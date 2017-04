Microsoft verdient deutlich mehr - Umsatz aber unter Erwartungen

REDMOND (dpa-AFX) - Der Computer-Riese Microsoft hat dank seiner boomenden Cloud-Dienste zum Jahresauftakt deutliche Geschäftszuwächse verbucht. Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss in den drei Monaten bis Ende März um fast 30 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar (4,4 Mrd Euro), wie der US-Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen auf bereinigter Basis um sechs Prozent auf 23,6 Milliarden Dollar.

Microsofts Ergebnisse fielen aber einmal mehr gemischt aus: Während das Cloud-Geschäft mit IT-Diensten im Internet florierte, brachen die Einnahmen in der klassischen PC-Sparte weiter weg. Am Markt kamen die Quartalszahlen zunächst nicht gut an - die Aktie fiel nachbörslich in einer ersten Reaktion um knapp zwei Prozent. Der Gewinn lag zwar über den Prognosen, beim Umsatz hatten Analysten aber mehr erwartet./hbr/DP/he