Merkel will alle EU-Staaten in Schengen-Raum sehen

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich dafür ausgesprochen, dass möglichst alle EU-Staaten dem Schengen-Raum beitreten.

Sie nannte den Vorstoß von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, dass auch Bulgarien und Rumänien Mitglied werden sollten, am Freitag in Berlin "eine vernünftige Herangehensweise". Allerdings müssten Beitrittsländer die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Bei Bulgarien etwa habe es noch eine Vielzahl zu Fragen zum Justizsystem und zu Korruption gegeben. Aber generell finde sie es wünschenswert, wenn Länder wie Bulgarien bis zu Kroatien beitreten würden. Es leuchte ihr nicht ein, wieso Nicht-EU-Länder wie die Schweiz oder Norwegen bereits Mitglieder in der passfreien Zone seien, einige EU-Staaten aber noch nicht. "Es bringt uns mehr Sicherheit als dass es weniger Sicherheit bringt", sagte Merkel zu der Erweiterungsdebatte des Schengen-Raums. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte am Mittwoch die "unverzügliche" Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in die Ländergruppe gefordert, innerhalb derer es in aller Regel keine Grenzkontrollen gibt. Die Debatte hat sich seit der britischen Entscheidung geändert, die EU zu verlassen. Großbritannien hatte einen Beitritt zu Schengen stets kategorisch abgelehnt.