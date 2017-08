Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.448,50 +0,06% +9,48% Euro-Stoxx-50 3.404,74 +0,49% +3,47% Stoxx-50 3.016,09 +0,50% +0,18% DAX 12.007,73 +0,52% +4,59% FTSE 7.371,70 +0,47% +3,20% CAC 5.058,32 +0,52% +4,03% Nikkei-225 19.506,54 +0,74% +2,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,27 +1 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,19 46,44 -0,5% -0,25 -19,0% Brent/ICE 51,71 52 -0,6% -0,29 -11,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,44 1.309,42 +0,2% +2,02 +13,9% Silber (Spot) 17,44 17,40 +0,2% +0,04 +9,5% Platin (Spot) 994,55 995,55 -0,1% -1,00 +10,1% Kupfer-Future 3,07 3,08 -0,3% -0,01 +21,8% +++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Wenig verändert dürfte die Wall Street in den Handel am Mittwoch starten. Schon am Vortag hatte der Markt die Sorgen bezüglich einer weiteren Eskalation der Nordkorea-Krise schnell wieder abgeschüttelt. Doch zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass das Thema jederzeit wieder in den Fokus rücken kann. "Die Fundamentaldaten sind weiterhin gut, daher fällt eine Erholung deutlich leichter", so Analyst Masashi Murata von Brown Brothers Harriman. Wie gut es tatsächlich um die US-Wirtschaft steht, werden die BIP-Daten für das zweite Quartal zeigen, die auf der Agenda stehen. Daneben stehen die ADP-Arbeitsmarktdaten für den privaten Sektor an, die als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht dienen können. Jedoch steht derzeit vor allem die Entwicklung der Stundenlöhne im Fokus, die erst am Freitag mit den Daten bekannt gegeben werden. Für die Ölpreise dürften schließlich die wöchentlichen US-Öllagerdaten interessant sein. Die am Vorabend veröffentlichten Daten des Branchenverbandes API vermeldeten einen Rückgang um 5,8 Millionen Barrel auf Wochensicht. Daneben stehen auch weiter die Entwicklungen in den von Wirbelsturm "Harvey" betroffenen Regionen und die Auswirkungen auf Raffinerien und Förderanlagen im Fokus. Unter Druck könnten die Titel von H&R Block geraten. Im ersten Quartal waren die Verluste des Steuerberatungsunternehmens höher ausgefallen als erwartet. Die Aktie fiel nachbörslich um 3,5 Prozent, ist aktuell aber noch nicht aktiv.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +178.000 Stellen

14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq zuvor: +1,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,0% gg Vq 1. Veröff.: +1,0% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq

16:30 Rohöllagerbestände (Woche) +++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Erholung an Europas Börsen setzt sich am Mittwochmittag fort, allerdings schmelzen die Kursgewinne zunehmend dahin. Im Blick werde Nordkorea dennoch bleiben, denn die Aussagen des nordkoreanischen Machthabers deuteten darauf hin, dass mit weiteren Provokationen gerechnet werden müsse. Gegen eine kräftigere Erholung spricht auch der weiterhin sehr feste Euro. Die Gemeinschaftswährung kostet zwar aktuell nur 1,1949 Dollar nach Ständen von 1,2070 Dollar am Vortag. Das ist aber nur ein geringer Trost, da das derzeitige Niveau für die Anleger weiter zu hoch ist und Spuren in den zukünftigen Unternehmensgewinnen hinterlassen dürfte. Akzente könnten im weiteren Verlauf die Veröffentlichung der deutschen Verbraucherpreise für August sowie des ADP-Arbeitsmarktberichts setzen. Zu den Gewinnern gehören RTL. Nach Aufschlägen von über 6 Prozent im Verlauf gewinnt die Aktie noch 1,8 Prozent. Der Medienkonzern hat im zweiten Quartal vom Digital-Geschäft profitiert und den Umsatz deutlicher gesteigert als zum Jahresstart. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält RTL fest, trotz der schwierigen Entwicklung der TV-Werbemärkte. Am Vortag waren RTL in den Sog eines schwachen Ausblicks des Wettbewerbers Prosieben geraten. Bei dem DAX-Wert hagelt es nun Herunterstufungen und Kurszielsenkungen, Prosieben verlieren weitere 1,4 Prozent und sind Schlusslicht im DAX. Bertrandt erholen sich um 4,4 Prozent. Das Unternehmen hat Geschäftszahlen vorgelegt, die wie erwartet schlecht ausgefallen sind und deswegen am Markt als "kein großer Schocker" mehr bezeichnet werden. Zu Käufen führe dagegen der bestätigte Ausblick.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:45 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1949 -0,02% 1,1951 1,2021 +13,6% EUR/JPY 131,27 -0,25% 131,60 130,88 +6,8% EUR/CHF 1,1427 -0,08% 1,1436 1,1401 +6,7% EUR/GBP 0,9243 -0,17% 0,9258 1,0761 +8,4% USD/JPY 109,86 -0,22% 110,11 108,88 -6,0% GBP/USD 1,2927 +0,15% 1,2907 1,2936 +4,8% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nachdem die Anleger bereits am Vortag an den asiatischen Finanzmärkten besonnen auf den Nordkorea-Schreck mit dem erneuten Abschuss einer Rakete über Japan hinweg reagiert hatten, hat sich die Lage am Mittwoch weiter entspannt. Vermeintlich sichere Häfen verloren an Attraktivität und am Aktienmarkt waren klare Erholungsansätze zu beobachten. Das wieder steigende Interesse an risikoreichen Vermögenswerten wie Aktien zeige, wie wenig Anleger an eine militärische Auseinandersetzung auf der Koreanischen Halbinsel glaubten, hieß es im Handel. Nach dem rasanten Anstieg des vermeintlich sicheren Yen am Vortag kam die japanische Währung wieder deutlich zurück. Der schwächere Yen stützte die Börse in Tokio, weil sich damit die Exportchancen japanischer Unternehmen verbessern. Exportwerte wie Mitsubishi Motors, Toyota oder Sony zogen zwischen 1,0 und knapp 3,0 Prozent an. Auch die übrigen Börsen der Region meldeten überwiegend Aufschläge. In Südkorea stabilisierten sich die Kurse weiter. Elektroniktitel legten im Schnitt 0,9 Prozent zu - so kletterten SK Hynix um 1,3 Prozent. Der Composite in Schanghai verlor dagegn leicht. Umfragen unter Volkswirten ließen ein Sinken des chinesischen Einkaufsmangerindexes im verarbeitenden Gewerbe im August vermuten, hieß es.

