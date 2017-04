Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Australien blieben die Börsen wegen des ANZAC-Tages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.56 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.373,50 +0,15% +5,93% Euro-Stoxx-50 3.584,76 +0,21% +8,94% Stoxx-50 3.192,83 +0,43% +6,05% DAX 12.452,18 -0,02% +8,46% FTSE 7.285,29 +0,28% +1,99% CAC 5.286,66 +0,34% +8,73% Nikkei-225 19.079,33 +1,08% -0,18% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,99% -57

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,40 49,23 +0,3% 0,17 -12,6% Brent/ICE 51,76 51,6 +0,3% 0,16 -11,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,94 1.279,30 -0,7% -8,37 +10,4% Silber (Spot) 17,84 17,94 -0,6% -0,10 +12,0% Platin (Spot) 958,25 961,50 -0,3% -3,25 +6,1% Kupfer-Future 2,57 2,55 +0,8% +0,02 +2,5%

+++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Nach der Rally des Vortages dürfte es an der Wall Street gemächlicher zugehen. Zum Wochenauftakt hatte der Sieg des liberalen EU-Befürworters Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl weltweit für Erleichterung gesorgt. Nun mehren sich aber die kritischen Stimmen, die darauf verweisen, dass Macron für die dringend benötigten Reformen in Frankreich kaum Mehrheiten im Parlament finden dürfte. "Das positive Momentum könnte andauern - insbesondere dann, wenn Trump seine Reformpläne zur Besteuerung auf den Weg bringt", sagt ein Marktanalyst. Doch die ganz große Euphorie für die von US-Präsident Donald Trump für Mittwoch angekündigte Steuerreform ist verflogen. Denn auch hier stellten Anleger immer stärker die Frage nach der Umsetzbarkeit. Denn bis Freitag muss die Regierung einen Haushalt durch den Kongress bekommen, sonst droht ab Samstag die Lahmlegung aller Bundesinstitutionen. Laut Medienberichten soll Trump nun sogar bereit sein, die Finanzierung der geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko aus seinem Budgetentwurf zu streichen, um diesen mehrheitsfähig zu machen. Laut Händlern spricht dieses Vorgehen nicht dafür, dass die Regierung ihre Steuerreform so ohne Weiteres durch den Kongress bringen könne.

Alcoa ziehen vorbörslich um 3,6 Prozent an. Der Aluminiumkonzern ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat seine Jahresziele bekräftigt.#

Die Geschäftszahlen von T-Mobile US kommen dagegen nicht gut an, obwohl die Tochter der Deutschen Telekom im ersten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert hat und sich mit Blick auf das Wachstum der Kundenzahl optimistischer äußerte. Die Aktie verliert 0,3 Prozent.

Barrick Gold verbilligen sich um 3,2 Prozent, obwohl das Unternehmen mit seinem Quartalsgewinn die Analystenschätzungen klar übertroffen hatte. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn kräftig zugelegt, so dass hier wohl Gewinne mitgenommen werden.

Express Scripts brechen um 13,8 Prozent ein. Der Versicherer Anthem wird den Vertrag mit dem Unternehmen, das pharmazeutische Produkte produziert und verkauft, nicht verlängern.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Umsatz 1Q

22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-BE 15:00 Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: -1,2 Punkte zuvor: -1,6 Punkte

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Februar 20 Städte PROGNOSE: +5,8% gg Vj zuvor: +5,7% gg Vj

