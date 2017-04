Mexiko ist Partnerland der Hannover Messe 2018

BERLIN (Dow Jones)--Zum ersten Mal ist im kommenden Jahr mit Mexiko ein lateinamerikanisches Land Partnerland der Hannover Messe. Das gaben am Donnerstag Vertreter der Deutschen Messe AG und der mexikanischen Seite bekannt. "Die ganze Welt der Industrie wird in einem Jahr auf Mexiko schauen", sagte Messe-Vorstand Jochen Köckler. "Wir sind überzeugt, dass alle Seiten von dieser Partnerschaft profitieren und besonders die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Mexiko und Europa weiter ausgebaut werden."

April 27, 2017 08:07 ET (12:07 GMT)

