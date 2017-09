Merkel will Türkei im Oktober bei EU-Rat zum Thema machen

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel will den nächsten EU-Gipfel zu Gesprächen über die Beitrittsperspektive der Türkei nutzen. Sie wolle beim Rat der Europäischen Union im Oktober herausfinden, wie die Meinung der anderen Mitgliedstaaten dazu sei, sagte die CDU-Vorsitzende am Montag nach Teilnehmerangaben bei einer Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion in Berlin.

Den Teilnehmern zufolge betonte Merkel aber auch die Tatsache, dass die Türkei Nato-Partner sei. Die Kanzlerin sprach demnach von einer "schwierigen Gratwanderung". Man müsse die Gesprächskanäle auch mit schwierigen Gesprächspartnern offenhalten, sagte Merkel.

Beim TV-Duell am Sonntagabend hatte SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz überraschend erklärt, er werde die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aussetzen, falls er zum Kanzler gewählt werden sollte. Die Beschlusslage bei CDU und CSU ist da schon seit Jahren eindeutig: Die Union will der Türkei ohnehin keine Vollmitgliedschaft, sondern allenfalls eine privilegierte Partnerschaft zubilligen.