16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 122,2 zuvor: 125,6

16:00 Neubauverkäufe März PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +6,1% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der Dax hat einen neuen Rekord markiert. Nun scheint die Luft aber raus zu sein. Über den Tag hinaus seien aber weiter steigende Kurse wahrscheinlich, heißt es. Der Euro profitiert weiter vom Sieg des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der ersten Runde zur Wahl des französischen Präsidenten. Bei SAP liegen sowohl die Umsätze mit Software-Lizenzen als auch die im sogenannten Cloud-Geschäft über den Konsensprognosen von Analysten. SAP-Aktien legen um 0,9 Prozent zu. Merck KGaA verteuern sich um 2,5 Prozent. Die Darmstädter verkaufen eine auf Krebs- und Autoimmunerkrankungen spezialisierte Einheit an die Fresenius-Tochter Kabi. Zudem übernimmt Fresenius Kabi den US-Arzneimittelhersteller Akorn für 4,3 Milliarden Dollar. Fresenius fallen nach leichten Gewinnen nun um 0,4 Prozent zurück. Mit Enttäuschung wird am Markt aufgenommen, dass Continental an der Sparte Powertrain festhält. Continental-Aktien büßen 2,8 Prozent ein. Covestro hat sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktie verliert dennoch 1,1 Prozent. Puma hat den Konzerngewinn im ersten Quartal fast verdoppelt. Der Aktienkurs zieht um 1,9 Prozent an. Die Investorenfamilie Arnault will die noch nicht in ihrem Besitz befindlichen Aktien des Modelabels Christian Dior erwerben und das Traditionshaus in den Luxusgüterkonzern LVMH einbringen. Aktien von Christian Dior steigen in Paris um 12 Prozent und LVMH legen um 4,1 Prozent zu. Bei Novartis ist der Gewinn im ersten Quartal weniger stark zurückgegangen als erwartet. Der Kurs des Pharmakonzerns steigt um 2,2 Prozent. AMS schnellen um 9 Prozent nach oben. Der Sensorhersteller hat im ersten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Peugeot verlieren 1,4 Prozent. Im Dieselabgasskandal hat die französische Justiz ihre Ermittlungen jetzt auch gegen PSA Peugeot Citroen ausgeweitet. In Stockholm reduzieren sich Ericsson um 4 Prozent. Die Schweden müssen im ersten Quartal erneut milliardenschwere Abschreibungen vornehmen.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Mo, 17.30 % YTD EUR/USD 1,0879 +0,11% 1,0867 1,0861 +3,5% EUR/JPY 120,13 +0,33% 119,74 119,24 -2,3% EUR/CHF 1,0828 +0,11% 1,0816 1,0815 +1,1% EUR/GBP 0,8488 -0,04% 0,8491 1,1770 -0,4% USD/JPY 110,42 +0,20% 110,20 109,79 -5,5% GBP/USD 1,2816 +0,13% 1,2799 1,2783 +3,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit den positiven Vorgaben aus Übersee ist es an den Börsen nach oben gegangen. Die Gewinne fielen meist aber kleiner aus als in den USA und Europa. In Asien wurde die Kauflaune etwas gedämpft durch die Angst vor einer Eskalation des Konflikts mit Nordkorea. Am Dienstag jährt sich die Gründung der nordkoreanischen Armee zum 85. Mal. Beobachter fürchten, dass dieser Jahrestag mit dem Test einer Atombombe "gefeiert" werden könnte. US-Präsident Donald Trump hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu aufgerufen, härtere Sanktionen gegen Nordkorea zu verhängen. Im südkoreanischen Seoul legten die Kurse dennoch deutlich zu. Nach der Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun-hye war das Verbrauchervertrauen in Südkorea auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen. Auch an den chinesischen Aktienmärkten, die in den vergangenen Tagen unter der Angst vor einer strengeren Regulierung des Börsenhandels gelitten hatten, ging es nun nach oben. Hier stützten Kursgewinne von Unternehmen, die von der Einrichtung der geplanten Sonderwirtschaftszone Xiongan profitieren dürften. Unter den Einzelwerten waren in Tokio Aktien exportabhängiger Unternehmen gefragt, die vom schwächeren Yen profitierten. Yamato stiegen um 5,6 Prozent, das Unternehmen erhöht die Gebühren um 20 Prozent. In Seoul schlossen SK Hynix unverändert, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal einen viermal höheren Gewinn gemeldet hatte als im Vorjahr. Beobachter erklärten die verhaltene Kursreaktion damit, dass die Aktie seit Jahresbeginn gut gelaufen sei. Die in Hongkong gelisteten Aktien von Chongqing Iron & Steel brachen um weitere gut 16 Prozent ein. Dem Unternehmen droht wegen hoher Verluste das Delisting von der Börse in Schanghai; dort waren die Titel vom Handel ausgesetzt.

+++++ CREDIT +++++

Nach dem starken Rückgang der Risikoprämien am Vortag haben sich diese nochmals eingeengt. Der iTraxx Europe Index ist auf ein mehrmonatiges Tief gefallen. Auslöser des Prämieneinbruchs ist der Sieg des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der ersten Runde zur Präsidentschaftswahl in Frankreich. Barclays verweist auf eine Umfrage von Opinionway in Frankreich, die Macron für die entscheidende Stichwahl am 7. Mai ein Ergebnis von 69 Prozent gegenüber 31 Prozent für seine Kontrahentin Marine Le Pen vom Front National voraussagt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Conti richtet Powertrain auf Zukunftstrend E-Mobilität aus

Continental baut das Geschäft mit Antriebstechnik angesichts des erwarteten Marktwachstums von Elektrofahrzeugen um. Die neue Strategie ist dem Unternehmen zufolge auf effizientere Verbrennungstechnologien, Hybridantriebe und elektrische Antriebssysteme ausgerichtet. Zur Erschließung des Milliardengeschäfts mit Elektroantrieben will der DAX-Konzern bis 2021 zusätzlich 300 Millionen Euro investieren.

