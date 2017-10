Siemens plant nach Medieninformationen massive Einschnitte für seine Kraftwerkssparte. Bis zu 11 von weltweit 23 Standorten sollen bei "Power & Gas" geschlossen oder verkauft werden, berichtet das Manager Magazin aus Unternehmenskreisen. Dadurch würden erneut auch in Deutschland tausende Jobs wegfallen, nachdem erst 2015 insgesamt 1.100 Stellen gestrichen wurden.

Union will Air-Berlin-Verkauf im Bundestag unter Lupe nehmen

Die weitgehende Übernahme der insolventen Fluglinie Air Berlin durch Lufthansa und die umstrittene Gehaltsgarantie für Firmenchef Thomas Winkelmann soll nach dem Willen von Unions-Wirtschaftspolitikern ein Nachspiel im Bundestag haben. "Ich glaube, dass der gesamte Komplex zu einem späteren Zeitpunkt noch mal untersucht wird", sagte der Chef des Wirtschaftsflügels in der Unions-Bundestagfraktion, Christian von Stetten (CDU), dem Handelsblatt.

Nordex gewinnt 25-Megawatt-Projekt in Nordirland

Der Windanlagenhersteller Nordex hat einen Auftrag für ein 25-Megawatt-Projekt in Nordirland erhalten. Nordex soll dort für seinen Neukunden NTR, einem Investor und Eigentümer von Infrastrukturanlagen, den Windpark Castlecraig bauen. Das Projekt umfasst insgesamt zehn Turbinen. Im Leistungsumfang ist zudem ein Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren enthalten.

Zooplus beschleunigt Wachstum dank starkem Neukundengeschäft

Zooplus hat im dritten Quartal sein Wachstum deutlich beschleunigt. Der Umsatz des Internethändlers für Heimtierbedarf kletterte um 22 Prozent auf 277 Millionen Euro. Wechselkursbereinigt ergab sich ein Anstieg um 23 Prozent. In den ersten neun Monaten stiegen die Umsatzerlöse damit um 21 Prozent auf 794 Millionen Euro. Der Vorstandsvorsitzende Cornelius Patt sagte, dass aufbauend auf einer hohen Loyalität bei Stammkunden das Neukundengeschäft signifikant gesteigert werden konnte.

Abertis sieht bei Atlantia-Gebot noch Spielraum nach oben

Der spanische Autobahnbetreiber Abertis sieht bei der Übernahmeofferte seines italienischen Wettbewerbers Atlantia noch Spielraum nach oben. Grundsätzlich sei die Offerte von Atlantia von einem industriellen Standpunkt aus positiv und attraktiv, teilte Abertis in einer Stellungnahme mit, die Barkomponente sei jedoch verbesserungswürdig.

Adobe-Aktien mit Kurssprung nach Prognose für 2018

Die Aktien der Adobe Systems Inc haben am Mittwoch nachbörslich um mehr als 5 Prozent zugelegt, nachdem das Software-Unternehmen Umsatz- und Ergebnisziele für 2018 leicht über den Erwartungen der Wall Street bekanntgegeben hatte. Adobe erwartet einen Umsatz von rund 8,7 Milliarden Dollar, was eine Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 bedeutet.

Atlantia-CEO offen für Nachbesserungen beim Abertis-Gebot

Atlantia-CEO Giovanni Castellucci ist offen für Nachbesserungen beim Gebot der Italiener für den spanischen Autobahnbetreiber Abertis. Sein Unternehmen sei weiterhin fest überzeugt von der industriellen Logik eines Zusammenschlusses und der Vorteile für die Aktionäre beider Konzerne, sagte Castellucci der Zeitung Corriere della Sera weiter.

GK Software platziert Wandelanleihe über 15 Millionen Euro

Die GK Software AG besorgt sich neue Mittel: Das Unternehmen hat eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 und einem Gesamtnennbetrag von 15 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Wandelschuldverschreibungen sind in 96.774 neue beziehungsweise bestehende Stammaktien der GK Software wandelbar.

