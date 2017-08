Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (12.48 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.465,00 -0,10% +10,22% Euro-Stoxx-50 3.474,78 -0,28% +5,60% Stoxx-50 3.075,95 -0,18% +2,17% DAX 12.241,77 -0,18% +6,63% FTSE 7.408,81 -0,33% +3,72% CAC 5.165,39 -0,22% +6,23% Nikkei-225 19.702,63 -0,14% +3,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,76 -22 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,69 46,78 -0,2% -0,09 -18,1% Brent/ICE 50,26 50,27 -0,0% -0,01 -14,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,09 1.280,92 +0,3% +4,17 +11,6% Silber (Spot) 17,04 17,11 -0,4% -0,07 +7,0% Platin (Spot) 973,25 981,50 -0,8% -8,25 +7,7% Kupfer-Future 2,95 2,95 -0,1% -0,00 +17,0% +++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Mit einem kleinen Minus dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Die Zweifel am Zustandekommen der versprochenen Wirtschaftsreformen in den USA dürften auch weiterhin auf der Stimmung lasten. Für einen Impuls könnten dagegen die anstehenden US-Daten sorgen. Hier dürfte vor allem der wichtige Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia im Fokus stehen. Die Zweifel, ob die versprochenen Reformen der Trump-Administration auch wirklich in die Tat umgesetzt werden, haben am Vortag neue Nahrung erhalten. Der US-Präsident will zwei Beratergremien auflösen, die sich aus hochrangigen Vertretern wichtiger US-Konzerne zusammensetzen. Etliche Mitglieder der Gremien hatten sich zuletzt bereits zurückgezogen, viele von ihnen aus Protest gegen die Reaktion Trumps auf die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville am vergangenen Wochenende. Bei den Einzelwerten geht es vor der Startglocke für die Cisco-Aktie deutlicher nach unten. Der Netzwerkausrüster erfüllte in seinem vierten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen der Analysten, rechnet jedoch im laufenden Quartal mit einem neuerlichen Umsatzrückgang.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville

13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q, Hangzhou

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: +16,0 zuvor: +19,5

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 244.000

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,7% zuvor: 76,6%

16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm +++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Bekanntgabe des Fed-Protokolls der vergangenen Notenbanksitzung setzt an Europas Börsen am Donnerstagmittag keine Impulse. Es zeigt eine gewisse Ratlosigkeit, warum die Inflation trotz des starken Arbeitsmarkts nicht anspringt. Ein bremsender Faktor für die Inflation bleibt der Ölpreis. "Das spricht gegen schnelle Zinserhöhungen", sagt ein Händler. Diese sind zuletzt an den Finanzmärkten ohnehin immer stärker ausgepreist worden, was die nur moderaten Marktreaktionen erklären dürfte. Im weiteren Handelsverlauf veröffentlicht die EZB das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung. Die Anleger erhoffen sich neue Informationen über Zeitpunkt und Umfang der erwarteten Drosselung der Wertpapierkäufe (Tapering). Am Devisenmarkt hat der Euro zunächst mit Aufschlägen auf das taubenhaft aufgenommene Fed-Protokoll reagiert, hat die Gewinne aber wieder abgegeben und notiert aktuell wenig verändert bei 1,1706 Dollar. "Die Aussichten auf eine straffere Geldpolitik stehen eben nicht nur in den USA auf dem Prüfstand, sondern auch in der Eurozone ", sagt Ulrich Leuchtmann, Devisenanalyst der Commerzbank. Bei Stada ist um Mitternacht die zweite Andienungsfrist für die Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Bain und Cinven abgelaufen. Bislang bleiben die Stada-Anleger entspannt - die Aktie gibt um 0,1 Prozent nach. Der zunehmende Gegenwind für eine Übernahme von Air Berlin durch Lufthansa belastet die Kranich-Aktie nicht. Nun hat sich auch die Monopolkommission gegen eine Übernahme positioniert - nach dem Motto, der Lufthansa dürften zumindest nicht zu viele Landerechte eingeräumt werden. Außerdem hat sie die Staatshilfe von 150 Millionen Euro für Air Berlin kritisiert. Lufthansa gewinnen 0,3 Prozent und Air Berlin 3 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.13 Uhr Mi, 17.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1696 -0,67% 1,1775 1,1702 +11,2% EUR/JPY 128,86 -0,40% 129,38 129,58 +4,8% EUR/CHF 1,1307 -0,49% 1,1363 1,1411 +5,6% EUR/GBP 0,9095 -0,40% 0,9132 1,0994 +6,7% USD/JPY 110,18 +0,28% 109,87 110,73 -5,8% GBP/USD 1,2860 -0,28% 1,2896 1,2864 +4,2% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Aktienmärkten in Ostasien hat sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz gezeigt, nachdem am Vortag an den US-Börsen zwischenzeitliche Gewinne am Ende wieder verloren gegangen waren. In Tokio bremste der zum Dollar aufwertende Yen, wodurch sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit japanischer Unternehmen verschlechtert. Händler sprachen von einem lauen Geschäft mitten in der Sommerurlaubssaison. Während zum Einen das Thema Nordkorea weiter nach hinten rückte und von dieser Seite erneut Entspannung kam, ging zum Anderen vom am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank ein aus Aktienmarktsicht günstiges Zinssignal aus. Eine weitere US- Zinserhöhung noch in diesem Jahr scheint nämlich fraglicher geworden zu sein. Zu den Tagesfavoriten in der Region gehörten Aktien aus dem Technologiesektor, allen voran Tencent. Der chinesische Internet-Gigant steigerte im ersten Halbjahr den Gewinn stärker als erwartet um knapp zwei Drittel. Die Aktie nahm ihre jüngste Rekordjagd wieder auf. Gesucht waren auch Papiere von Rohstoffunternehmen, weil der nachgebende Dollar für Preisauftrieb bei den Rohstoffpreisen sorgte. Beim Gold kam noch die Aussicht auf zunächst nicht weiter steigende US-Zinsen als Kurstreiber hinzu.

