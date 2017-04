Mexiko ist Partnerland der Hannover Messe 2018

HANNOVER (dpa-AFX) - Mit Mexiko wird 2018 erstmals ein lateinamerikanisches Land Partner der Hannover Messe sein. Der entsprechende Vertrag sei unterzeichnet, teilte die Deutsche Messe am Donnerstag mit. Die Hannover Messe gilt als weltgrößte Leistungsschau für industrielle Neuerungen. "Die ganze Welt der Industrie wird in einem Jahr auf Mexiko schauen", betonte Hannover-Messe-Chef Jochen Köckler. Vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Mexiko und Europa würden profitieren, sagte er voraus. Partnerland der Messe im laufenden Jahr ist Polen.

Derzeit werden nach Angaben der Messe 80 Prozent des mexikanischen Außenhandels im nordamerikanischen Wirtschaftsraum abgewickelt. Gleichzeitig peile Mexiko an, das Freihandelsabkommen mit der EU zur Ausweitung des transatlantischen Handels zu aktualisieren. Zugleich befindet sich Mexiko ebenso wie Kanada mit den USA im Schlagabtausch, das Wort "Handelskrieg" macht die Runde. Für deutsche Unternehmen sei Mexiko in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden - nicht zuletzt als größtes Zielland deutscher Ausfuhren in Lateinamerika.

Laut Weltbank belegte Mexiko 2015 mit seiner Wirtschaftskraft den 15. Platz weltweit. Zum Vergleich: Deutschland lag auf Rang 4. In Mexiko leben etwa 120 Millionen Menschen, unter den Exportnationen steht das Land an 13. Stelle, beim Import auf Platz 12. Das erdölreiche Mexiko hat sich vom Rohstoffland zur Industrienation entwickelt, es ist stark in der Autoproduktion./tst/DP/tos