Hewlett Packard Enterprise blickt nur verhalten ins Jahr 2018

Der Technologiekonzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) will für Aktienrückkäufe weitere milliardenhohe Dollarbeträge ausgeben. Zugleich gab der Konzern nur einen gemischten Ausblick auf das Jahr 2018. Trotzdem soll die Quartalsdividende um 15 Prozent auf 0,75 Dollar je Aktie angehoben werden. Für das Geschäftsjahr, das im Oktober 2018 endet, rechnet das Management mit einem Gewinn je Aktie von 0,43 bis 0,53 Dollar.

Johnson & Johnson kauft deutsches Surgical Process Institute

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) stärkt sein Geschäft mit Krankenhausdienstleistungen mit einem Zukauf in Deutschland. Wie die Johnson & Johnson Medical GmbH mit Sitz in Norderstedt mitteilte, übernimmt sie das Leiziger Surgical Process Institute (SPI), einen Spezialisten für die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen in der Krankenhaus-Chirurgie. Finanzielle Details nannte J&J nicht.

Kion senkt Prognose wegen mauer Entwicklung bei Supply Chain Solutions

Die Kion Group hat wegen einer schwächer als erwarteten Entwicklung von Auftragseingang und Umsatzerlösen im Segment Supply Chain Solutions ihre Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Ursache für die schwache Entwicklung seien vor allem eine Investitionszurückhaltung und Verzögerungen bei der Projektvergabe durch Kunden, teilte der MDAX-Konzern mit. Dies habe nicht vom Wachstum des Segments Industrial Trucks & Services ausgeglichen werden können, obwohl dessen Dynamik laut Kion besser ausgefallen war als prognostiziert.

LSE verliert Chef Xavier Rolet - Umsatz legt in 3Q zu

Die London Stock Exchange (LSE) Group plc verliert ihren Chef. CEO Xavier Rolet werde sein Amt im Dezember 2018 niederlegen, teilte die Börse mit. Das Unternehmen suche nach einem Nachfolger und werde eine reibungslose Übergabe sicherstellen. Für das dritte Quartal wies die ehemalige Braut der Deutschen Börse ein Umsatzanstieg auf 442,7 Millionen von 376,2 Millionen britische Pfund aus.

Desinvestitionen schmälern Umsatz von Nestle leicht

Der Nahrungsmittelkonzern Nestle hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres etwas weniger umgesetzt als vor einem Jahr. Vornehmlich infolge von Desinvestitionen, allem voran die Gründung des Joint Ventures Froneri, schrumpften die Erlöse von Januar bis September auf 65,27 von 65,51 Milliarden Schweizer Franken. Organisch, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseffekte, wuchs der Umsatz um 2,6 Prozent. Im Gesamtjahr soll der Umsatz organisch ebenfalls in etwa in dieser Größenordnung wachsen.

Nachfrage nach LEDs treibt Gewinn bei Philips Lighting

Der Beleuchtungshersteller Philips Lighting hat im dritten Quartal dank der Nachfrage nach LEDs den Gewinn kräftig erhöht und sieht sich bei den Jahreszielen auf Kurs. In dem Dreimonatszeitraum wies die im vergangenen Jahr vom Mutterkonzern Royal Philips abgespaltene Gesellschaft ein Gewinnwachstum von 115 Prozent auf 110 Millionen Euro aus. Der Umsatz schrumpfte jedoch in absoluten Zahlen um 3,5 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro.

Toyota und Co sehen keine Sicherheitsrisiken durch Aluminium von Kobe Steel

Die japanischen Autohersteller Toyota, Honda und Mazda haben bei Aluminium von Kobe Steel keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt. Damit ist die Gefahr umfassender Rückrufaktionen offenbar zunächst vom Tisch. Laut Toyota entsprechen Stärke und Haltbarkeit des Aluminiums der vergangenen drei Jahre den Sicherheitsstandards.

Unilever setzt weniger um als erwartet - Aktie verliert

Ein starkes Wachstum auf den Schwellenmärkten hat dem Konsumgütergiganten Unilever im dritten Quartal zwar ein Umsatzplus von 2,6 Prozent beschert, allerdings wurde dem Unternehmen von Analysten mehr zugetraut. In dem Dreimonatszeitraum berichtete Unilever, zu dem Marken wie Dove, Hellmann's und Lipton gehören, einen Umsatz zu aktuellen Wechselkursen von 13,2 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz allerdings noch um 3 Prozent. Die Aktie verliert im frühen Handel 3 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2017 07:09 ET (11:09 GMT)