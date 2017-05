Metro profitiert vom Großhandelsgeschäft

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Wachstum im Großhandelsgeschäft hat bei der METRO Group im zweiten Geschäftsquartal die anhaltende Schwäche im Lebensmitteleinzelhandel ausgeglichen. Im Geschäft mit der Unterhaltungselektronik blieb der Umsatz konstant. Kurz vor der geplanten Aufspaltung wies der Handelskonzern Zahlen für die jeweiligen Teilkonzerne aus und passte auch die Prognosen an.

Unter dem Strich wies die Metro AG für den Gesamtkonzern in den drei Monaten per Ende März einen Gewinn von 24 Millionen Euro aus. Vor Jahresfrist war noch ein Verlust von 57 Millionen Euro angefallen.

Im fortgeführten Geschäft, das die Elektronikkette Media-Saturn umfasst, blieb der Umsatz konstant bei 5,3 Milliarden Euro. Flächenbereinigt ergab sich ein leichtes Plus von 0,3 Prozent. Das EBIT vor Sonderfaktoren sank belastet von den Kosten des Konzernumbaus auf minus 19 Millionen Euro nach 38 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Im nicht fortgeführten Geschäft entwickelten sich Großhandel und Lebensmitteleinzelhandel unterschiedlich. Während der Umsatz bei Metro Cash & Carry auch mit Hilfe der zugekauften Vertriebslinie Pro a Pro um 5,4 Prozent zulegte, sank er bei der Warenhauskette Real um 7,8 Prozent.

Flächenbereinigt ergab sich für beide zusammen ein Minus von 1,1 Prozent, weil das Ostergeschäft anders als im Vorjahr in den April fiel. Das EBIT vor Sonderfaktoren verbesserte sich auf 90 von minus 27 Millionen Euro. Hier wirkten sich Immobilienerträge und positive Wechselkurse aus, darunter der Rubel.

Der Konzern soll zur Jahresmitte entlang der Geschäftsbereiche Groß- und Lebensmittel-Einzelhandel sowie Unterhaltungselektronik aufgespalten werden. Die Konzernführung verspricht sich davon eine bessere Entwicklung der beiden Geschäftsbereiche, deren Synergien zuletzt als kaum nennenswert beschrieben wurden.

Während Metro Cash & Carry sowie die Real-Supermärkte in eine neue Gesellschaft ausgegliedert werden, bleiben die Handelsketten Media Markt und Saturn im Besitz der bestehenden Gesellschaft, die sich später in Ceconomy umbenennen soll.

Für das fortgeführte Geschäft gab der Konzern eine eigenständige Prognose aus. Danach werden der Umsatz und das EBIT vor Sonderfaktoren im Gesamtjahr leicht zulegen.