+++++ CREDIT +++++

Der Kreditmarkt zeigt sich gegenüber den geopolitischen Risiken stabil. Als "schockierend widerstandsfähig" haben die Kreditanalysten der Commerzbank die Reaktion auf die Entwicklung der Nordkorea-Krise eingestuft. So machten der Main-Index und der Crossover am Dienstag im Tagesverlauf fast die Hälfte der zum Handelsbeginn gesehenen Ausweitung wieder wett. Am Mittwoch starten die Spreads zunächst uneinheitlich. Interessant dürfte in den kommenden Tage werden, ob die anziehende Emissionstätigkeit problemlos am Markt aufgenommen wird.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Stada wirft Ex-Vorständen Compliance-Verstöße vor

Stada wirft seinen ehemaligen Vorständen Compliance-Verstöße vor und und sorgte damit für einen Paukenschlag auf der Hauptversammlung des Arzneimittelkonzerns. Der Aufsichtsrat schlug deshalb den Aktionären die Nicht-Entlastung der 2016 amtierenden und mittlerweile ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Helmut Retzlaff, Matthias Wiedenfels und Helmut Kraft vor. Die Vorwürfe werfen ein neues Licht auf den überraschenden und plötzlichen Abgang von Wiedenfels und Kraft Anfang Juli. Auf der Tagesordnung der Einladung hatte die Konzernführung unter Punkt 3 noch die Entlastung vorgeschlagen.

Siemens kauft niederländischen Simulationssoftwareanbieter Tass

Siemens verstärkt sich mit einem weltweit tätigen Anbieter von Simulationssoftware, der Tass International mit Sitz im niederländischen Helmond. Das Unternehmen sei spezialisiert auf die virtuelle Überprüfung von Lösungen für automatisiertes Fahren sowie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme mit Hilfe von Software, erklärte Siemens.

RTL steigert Umsatz deutlich und bestätigt Prognose

Der Medienkonzern RTL hat im zweiten Quartal vom Digitalgeschäft profitiert und den Umsatz deutlicher gesteigert als zum Jahresstart. Bereinigt um einen positiven Sondereffekt im Vorjahreszeitraum verdiente das Unternehmen auch mehr und zahlt eine stabile Zwischendividende. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält RTL fest, trotz der schwierigen Entwicklung der TV-Werbemärkte.

QSC gliedert Telekom-Geschäft in Tochtergesellschaft aus

Die QSC AG stellt sich organisatorisch neu auf und hofft damit, Marktchancen besser nutzen zu können. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es das Telekommunikationsgeschäft in eine eigene Tochtergesellschaft ausgliedern. Die Maßnahme soll Kooperationen, Beteiligungen und Partnerschaften erleichtern.

Allianz übernimmt nigerianischen Versicherer Ensure Insurance

Die Allianz SE übernimmt den nigerianischen Versicherer Ensure Insurance plc und erweitert damit ihre Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent auf 17 Länder. Verkäufer der 98-prozentigen Beteiligung ist die britische Greenoaks Global Holdings, die sich auf die Entwicklung von Versicherern in Schwellenländern spezialisiert hat.

