu unterstützen und sicherzustellen, dass entsprechende Instruktionen an das Militär und die Kräfte vor Ort übermittelt worden sind." Beide erklärten, sie wollten die Situation "in den kommenden Tagen weiterhin genau beobachten".

August 28, 2017 12:03 ET (16:03 GMT)

