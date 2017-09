Deutsche-Bank-Chefvolkswirt David Folkerts-Landau hat den erneuten Sieg der Union bei der Bundestagswahl 2017 begrüßt. Kanzlerin Angela Merkel habe sich ihre vierte Amtszeit gesichert und es sei gut für Deutschland, die Europäische Union und die Welt insgesamt, "dass so eine erfahrene Regierungschefin am Ruder bleibt", erklärte er. Deutschland müsse sich nun gemeinsam mit Frankreich stärker für notwendige EU-Reformen engagieren. "Angesichts des klaren proeuropäischen Momentums an den Märkten erwarten wir keine nachhaltig negativen Auswirkungen des Wahlergebnisses", sagte der Chefvolkswirt.

Shop Apotheke Europe übernimmt Europa Apotheek

Die Versandapotheke Shop Apotheke Europe verstärkt sich mit einer Übernahme. Das Unternehmen erwirbt die EHS Europe Health Services BV, Muttergesellschaft die Europa Apotheek. Der Kaufpreis beträgt rund 126 Millionen Euro und wird in Aktien geleistet. Dafür führt Shop Apotheke Europe eine Sachkapitalerhöhung durch, in deren Rahmen die Gesellschafter der Europa Apotheek etwa 2,724 neue Aktien der Shop Apotheke für jeden Anteil an der Europa Apotheek erhalten.

Dänischer Zahlungsabwickler Nets geht für 4,4 Mrd Euro an Investoren

Ein Konsortium unter Führung der US-Beteiligungsgesellschaft Hellman & Friedman kauft für umgerechnet 4,4 Milliarden Euro die dänische Nets A/S. Zur Übernahme von Nets bündelt Hellman & Friedman die Kräfte mit dem singapurischen Staatsfonds GIC und Advent International sowie Bain Capital. Advent und Bain sind bereits Großaktionäre von Nets.

Unilever baut mit Übernahme in Korea Hautpflegegeschäft aus

Der Konsumgüterkonzern Unilever setzt seine Strategie fort und kauft einen weiteren Hautpflegespezialisten. Diesmal hat sich Unilever die Carver Korea für 2,27 Milliarden Euro ausgesucht. Verkäufer sind Bain Capital Private Equity und Goldman Sachs. Carver vertreibt unter der Marke AHC Produkte zur Faltenreduktion, Hauthydratation und weitere Pflege. Angeboten werden die Produkte in Südkorea, China und den USA. An der Börse kommt der Zukauf gut an: Der Aktienkurs von Unilever steigt in Amsterdam um 0,7 Prozent.

GE findet in ABB dankbaren Käufer für GE Industrial Solutions

Der US-Konzern General Electric (GE) verkauft seinen Geschäftsbereich Industrial Solutions an die Schweizer ABB für 2,6 Milliarden US-Dollar. Damit drückt der neue GE-Chef John Flannery aufs Tempo, um die Rationalisierungsbemühungen des Industriegiganten voranzutreiben. GE Industrial Solutions, für das Konglomerat eher ein Randgeschäft, wird den Schweizern von großem Nutzen sein. Mit dem Bereich, der elektrische Ausrüstung für Versorgungsunternehmen herstellt, verbessert ABB den Marktzugang in Nordamerika durch stärkere Kundenbeziehungen und ein breites Vertriebsnetz. ABB mit Sitz in Zürich erhält die Rechte zur langfristigen Nutzung der Marke GE.

IPO/Voltabox-Preisspanne liegt bei 20 bis 24 Euro je Aktie

Das Elektromobilitätsunternehmen Voltabox hat die Preisspanne bei seinem Börsendebüt auf 20 bis 24 Euro je Aktie festgelegt. Die Zeichnungsfrist beginnt ab dem 26. September und läuft bis voraussichtlich 10. Oktober, teilte die Voltabox AG mit. Der Handelsstart im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist dann für den 13. Oktober geplant.