Wichtige Startups von Rocket Internet dämmen Verluste ein

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2017 07:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 07 AM EDT 04-25-17

-2 of 2- 25 Apr 2017 11:07:00 UTC DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-



Der Start-up-Entwickler Rocket Internet hat im vergangenen Jahr zwar Erfolge bei seinen wesentlichen Internet-Beteiligungen erzielt, doch profitabel ist nach wie vor keine. Hellofresh, Global Fashion Group, Jumia, Westwing and Home24 zusammengenommen reduzierten ihren bereinigten Verlust vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 360 Millionen von 590 Millionen Euro, zugleich konnten sie ihren Umsatz um 29 Prozent ausweiten.

Aixtron hält nach erstem Quartal an Prognose fest

Aixtron hat im ersten Quartal mehr Aufträge hereingeholt und mehr umgesetzt als im Vorjahr. Zudem grenzte das im TecDax notierte Unternehmen seine Verluste ein. Die Prognose für das Gesamtjahr gilt unverändert.

Aurelius verkauft Secop und verdoppelt Dividende

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA verkauft ihre Tochtergesellschaft Secop für 185 Millionen Euro an die Nidec-Gruppe aus Japan. Mit dem Verkauf wird Aurelius das investierte Kapital um etwa das 11-fache steigern und einen positiven Ergebniseffekt von rund 100 Millionen Euro erzielen.

Dieter Manz gibt CEO Posten bei Manz auf und wechselt in Aufsichtsrat

Dieter Manz, Vorstandsvorsitzender, Unternehmensgründer und Hauptaktionär bei dem Maschinenbauer Manz, gibt den Chefsessel ab und wechselt in den Aufsichtsrat. Manz beabsichtige, sich in der am 4. Juli stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat wählen zu lassen und aus dem Vorstand der Gesellschaft auszuscheiden, teilte der Reutlinger Konzern mit. Hinsichtlich beider Punkte bestehe Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. Die Aufgaben von Dieter Manz als Vorstandsvorsitzender soll zukünftig Eckhard Hörner-Marass, aktuell Vorstand Technologie, übernehmen.

Streit zwischen Pfeiffer Vacuum und Busch-Gruppe verschärft sich

Der Streit zwischen Pfeiffer Vacuum und seinem Großaktionär, der Busch-Gruppe, schaukelt sich weiter hoch. Die Busch-Gruppe aus dem Schwarzwald, ein Hersteller von Vakuumpumpen, hält 29,98 Prozent an Pfeiffer und hat ein Übernahmeangebot für den Konzern vorgelegt. Obwohl das Ursprungsangebot bereits nachgebessert wurde, lehnt der Vorstand von Pfeiffer Vacuum die Offerte weiter ab.

VÖB-Chef Riegler geht Bankenaufsicht hart an

Der Chef des Bundesverbandes öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Johannes-Jörg Riegler, hat den für die Regulierung und Beaufsichtigung der europäischen Banken zuständigen Behörden Planlosigkeit und Profilierungssucht vorgeworfen. In einer Veranstaltung des Internationalen Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten wies Riegler zudem auf die für die Bankgewinne nachteilige Kombination von strengerer Regulierung und Niedrigzinsen hin.

Einigung im Tarifstreit bei Coca-Cola

Nach bundesweiten Warnstreiks haben Coca-Cola und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Für dieses und nächstes Jahr bekommen die rund 8.000 Beschäftigten insgesamt 5,8 Prozent mehr Geld, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Ludwig Beck kämpft mit schwieriger Lage im Textilhandel

Trotz großer Anstrengungen und eines effizienten Kostenmanagements konnte der Münchner Modehändler Ludwig Beck im ersten Quartal des Jahres keinen Gewinn erzielen. Zwischen Januar und März sank der Umsatz um 1,9 Prozent auf 36,6 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb mit minus 1,3 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. In einer für den deutschen Textileinzelhandel "schwierigen Zeit" betrachtet das Unternehmen das Ergebnis dennoch als "zufriedenstellend".

Defizitärer Fluggesellschaft Alitalia droht das Aus

Der defizitären italienischen Fluggesellschaft Alitalia droht das Aus. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stimmte die Mehrheit der Angestellten gegen einen zwischen Konzernführung und Gewerkschaften ausgehandelten Rettungsplan für Alitalia. Demnach beteiligten sich fast 90 Prozent der 12.500 Mitarbeiter an der Abstimmung, mehr als die Hälfte stimmte gegen den Sanierungsplan. Damit könnte dem Unternehmen schon in diesem Monat das Geld ausgehen.

