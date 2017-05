Merkel wirft Kraft fehlende Absage an Rot-Rot-Grün-Bündnis vor

Berlin (Reuters) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU-Vorsitzende Chefin Angela Merkel von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) für die fehlende Absage an ein rot-rot-grünes Bündnis kritisiert.

Die SPD habe schon im Saarland klar gemacht, dass dies "kein Thema mehr sei, das man ausschließt", sagte Merkel in einem am Dienstag ausgestrahlten WDR-Interview. "Das ist leider auch bei der Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen so. Sie sagt nicht klar, 'ich mach das nicht'", sagte Merkel. Deshalb werde die CDU dies in den Tagen bis zur Wahl am Sonntag thematisieren und um Stimmen werben, "weil ansonsten diese Option immer im Raum steht".

Am Montag hatte bereits CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet die SPD aufgefordert, ein rot-rot-grünes Bündnis im größten Bundesland auszuschließen. Die Debatte über eine solche Koalition wird von der Union als mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl im Saarland im März gesehen.

Nach letzten Umfragen liegen SPD und CDU in Nordrhein-Westfalen etwa gleichauf.