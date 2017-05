Merkel verteidigt Abschiebungen nach Afghanistan

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf dem Evangelischen Kirchentag Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan verteidigt.

"Ich weiß, dass ich mich damit nicht beliebt mache", sagte Merkel am Donnerstag auf einer Veranstaltung mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama in Berlin. Aber wenn in einem Rechtsstaat nach mehrfacher Prüfung eine Entscheidung gegen einen Aufenthalt in Deutschland getroffen werde, müsse diese umgesetzt werden. Man müsse sich auf die wirklich Hilfsbedürftigen konzentrieren, sagte Merkel. Zuvor war sie von dem EKD-Vorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm gefragt worden, warum auch Menschen abgeschoben würden, die bereits integriert seien. Merkel verwies auf Ermessensspielräume. Solche Konflikte wolle man künftig vermeiden, indem sehr rasch über Neuanträge entschieden werde und Flüchtlinge und Asylbewerber erst bei einer Bleibeperspektive auf Kommunen verteilt würden.

Auch Obama verteidigte diese Position. Zwar verdiene "in den Augen Gottes" ein Kind auch in einem anderen Land genauso viel Barmherzigkeit und Mitgefühl. "Aber wir sind eben auch Regierungschefs und haben eine Verantwortung für die Bürger innerhalb unserer Grenzen und auch begrenzte Ressourcen", sagte Obama, der im Januar von Donald Trump abgelöst wurde.

Merkel wird seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 von konservativen Kritikern eine zu weiche Haltung vorgeworfen. Kirchen und Opposition kritisieren dagegen vor allem Abschiebungen nach Afghanistan, die wegen der Sicherheitslage in dem zentralasiatischen Land auch in der SPD umstritten sind.