Arnault will für 12 Mrd Euro Christian Dior übernehmen

Der französische Milliardär Bernard Arnault will den Luxuswarenkonzern Christian Dior SE vollständig übernehmen. Seine Familie wolle für die noch nicht in ihrem Besitz befindlichen 25,9 Prozent 12 Milliarden Euro zahlen, kündigte er an. Der Deal sehe vor, dass das Luxusgüterkonglomerat LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy SE dann die Kontrolle über Christian Dior Couture übernehme. In der internen Transaktion werde Christian Dior Couture mit 6,5 Milliarden Euro (inklusive Schulden) bewertet. Der Eigenkapitalwert (Equity Value) liege bei 6 Milliarden Euro.

Verlust bei Netzwerkausrüster Ericsson höher als befürchtet

Der kriselnde Netzwerkausrüster Ericsson schreibt zum Jahresauftakt wegen Rückstellungen, Abschreibungen und Umbaukosten einen deutlich höheren Verlust als befürchtet. Die Abschreibungen und Sonderkosten summierten sich im ersten Quartal auf 13,4 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet 1,39 Milliarden Euro, und bescherten den Schweden einen Verlust von 10,9 Milliarden Kronen. Im Vorjahr stand noch ein Gewinn von 2,1 Milliarden Kronen in der Bilanz. Analysten hatten den Verlust auf 8,29 Milliarden Kronen geschätzt.

Lkw-Bremsenspezialist Haldex profitiert von Europageschäft

Der schwedische Nutzfahrzeug-Zulieferer Haldex hat im ersten Quartal 2017 dank eines starken europäischen Marktes Umsatz und operatives Ergebnis verbessert. In Nordamerika seien die Marktbedingungen aber unverändert schwach gewesen, erklärte Haldex, die derzeit von dem Familienunternehmen Knorr-Bremse übernommen wird. Nach wie vor waren die Scheibenbremsen das am schnellsten wachsende Produkt bei Haldex. Der Nettoumsatz lag bei 1,148 Milliarden schwedischen Kronen, umgerechnet 119,24 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Währungsbereinigt stieg der Nettoumsatz um 0,4 Prozent.

Investitionen in neue Arzneien bremsen Novartis aus

Hohe Investitionen in neue Medikamente sowie das Sorgenkind Augenheilkunde haben Novartis im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Die Ziele 2017 haben dennoch weiter Bestand.

Randstad steigert Ergebnis im 1. Quartal um 13 Prozent

Randstad ist mit einem deutlichen Ergebnisplus in das Jahr gestartet. Der niederländische Personalvermittler hat im ersten Quartal 2017 den Nettogewinn um 13 Prozent auf 115,8 (Vorjahresquartal 102,5) Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz des Unternehmens stieg dabei um 18 Prozent auf 5,56 Milliarden Euro. Das organische Wachstum erhöhte sich auf 6,4 Prozent.

Volvo profitiert von besserer Lkw-Nachfrage

Der schwedische Nfz-Hersteller Volvo AB hat im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg des Nettogewinns verzeichnet, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Getragen wurde dies vor allem von einer Zunahme der Lkw-Bestellungen und einer Erholung in der Baumaschinen-Sparte.

Tesla baut Ladestationen-Netz aus

Der Elektroautobauer Tesla will die Zahl seiner Ladestationen weltweit verdoppeln. Der US-Konzern reagiert damit auf Beschwerden von Tesla-Fahrern, die sich über lange Wartezeiten und eine Überfüllung der Ladestationen beschwert hatten. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley hat derzeit rund 5.000 Ladestationen an 790 so genannten Supercharger-Standorten weltweit. Nach dem neuen Plan soll die Zahl der Ladestationen nun auf 10.000 erhöht werden.

Banken-Testament von Wells Fargo findet endlich Gefallen

Die skandalgeschüttelte US-Bank Wells Fargo kann sich über gute Nachrichten freuen. Die US-Einlagensicherungsbehörde FDIC und die Notenbank Fed haben nun das Banken-Testament (Living Will) der Wells Fargo genehmigt. Die Testamente sind Pläne der Banken, wie das Institut im Fall einer Insolvenz ordentlich abgewickelt werden kann. Diese Pläne sind Teil der Dodd-Frank-Gesetze von 2010, die als Reaktion auf die globale Finanzkrise nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers verabschiedet wurden. Wells Fargo ist 2016 mit ihrem Testament sowohl Anfang des Jahres als auch im Dezember bei den Aufsehern durchgefallen. Im März 2017 hatte Wells Fargo eine nachgebesserte Version präsentiert.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2017 07:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 07 07 AM EDT 04-25-17