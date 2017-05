Merkel will Macrons Vorschlägen über Eurozone offen begegnen

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Vorschläge des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Reform der Eurozone bei ihrem am Nachmittag anstehenden Treffen nicht a priori abbügeln. Sie werde ihm nicht sagen, "was alles nicht geht", erklärte die Kanzlerin bei einer Pressekonferenz in Berlin mit NRW-Wahlsieger Armin Laschet.

Sie werde offen in das Gespräch gehen, "dass wir was gemeinsames hinbekommen wollen". Die Wahl Macrons "bietet uns die Möglichkeit, Dynamik in die europäische Entwicklung zu bringen", ergänzte die CDU-Vorsitzende.

Macron hat unter anderem vorgeschlagen, eine europäische Arbeitslosenversicherung einzuführen und den Euroraum mit einem eigenen Budget nebst Finanzminister auszustatten. Dass soll den Währungsblock sicherer gegen Krisen machen und die wirtschaftliche Unwucht beseitigen. Auf Deutschland kämen dadurch höhere Lasten zu.

Während sich Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hinter den neuen Staatschef von Deutschlands wichtigsten Partner stellt und dies in einem Strategiepapier bekräftigt, ist Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zurückhaltender. In Frankreich muss Macron aus seiner Sicht erst einmal die von ihm versprochenen Wirtschaftsreformen in die Tat umsetzen, ehe über europäische Fragen verhandelt werden kann.

