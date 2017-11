Die Airline-Holding International Consolidated Airlines (IAG) traut sich langfristig höhere Gewinne zu als bislang. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Mietkosten (EBITDAR) soll 2018 bis 2020 durchschnittlich 6,5 Milliarden Euro erreichen, teilte die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia mit. Bislang hatte sich IAG im Zeitraum 2016 bis 2020 durchschnittlich 5,3 Milliarden Euro pro Jahr zugetraut.

Mehrzuteilungsoption bei Pirelli teilweise ausgenutzt

Das Emissionsvolumen des Pirelli-Börsengangs hat sich mit der teilweisen Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption durch JP Morgan erhöht. Wie der Reifenhersteller mitteilte, wurden zusätzlich rund 123 Millionen Euro eingenommen. Insgesamt beträgt der Erlös aus dem IPO damit rund 2,4 Milliarden Euro.

Repsol profitiert von höheren Preisen und niedrigeren Kosten

Der spanische Ölkonzern Repsol hat seinen Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von höheren Preisen und niedrigeren Kosten. Auch produzierte die Repsol SA mehr. Der Nettogewinn stieg um knapp 10 Prozent auf 527 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 1,6 von 1,14 Milliarden Euro zu.

Kosten für die Altersvorsorge belasten Gewinn bei Air France-KLM

Die Fluglinie Air France-KLM hat ihren Gewinn im dritten Quartal 2017 belastet durch Kosten mit 1,5 Prozent auf 552 Millionen Euro nur leicht steigern können. Das Ergebnis wurde durch einen nicht steuerwirksamen Aufwand von 311 Millionen Euro beeinflusst, der sich aus einer Pensionsvereinbarung zwischen dem Luftfahrtunternehmen und seinem Kabinenpersonal ergab. Der Konzernumsatz stieg um 4,3 Prozent auf 7,24 Milliarden Euro dank höherer Erträge je Fluggast und einem soliden Passagieraufkommen. Die besseren Erträge je Fluggast im Zusammenspiel mit niedrigeren Kerosinkosten haben das operative Ergebnis der Fluggesellschaft um 38,7 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro steigen lassen.

Andritz bestätigt Ausblick trotz schwachem Quartal

Andritz hat im dritten Quartal rückläufige Auftragseingänge und Umsätze verzeichnet. Der österreichische Technologiekonzern Andritz betätigte gleichwohl die Prognose für das Geschäftsjahr 2017 und erwartet unverändert einen leichten Umsatzrückgang, wobei die Rentabilität gemessen an der EBITA-Marge das Niveau des Vorjahres erreichen soll. Der Quartalsumsatz sank um 7,7 Prozent auf 1,364 Milliarden Euro, wobei alle vier Geschäftsbereiche Rückgänge verzeichneten. Das EBITA sank im dritten Quartal um 9,3 Prozent auf 98,9 Millionen Euro. Die EBITA-Marge ging damit auf 7,2 (Vorjahr 7,4) Prozent zurück.

Renault kauft eigene Aktien von der Regierung zurück

Die französische Regierung verkauft einen Teil der bislang von ihr gehaltenen Renault-Aktien, auch an den Autobauer selbst. Wie die Renault SA mitteilte, wird sie 10 Prozent der 14 Millionen von der Regierung zu veräußernden Aktien übernehmen. Insgesamt trennt sich Paris von einem Anteil in Höhe von 4,73 Prozent an dem Autobauer.

Erste Group nach solidem dritten Quartal auf Kurs

Die österreichische Erste Group Bank hat ihren Nettogewinn im dritten Quartal dank positiver Bewertungseffekte gesteigert. Operativ jedoch ging das Ergebnis trotz steigender Zins- und Provisionserträge zurück. Das Renditeziel für das laufende Jahr bestätigte die Bank. Der Zinsüberschuss stieg leicht auf 1,09 Milliarden von 1,07 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sank auf 634 Millionen von 660 Millionen Euro. Dank positiver Wertberichtigungen finanzieller Vermögenswerte steigerte die Erste Group das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter auf 363 Millionen von 337 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Smartphone-Verkäufe legen weltweit immer noch zu

Die Smartphone-Verkäufe weltweit legen weiterhin zu - wenn auch mittlerweile recht langsam. Im dritten Quartal wurden rund 373,1 Millionen Geräte ausgeliefert, das waren 2,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das US-Marktforschungsunternehmen IDC mitteilte. Die fünf Weltmarktführer Samsung, Apple, Huawei, Oppo und Xiaomi verkauften demnach alle mehr Geräte als im Vorjahr - viele andere Hersteller dagegen müssen kämpfen.

Beliebter Messengerdienst WhatsApp ausgefallen

Der beliebte Messengerdienst WhatsApp ist am Freitagmorgen ausgefallen. Unter dem Hashtag #whatsappdown berichteten im Netzwerk Twitter zahlreiche Nutzer, dass sie das Programm nicht mehr benutzen können. Scherzhaft machten viele von ihnen Bemerkungen darüber, dass sie nun nach langer Abstinenz auf SMS zurückgreifen müssten. Das Programm ließ sich am Freitag zwar noch öffnen, nach ungefähr 09.00 Uhr morgens konnten aber keine Nachrichten mehr versendet und empfangen werden.