+++++ CREDIT +++++

An den europäischen Kreditmärkten weisen die Risikoprämien am Donnerstag bei dünnsten Umsätzen keinen einheitlichen Trend auf. Positiv unterstützend wirkt weiterhin das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Daher wird auch mit Spannung auf die Veröffentlichung des Protokolls der geldpolitischen Sitzung vom 20. Juli am Mittag gewartet. Die Anleihestrategen der DZ Bank gehen davon aus, dass das Protokoll wenig neue Informationen darüber liefern wird, wann die Notenbank eine Entscheidung über eine Verlängerung und/oder Änderung der Anleihekäufe oder über eine mögliche Modifikation des APP trifft.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Bund will Teilverkauf von Air Berlin angeblich in 4 bis 8 Wochen - Bericht

Die Bundesregierung drängt bei der geplanten Zerschlagung der insolventen Fluglinie Air Berlin einem Bericht zufolge auf ein schnelles Tempo. Der Teilverkauf solle in vier bis acht Wochen abgeschlossen sein, schrieb das Nachrichtenmagazin Focus. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte diese Planungen nicht bestätigen.

Scout24 AG drückt Schulden durch vorzeitige Tilgungszahlung

Der Betreiber digitaler Marktplätze Scout24 hat seine Schulden durch eine vorzeitige Tilgungszahlung gesenkt. Durch die vorzeitige Tilgungszahlung auf einen Konsortialkredit sei die Verschuldung um weitere 30 Millionen Euro reduziert worden und liege nun bei 650 Millionen Euro, teilte der Konzern mit. Die Zinsaufwendungen werden auf Basis des aktuellen Zinssatzes um 510.000 Euro jährlich sinken. Durch die vorzeitige Tilgungszahlung sei die jährliche Tilgungsrate von 30 Millionen Euro abgedeckt, die im Dezember 2017 fällig gewesen wäre. Dadurch erhöht sich auch die finanzielle Flexibilität im Schlussquartal.

Sixt erhöht nach gutem Halbjahr die Prognose

Der Autovermieter Sixt hat sich in den ersten sechs Monaten 2017 besser entwickelt als von ihm selbst erwartet und erhöht deshalb nun die Jahresprognose. Dank des starken Auslandsgeschäfts in der Autovermietung legte das Ergebnis vor Steuern im Halbjahr um ein Viertel auf 102,6 Millionen Euro zu, wie die Sixt SE mitteilte. Dabei war insbesondere das zweite Quartal stark, in dem die operative Umsatzrendite 11,5 Prozent erreichte. Im Halbjahr stieg sie um 1,4 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent.

Wirecard wächst weiterhin rasant

Der Bezahldienstleister Wirecard legt weiterhin ein beachtliches Wachstumstempo vor und hält an seinen Jahreszielen fest. Dank des um 38,2 Prozent höheren Transaktionsvolumens auf den eigenen Plattformen steigerte die Wirecard AG den Umsatz im ersten Halbjahr um 36,2 Prozent auf 615,5 Millionen Euro. Im zweiten Quartal lag das Plus mit 41,1 Prozent sogar noch etwas höher, wie die Aschheimer mitteilten.

