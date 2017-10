Siemens hat einen Auftrag für ein Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk in Pakistan erhalten. Der DAX-Konzern liefere zwei SGT5-8000H Gasturbinen, eine SST-5000 Dampfturbine, zwei Abhitzedampferzeuger sowie Kontroll- und Hilfssysteme. Auftraggeber sei die China Machinery Engineering Corporation, die die Anlage als Generalunternehmer für den Stromerzeuger Punjab Thermal Power errichte. Das Auftragsvolumen für den Münchener Technologiekonzern betrage rund 200 Millionen Euro.

Nordex erhält Auftrag über 101,4 MW in Argentinien

Nordex hat in Argentinien einen Auftrag über insgesamt 101,4 Megawatt erhalten. Der Windturbinenhersteller liefert und errichtet 26 Turbinen der Baureihe N131/3900 für den Windpark "Pomona". Die Bauvorbereitungen sollen 2017 starten, die Installation der Anlagen werde Anfang 2019 erfolgen.

Singulus und MPO vereinbaren strategische Partnerschaft

Singulus Technologies und MPO International haben eine strategische Partnerschaft für die Metallisierung von Kosmetikverpackungen bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits in einer Partnerschaft im Bereich Optical Disc zusammen. Nun wurde vereinbart, Lösungen für die Metallisierung von dreidimensionalen Bauteilen in der Kosmetikindustrie anzubieten.

IPO von Südafrika-Tochter spült Steinhoff 1 Milliarde Euro in die Kasse

Der Möbelhändler Steinhoff hat durch den Börsengang seiner südafrikanischen Tochter 1 Milliarde Euro eingesammelt. Die Steinhoff Africa Retail (Star) ging im vergangenen Monat an die Börse in Johannesburg und Steinhoff hatte einen Anteil von 23,19 Prozent abgegeben.

Auf der Rheintalbahn rollen wieder die Züge

Wieder Zugverkehr auf der Rheintalbahn: Nach Abschluss der Reparaturarbeiten am Rastatter Tunnel rollen seit Montag die Personenzüge zwischen Rastatt und Baden-Baden wieder nach Fahrplan, wie die Deutsche Bahn in Stuttgart mitteilte. Auch der Güterverkehr auf der wichtigen internationalen Trasse lief nach gut sieben Wochen Sperrung wieder an. Für Spitzentage wie den kommenden Donnerstag sind laut Bahn bereits 175 Güterzüge für die Trasse angemeldet.

Britischer Touristenflieger Monarch Airlines ist pleite

Der wettbewerbsintensive, europäische Airline-Markt hat ein weiteres Opfer gefordert: Erwischt hat es die britische Monarch Airlines, die am Montag Insolvenz angemeldet hat. Die Gesellschaft stellte alle Flüge ein, mehr als 100.000 Fluggäste sind nun im Ausland gestrandet. Flüge würden mit Hilfe von Großbritanniens Zivilluftfahrtbehörde bereitgestellt, um die Passagiere nach Großbritannien zurückzubringen, erklärte die Fluggesellschaft.

Nissan ruft 1,2 Millionen Autos in Japan zurück

Nissan muss 1,2 Millionen Autos in Japan zurück in die Werkstätten rufen. Die japanischen Behörden haben den Autokonzern wegen ungenauer Qualitätsüberprüfungen in den Werken des Konzerns den Rückruf auferlegt. Dem Transportministerium zufolge seien die abschließenden Fahrzeugchecks nicht von den dafür vorgesehen Fachkräften ausgeführt worden. Der Rückruf könnte das Unternehmen mehr als 200 Millionen US-Dollar kosten, sagte Nissan-CEO Hiroto Saikawa.

Global Logistic Properties kauft in Europa für 2,4 Mrd Euro zu

Global Logistic Properties (GLP) verstärkt sein Europageschäft mit einer Milliardenübernahme. Der Logistiker kauft für 2,4 Milliarden Euro die Gazeley, die rund 3 Millionen Quadrameter Warenlager in vier europäischen Ländern verwaltet. Verkäufer des Unternehmens ist die Brookfield Property Group.

