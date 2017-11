Brenntag bekräftigt nach starkem Quartal Jahresprognose

Der Chemikaliendistributeur Brenntag hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet, und seine Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,4 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Euro. Die Kennzahl Bruttoergebnis vom Umsatz legte um 4,3 Prozent auf 619 Millionen Euro zu.

Symrise wächst weiter und bestätigt Jahresprognose

Der Aroma- und Duftstoffhersteller Symrise ist im dritten Quartal noch kräftiger gewachsen als in den ersten sechs Monaten des Jahres und hat seine Jahresprognose bestätigt. Zu der starken Entwicklung trug eine gute Nachfrage in allen Segmenten bei, wie der MDAX-Konzern mitteilte.

Dürr nach starkem Quartal erneut zuversichtlicher für 2017

Dürr hat im dritten Quartal zwar weniger Aufträge erhalten, beim Ausblick für das Gesamtjahr zeigte sich das Unternehmen nach einem operativ guten Vierteljahr aber erneut etwas optimistischer. Der Lackieranlagenspezialist setzt auf ein starkes Schlussquartal.

Norma trotz etwas schwächerer Marge auf Kurs

Die Norma Group SE ist im dritten Quartal dank Akquisitionen und einer guten Nachfrage insbesondere aus dem Raum Asien-Pazifik deutlich gewachsen. Die Marge gab leicht nach, liegt jedoch komfortabel im Rahmen der Jahresprognose, die der Verbindungstechnikspezialist bestätigte.

Innogy soll kleiner Partner in britischer Börsentochter werden

In dem geplanten Joint Venture in Großbritannien will der Energieversorger Innogy der kleine Partner werden. Das teilten sowohl Innogy als auch der schottische Stromkonzern SSE mit. Beide Unternehmen wollen ihr Vertriebs- und Kundengeschäft im Vereinigten Königreich zusammenlegen und an die Börse bringen.

Alstria begibt Unternehmensanleihe im Volumen von 350 Mio Euro

Das Hamburger Immobilienunternehmen Alstria Office begibt eine Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von 350 Millionen Euro. Die neue unbesicherte, festverzinsliche Anleihe habe eine Laufzeit von rund zehn Jahren und werde in einer Stückelung von 100.000 Euro begeben.

Evotec mit deutlichem Umsatzplus - Aktie sehr volatil

Das Biotechnologieunternehmen Evotec hat in den ersten neun Monaten 2017 ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnet, das sich auch im Ergebnis niederschlägt. Maßgeblich waren drei Faktoren: die gute Performance des Basisgeschäfts, die Beiträge der akquirierten Unternehmen und höhere Meilensteinzahlungen.

Scout24 sieht sich nach 3. Quartal bei Jahreszielen auf Kurs

Die Scout24 AG hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert und sieht sich auf Kurs, ihre Jahresziele zu erreichen. Der Konzernumsatz stieg von Juli bis September um 8,7 Prozent auf 120,1 Millionen Euro. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 7,7 Prozent auf 62,7 Millionen Euro zu.

Koenig & Bauer bekräftigt Jahresprognose

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer sieht sich nach den ersten neun Monaten 2017 auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Von Januar bis September stieg der Auftragseingang um 3,9 Prozent auf 903,4 Millionen Euro. Der Umsatz legte im Berichtszeitraum um 2 Prozent auf 847,7 Millionen Euro zu.

Schaeffler bestätigt Ausblick nach gutem Quartal

Schaeffler hat dank einer starken Nachfrage aus China im dritten Quartal mehr umgesetzt und verdient als von Analysten erwartet. Besonders gut lief es für das Unternehmen im Industriegeschäft. Der Ausblick für das Gesamtjahr, den der Continental-Großaktionär im Sommer überraschend gesenkt hatte, soll "sicher" erreicht werden.

Singulus erhält ersten Auftrag im Bereich Medizintechnik

Der Maschinenbauer Singulus Technologies hat einen ersten Auftrag im Bereich Medizintechnik erhalten. Das Unternehmen unterzeichnete einen Vertrag im Umfang von mehr als 10 Millionen Euro für den Verkauf von Prozessanlagen zur Bearbeitung von Kontaktlinsen. Die noch ausstehende Anzahlung für den Auftrag wird zeitnah erwartet.

PNE Wind kämpft sich aus Verlustzone

Der Windparkentwickler PNE Wind hat sich im dritten Quartal 2017 aus den roten Zahlen gearbeitet, nachdem im 1. Halbjahr noch ein Verlust verdaut werden musste. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der ersten neun Monate ist auf 23,7 (Vorjahr 7,2) Millionen Euro gestiegen. Die Umsätze legten um 5 Prozent auf 81,2 Millionen Euro gegenüber der Vorjahresperiode zu.

Voestalpine mit bestem Halbjahresergebnis seit der Finanzkrise

Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat im zweiten Geschäftsquartal 2017/18 an die starke Entwicklung im Vorquartal anknüpfen können und dadurch das beste Halbjahresergebnis seit der Finanzkrise im Jahr 2008 eingefahren. Alle Ergebniskennziffern legten prozentual deutlich zweistellig zu.

Niedrige Wasserführung belastet Verbund-Ergebnis

Der österreichische Stromversorger Verbund hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres spürbar weniger verdient als noch vor einem Jahr. Verantwortlich dafür war vor allem das deutlich schwächere Ergebnis im Segment Netz und die unterdurchschnittliche Wasserführung der Flüsse, was die Erzeugung aus Wasserkraft entsprechend schmälerte.

Innogy-Partner SSE sieht sich trotz Ergebnisrückgang auf Kurs

Der angehende Innogy-Partner SSE hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahrs 2017/18 weniger verdient. Der Vorsteuergewinn des schottischen Stromkonzerns verringerte sich in den sechs Monaten per Ende September auf 402 Millionen britische Pfund von 675 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Schneider Electric will Softwarespezialisten übernehmen

Schneider Electric will den börsennotierten Softwareentwickler IGE + XAO übernehmen. Der französische Elektrokonzern will den Aktionären über eine Tochtergesellschaft im Tagesverlauf ein Übernahmeangebot mit einem Gesamtvolumen von 188,4 Millionen Euro unterbreiten.

ABN Amro verdient im 3. Quartal 11 Prozent mehr

Die niederländische Bank ABN Amro hat im dritten Quartal 11 Prozent mehr verdient als vor einem Jahr. Von Juli bis September stieg der Nettogewinn auf 661 Millionen Euro von 596 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Nettozinseinnahmen beliefen sich wie schon im Vorjahr auf 1,57 Milliarden Euro.

Credit Agricole verdient trotz Rückgang mehr als erwartet

Die französische Bank Credit Agricole hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr, die Markterwartungen aber übertroffen. Im Vorjahresquartal hatte die Bank einen Sonderertrag von fast 1,3 Milliarden Euro aus dem Verkauf ihrer Beteiligungen an den regionalen Banken im Konzern verbucht.

Ahold Delhaize steigert Nettogewinn dank US-Wachstum um 54%

Der niederländische Einzelhandelskonzern Ahold-Delhaize hat im dritten Quartal 54 Prozent als im Vorjahresquartal mehr verdient. Dazu trug vor allem ein starkes Geschäft in den USA bei, wo die Marken des Konzerns Marktanteile gewinnen konnten. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern.

