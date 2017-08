Merkel und Macron pochen auf Waffenstillstand in der Ostukraine

Berlin (Reuters) - Deutschland und Frankreich haben die anhaltendenen Kämpfe in der Ostukraine scharf kritisiert.

In einer gemeinsamen Erklärung beanstandeten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französischen Präsident Emmanuel Macron am Montag, dass der vereinbarte Waffenstillstand zum Schulanfang nicht durchgesetzt werde. Dies war in einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen ukrainischen Kollegen Petro Poroschenko vereinbart worden. "Wir fordern Präsident Putin und Präsident Poroschenko eindringlich auf, ihre Zusagen vollständig einzuhalten, den Waffenstillstand öffentlich und deutlich zu unterstützen und sicherzustellen, dass entsprechende Instruktionen an das Militär und die Kräfte vor Ort übermittelt worden sind", heißt es in der Erklärung.

Noch immer komme es zu zahlreichen Waffenstillstandsverletzungen, auch durch schwere Waffen, kritisieren Merkel und Macron. Zudem werde die OSZE-Beobachtermission weiterhin bedroht, insbesondere in den von den prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete. Merkel und Macron trafen in Paris zusammen.

