K+S verhandelt mit Naturschutzbund über Versenkung von Salzabwasser

Der Düngemittel- und Salzkonzern K+S will den Rechtsstreit mit dem Naturschutzbunde um die Versenkung von Salzabwässern in der Werra beenden. Nach erfolgreichen Sondierungsgesprächen habe man sich mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) darauf verständigt, in Kürze Vergleichsverhandlungen aufzunehmen, teilte der MDAX-Konzern mit. K+S strebt Rechtssicherheit für die bis Ende 2021 geltende wasserrechtliche Erlaubnis zur Versenkung von Salzabwasser im Bereich des Werkes Werra an.

Lufthansa setzt größere Maschinen für Berlin-Flüge ein

Die Deutsche Lufthansa steigert ihre Kapazität für Flüge von und nach Berlin für mehrere Tage in der kommenden Woche. Um der derzeit "außergewöhnlich hohen Nachfrage" nach Tickets von Berlin nach Frankfurt, München, Zürich und Wien nachzukommen, werden die Konzern-Fluglinien Lufthansa, Swiss und Austrian auf den Strecken für einzelne Flüge Großraumflugzeuge einsetzen.

RWE steht bereit für Kauf von Uniper-Kraftwerken - Bericht

Der Energieversorger RWE steht einem Zeitungsbericht zufolge parat, Kraftwerke des Konkurrenten Uniper zu kaufen. Das berichtet das Handelsblatt und bezieht sich auf Konzernkreise. Demnach würde RWE zugreifen, wenn sich der finnische Stromkonzern Fortum von Uniper-Kraftwerken in Deutschland trennen würde. Fortum schickt sich an, bei Uniper einzusteigen und will dem Mutterkonzern Eon die verbliebenen 47 Prozent an der Kraftwerkstochter für knapp 4 Milliarden Euro abkaufen.

VW plant Vorstandsposten für Digital- und IT-Themen - Magazin

Der Automobilkonzern Volkswagen will seinen Vorstand laut einem Magazinbericht um ein zusätzliches Mitglied erweitern. Der Aufsichtsrat wolle einen Vorstand für Digital- und IT-Themen berufen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Konzernkreise. Das neue Führungsmitglied solle unter anderem die Arbeit der unterschiedlichen Marken bündeln und koordinieren.

Villeroy & Boch mit kräftigem Ergebnisplus

Der Keramikhersteller Villeroy & Boch hat in den ersten neun Monaten des Jahres sein Wachstum fortgesetzt und das Ergebnis kräftig gesteigert. Der Konzernumsatz des Mettlacher Unternehmens stieg um 1,4 Prozent auf 602,7 Millionen Euro.

Ericsson weitet Verlust im dritten Quartal deutlich aus

Die schwierigen Marktbedingungen und der Konzernumbau machen dem schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson schwer zu schaffen. Wie der Konzern mitteilte, ist er im dritten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Auch der Umsatz war rückläufig.

Lkw-Konzern Volvo hat Gewinn im Quartal mehr als verdoppelt

Der Lkw-Hersteller Volvo hat im dritten Quartal von der starken Nachfrage nach Lastwagen und Baufahrzeugen profitiert. Der schwedische Konzern konnte seinen Gewinn mehr als verdoppeln. Der Umsatz kletterte im Zeitraum von Juli bis September um 12 Prozent auf 77,2 Milliarden Kronen oder umgerechnet rund 8 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe betrug der Anstieg 16 Prozent.