Bertrandt verzeichnet Gewinneinbruch - Prognose bestätigt

Belastet von höheren Kosten und Preisdruck hat der Ingenieurdienstleister Bertrandt in den ersten neun Monaten einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zusätzlich sei es zu Verzögerungen in der Projektvergabe gekommen, teilte das Unternehmen mit. Den im Mai gesenkten Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2016/17 per Ende September bestätigte die im SDAX notierte Bertrandt AG.

Fintech Group steigert Gewinn deutlich

Die Fintech Group hat im ersten Halbjahr kräftig verdient. Die Frankfurter Smart-Bank hat unter dem Strich einen Überschuss von 7,0 Millionen Euro erwirtschaftet und damit 4,5 Millionen mehr verdient als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Der Umsatz stieg von 48 Millionen Euro auf knapp 50 Millionen Euro. Die Anleger goutierten die starken Zahlen. Die Aktie lag in den Mittagsstunden bei 17,50 Euro um über 3 Prozent im Plus.

Vita 34 im Halbjahr durch Übernahme belastet - Ausblick zuversichtlich

Die Stammzellbank Vita 34 hat im ersten Halbjahr durch die Übernahme von Seracell ihre Marktposition ausgebaut und wie erwartet einen höheren Umsatz und einen leicht sinkenden Ertrag verzeichnet. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 2,5 Prozent auf 8,2 Millionen Euro. Aufgrund der Sondereffekte von insgesamt 1,9 Millionen Euro, die durch die Seracell-Übernahme bedingt waren, reduzierte sich das EBITDA im ersten Halbjahr auf minus 0,3 (Vorjahr: plus 0,9) Millionen Euro. Vita 34 hält an der am 28. Juni angepassten Prognose für 2017 fest und erwartet einen Umsatz zwischen 18,9 und 19,4 Millionen Euro, sowie ein EBITDA von 1,6 bis 1,9 Millionen Euro.

Sondereffekt stützt Ergebnis von Wettanbieter Mybet

Der Wettanbieter Mybet hat im ersten Halbjahr kräftige Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Wegen eines gesperrten Online-Casinos in Griechenland und der Sommerpause ohne Fußball-Großereignis fiel der Umsatz um 28,9 Prozent auf 17,1 Millionen Euro. Das EBIT stieg dennoch auf 7,0 (Vorjahr -1,8) Millionen Euro, was auf eine Ausgleichszahlung von 11,8 Millionen Euro nach einer außergerichtlichen Beendigung eines langjährigen Gerichtsverfahrens zurückzuführen ist.

Digitale Assistentinnen von Amazon und Microsoft reden miteinander

Amazon und Microsoft bringen Alexa und Cortana die gegenseitige Verständigung bei. "Alexa wird mit Cortana reden können, Cortana wird mit Alexa reden können", hieß es in einer Mitteilung beider Unternehmen. Noch dieses Jahr soll dies möglich werden. Der Nutzer könne seinem Amazon-Lautsprecher Echo zurufen: "Alexa, öffne Cortana", oder zu seinem Windows-10-Gerät sagen "Cortana, öffne Alexa", teilten Microsoft und Amazon mit.

Vorermittlungen gegen Uber wegen möglicher Bestechung

Der Fahrdienstvermittler Uber Technologies steht nun auch im Visier der US-Behörden. Das US-Justizministerium habe erste Schritte eingeleitet, um mögliche Bestechungen durch Uber-Manager im Ausland zu prüfen, sagten informierte Personen. Es bestehe der Verdacht, dass Führungskräfte des Unternehmens ausländische Politiker bestochen haben könnten, um an Aufträge zu kommen. Ob das Justizministerium ein offizielles Verfahren einleitet, sei unklar.

Buffett wird größter Aktionär von Bank of America

Investorenlegende Warren Buffett ist mit der Ausübung von Optionen zum Kauf von Bank-of-America-Aktien zum größten Aktionär der US-Bank aufgestiegen und hat damit einen Milliardengewinn erzielt, zumindest auf dem Papier. Über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway hat er 700 Millionen Aktien der zweitgrößten Bank des Landes zum Preis von je 7,14 US-Dollar erworben. Aktuell notiert die Aktie bei 23,58 Dollar. Inklusive Dividenden liegt der Investmentgewinn bei rund 13 Milliarden Dollar.

Hyundai Motor muss nach Warenboykott China-Produktion aussetzen

Politische Differenzen zwischen Peking und Seoul haben bei Hyundai Motor zu einer einwöchigen Produktionsunterbrechung in der Fahrzeugproduktion auf dem wichtigsten Auslandsmarkt des koreanischen Autoherstellers geführt. Hyundai erklärte am Mittwoch, das China-Joint-Venture Beijing Hyundai Motor Co habe die Fertigung in der vergangenen Woche aussetzen müssen, weil man nicht in der Lage gewesen sei, den Zulieferer von wichtigen Teilen für den Fahrzeugtank zu bezahlen. Daraufhin habe dieser seine Lieferung gestoppt. Nach Gesprächen mit dem Zulieferer wurde die Produktion am Mittwoch wieder aufgenommen.

