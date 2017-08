Meta Financial gibt 13 Cents Dividende bekannt

Die Meta Financial Group Inc. (ISIN: US59100U1088, NASDAQ: CASH) zahlt ihren Investoren für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2017 eine Dividende in Höhe von 13 US-Cents aus. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 2. Oktober 2017 (Record date: 8. September 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,52 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 68,75 US-Dollar (Stand: 29. August 2017) bei 0,76 Prozent.

Meta Financial ist die Muttergesellschaft der MetaBank. Die Marktgebiete befinden sich in: Storm Lake, Iowa; Brookings, South Dakota; und Sioux Falls. Das Aktivvermögen beträgt derzeit 4,02 Mrd. US-Dollar.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 55,8 Mio US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 9,8 Mio. US-Dollar.

Die Meta Financial-Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt seit Jahresanfang mit 33,19 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de