Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat Umsatz und Gewinn in den ersten neun Monaten vor allem auf Grund einer Akquisition zweistellig prozentual gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Im Zeitraum Januar bis September stieg der operative Gewinn (EBIT) um 20,9 Prozent auf 43,3 Millionen Euro, der Umsatz wuchs um 12,1 Prozent auf 744,3 Millionen Euro.

Mologen mit Kurssprung nach Einstieg des US-Investors GCF

Beim Biotechnologieunternehmen Mologen wird der US-Investor Global Corporate Finance (GCF) mit bis zu 10 Prozent einsteigen. Das beflügelt die Aktie, die mit 3,13 Euro aktuell um 11,7 Prozent im Plus liegt.

Transfergesellschaft für Air Berlin weiter wackelig

Wenige Tage vor der Einstellung des kompletten Flugbetriebs steht die Einrichtung einer Transfergesellschaft bei Air Berlin weiter auf der Kippe. Die Bundesregierung bekräftigte, sie könne direkt nicht in eine Transfergesellschaft einzahlen. Dies sei Sache der Sitzländer. Der Staat leiste seinen Teil über die Bundesagentur für Arbeit.

Schwaches Börsendebüt von Bawag in Wien - Kurs unter Ausgabepreis

Der größte Börsengang der Wiener Börse ist perfekt, schnelle Gewinne für Erstzeichner sind aber Fehlanzeige. Der erste Kurs der Bawag PSK wurde am Mittwoch in Wien mit 48 Euro festgestellt, exakt auf dem Niveau des Ausgabepreises. Dabei lag der Emissionspreis bereits am unteren Ende der Angebotsspanne von 47 bis 52 Euro. Im frühen Handel ist der Kurs dann aber schnell zurückgefallen auf zuletzt 46,45 Euro, entsprechend einem Minus von 3,2 Prozent.

Wechselkurseffekte belasten Umsatz von Air Liquide

Widrige Wechselkurseffekte haben dem französischen Gasekonzern Air Liquide im dritten Quartal einen leichten Umsatzrückgang beschert. Im wichtigsten Geschäftsbereich jedoch verbuchte der Linde-Konkurrent dank eines soliden Asien-Geschäfts ein geringes Umsatzplus. Für das Gesamtjahr ist der Konzern auch dank der Fortschritte bei der Integration der übernommenen Airgas zuversichtlich.

British American Tobacco will Umsatz mit E-Zigaretten vervielfachen

British American Tobacco erwartet im neuen Geschäftsfeld mit E-Zigaretten enorme Wachstumschancen. Dieses Jahr dürfte der Umsatz in dem Bereich, der mit NGP (Next Generation Products) abgekürzt wird, bei 500 Millionen Pfund liegen. Kommendes Jahr soll der Erlös dann auf über 1 Milliarde Pfund verdoppelt werden, stellte das Unternehmen in Aussicht. Im Jahr 2022 rechnet die British American Tobacco plc dann mit einem NGP-Umsatz von 5 Milliarden Pfund.

Heineken trotz sinkendem Bierdurst in Europa auf Wachstumskurs

Der niederländische Brauereikonzern Heineken hat in den ersten neun Monaten 2017 seinen Nettogewinn um 20 Prozent gesteigert. Der zweitgrößte Bierbrauer der Welt, der rund zwei Drittel seines Gewinns in Schwellenländern erwirtschaftet, bestätigte überdies seine Jahresprognose.

Iberdrolas Stromproduktion im 3. Quartal von Spanien belastet

Der spanische Stromversorger Iberdrola hat im dritten Quartal aufgrund eines zweistelligen Rückgangs in Spanien eine geringfügig sinkende Stromproduktion verzeichnet.

Lloyds Banking erhöht Ausblick nach starkem dritten Qartal

Die englische Lloyds Banking Group hat die Guidance für 2017 erhöht, nachdem sie den Vorsteuergewinn mehr als verdoppelt hat. Lloyds bestätigte auch die Langfristziele.

Monte-Paschi-Aktie nach 10-monatiger Pause wieder gehandelt

Nach einer rund zehnmonatigen Handelspause ist die Aktie der italienischen Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena seit Mittwoch wieder handelbar. Zur Wiederaufnahme brach der Kurs um rund 75 Prozent ein. Zuletzt kostete die Aktie 4,84 Euro und damit knapp 70 Prozent weniger als im Dezember 2016. Die Aktie war kurz vor Weihnachten des Vorjahres aus dem Handel genommen worden, nachdem es der Bank nicht gelungen war, sich angesichts hoher Verluste im Kreditgeschäft aus eigener Kraft zu helfen und sie die italienische Regierung um Hilfe bitten musste.

Höhere Kosten belasten operativen Gewinn von Norsk Hydro

Der norwegische Aluminiumkonzern Norsk Hydro hat im dritten Quartal zwar seinen Nettogewinn kräftig gesteigert. Operativ jedoch ging das Ergebnis aufgrund höherer Rohmaterialkosten und negativer Währungseffekte zurück.

Peugeot steigert Umsatz kräftig - Opel erstmals berücksichtigt

Der französische Autohersteller Peugeot hat seinen Umsatz im dritten Quartal kräftig gesteigert und die operativen Ziele bestätigt. Erstmals berücksichtigt in dem Zahlenausweis ist Opel, die Peugeot vor kurzem übernommen hatte. Die PSA Peugeot Citroen SA steigerte, dank der erstmaligen Einbeziehung von Opel, den Umsatz in den drei Monaten um 31,4 Prozent auf 14,99 Milliarden Euro.

Telefonica Deutschland dämpft Ausblick nach gutem Quartal

Telefonica Deutschland hat im dritten Quartal wegen gekürzter Terminierungsentgelte zwar weniger umgesetzt, das Betriebsergebnis dennoch gesteigert. Angesichts der insgesamt guten Entwicklung will das Unternehmen die Dividende für dieses Jahr um 1 Cent auf 0,26 Euro je Aktie erhöhen. Den Gewinnausblick für dieses Jahr musste Telefonica allerdings etwas dämpfen.