Ado Properties erhöht Prognose für FFO1 nach gutem 1. Halbjahr

Die Immobiliengesellschaft Ado Properties erhöht nach einem guten ersten Halbjahr die Prognose für den operativen Gewinn im Gesamtjahr. "Wir rechnen damit, dass unsere Mieterträge 2017 auf Like-for-like-Basis um rund 5 Prozent steigen werden und dass unser FFO1 sich mindestens auf 62 Millionen Euro belaufen wird", sagte Rabin Savion, CEO von ADO Properties. Zuvor hatte das Immobilienunternehmen einen FFO1, eine wichtige Ergebnisgröße in der Immobilienwirtschaft zur Beurteilung der operativen Geschäftsentwicklung, von mindestens 60 (2016: 43,5) Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Deutsche Stahlproduktion legt im Juli zu

Die deutschen Stahlhersteller haben im Juli etwas mehr als im Vorjahr produziert. Die Rohstahlerzeugung stieg um 3,6 Prozent auf 3,51 Millionen Tonnen, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Zuvor war die Erzeugung zwei Monate lang rückläufig. In den ersten sieben Monaten des Jahres stieg die Produktion um 2 Prozent auf 25,7 Millionen Tonnen.

Entscheidung zu Zukunft von Berliner Flughafen Tegel vertagt

Die Zukunft des Berliner Flughafens Tegel bleibt weiter offen. Bei einem Spitzentreffen zum Streit über eine mögliche Offenhaltung des Airports am Mittwochabend wurde eine Entscheidung vertagt. In einer gemeinsamen Erklärung der Länder Berlin und Brandenburg sowie dem Bund als Gesellschafter hieß es, im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung im November würden die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Diskussion um den Flughafen beraten.

BayernLB bleibt nach gutem Halbjahr optimistisch

Der BayernLB-Konzern hat sein Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2017 um 4 Prozent auf 426 Millionen Euro gesteigert. Nach Steuern verdiente die Landesbank 330 Millionen Euro, ein Plus von 5 Prozent, wie die Landesbank mitteilte. Die Eigenkapitalquote (CET 1-Quote) "fully loaded" erhöhte sich auf 13,3 Prozent.

Wienerberger verdoppelt Nettogewinn und bestätigt Prognose

Der Baustoffkonzern Wienerberger hat im ersten Halbjahr 2017 seinen Nettogewinn mehr als verdoppelt. Während hohe Rohstoffkosten und eine schwache Auftragslage für internationale Projekte das Kunststoffrohrgeschäft negativ beeinflussten, erwies sich das europäische Ziegelgeschäft für das österreichische Unternehmen als Wachstumstreiber. Der Nettogewinn stieg um 54 Prozent auf 41,7 Millionen Euro.

Semperit verbucht im zweiten Quartal deutlichen Verlust

Semperit hat das zweite Quartal wegen negativer Sondereffekte mit deutlichen Verlust abgeschlossen. Für den Produktionsstandort in Malaysia verbuchte der Gummi- und Kautschukhersteller eine Wertminderung von 26 Millionen Euro. Dort produziert Semperit Handschuhe für medizinische Anwendungen. Die Wertminderung wurde nötig, weil die nachhaltig erzielbare Produktionsmenge deutlich unter den bisherigen Annahmen lag. An dem Standort hatte die Sparte Sempermed zuletzt erheblich investiert. Die laufenden Kosten wurden mit einem 14-prozentigen Personalabbau unterdessen reduziert.

Ericsson verklagt Smartphone-Hersteller Wiko wegen Patentverletzung

Der Telekommunikationsausrüster Ericsson beschuldigt den französischen Smartphone-Hersteller Wiko der Verletzung von Patentrechten. Der schwedische Konzern hat Wiko deshalb in Deutschland verklagt.

Vestas Wind Systems enttäuscht im zweiten Quartal

Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas Wind Systems hat im zweiten Quartal wegen stark rückläufiger Lieferungen nach Europa, dem Nahen Osten und Afrika die Erwartungen enttäuscht. An dem Jahresausblick halten die Dänen aber fest.

Hyundai stellt Brennstoffzellen-Auto vor

Der Autobauer Hyundai Motor hat einen ersten Blick auf sein Brennstoffzellen-Auto der nächsten Generation erlaubt. Der wasserstoffgetriebene SUV soll Anfang nächsten Jahres angeboten werden. Während einer Veranstaltung in Seoul, enthüllten die Südkoreaner die nahezu produktionsfertige Version. Durch die Verbesserung der Brennstoffzellenleistung, einer Reduzierung des Wasserstoffverbrauchs und einer Optimierung der Schlüsselkomponenten soll die Effizienz des Fahrzeugs im Vergleich zu den Vorgängern besser sein.

