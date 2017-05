MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Japan blieben die Börsen aufgrund des Feiertages "Tag des Grünens" geschlossen.

FREITAG: In Japan und Südkorea bleiben die Börsen aufgrund des Feiertages "Tag des Kindes" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.389,20 +0,25% +6,63% Euro-Stoxx-50 3.617,93 +0,88% +9,95% Stoxx-50 3.222,61 +0,55% +7,04% DAX 12.642,42 +0,91% +10,12% FTSE 7.271,81 +0,52% +1,81% CAC 5.354,19 +1,00% +10,12% Nikkei-225 0,00 0% +1,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,95 -58 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,56 48,18 -1,3% -0,62 -16,2% Brent/ICE 50,11 50,79 -1,3% -0,68 -14,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,78 1.238,38 -0,4% -4,60 +7,2% Silber (Spot) 16,48 16,44 +0,2% +0,04 +3,5% Platin (Spot) 901,77 897,50 +0,5% +4,27 -0,2% Kupfer-Future 2,51 2,53 -0,8% -0,02 +0,1% +++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Nach der US-Notenbank ist vor dem US-Arbeitsmarktbericht an der Wall Street am Donnerstag. Die Fed hat am Vorabend ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt. Da die Notenbanker um Janet Yellen die aktuellen Schwächesignale der Wirtschaft lediglich als vorübergehend ansehen, gehen Anleger weiter von einer nächsten Zinserhöhung im Juni aus. Aktuell wird eine Zinserhöhung im Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent erwartet. Dies liegt etwas über dem Niveau vor der Fed-Entscheidung. Daneben sorgt die Berichtssaison weiter für Impulse. Für die Tesla-Aktie geht es vorbörslich nach unten. Der Elektroautobauer rutschte im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen, weil er viel mehr Geld für Entwicklung ausgab als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz erreichte mit 2,7 Milliarden Dollar dagegen mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes. Hier hatten die Marktbeobachter nur mit 2,61 Milliarden gerechnet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 248.000 zuvor: 257.000

14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -0,2% gg Vq zuvor: +1,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +1,7% gg Vq

14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -44,50 Mrd USD zuvor: -43,56 Mrd USD

16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Starke Quartalszahlen der Unternehmen und eine gute Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone treiben die Kurse am Donnerstag auf neue Hochs. Der Dax hat bei 12.642 Punkten den dritten Tag in Folge ein Rekordhoch markiert. Die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Wien und Paris sind auf die höchsten Kurse seit der Finanzmarktkrise 2008 gestiegen. In Paris stützt auch das gute Abschneiden des sozialliberalen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron in der TV-Debatte mit der rechtspopulistischen Marine Le Pen am Vorabend. "Ein Sieg Macrons ist nach dem gestrigen TV-Duell eine ausgemachte Sache für die Börse. Damit dürfte die politische Situation in Europa wieder etwas sicherer geworden sein", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Rückenwind kommt auch von der Konjunktur: In Spanien und Italien, zwei Sorgenkindern der Eurozone-Peripherie, haben Umfragen unter Einkäufern in Service-Unternehmen die Prognosen von Volkswirten im April übertroffen, in Italien sogar deutlich. BMW hat den Konzerngewinn im ersten Quartal um fast ein Drittel auf 2,15 Milliarden Euro gesteigert. Der Kurs zieht um 1,8 Prozent an. Bei Adidas liegt der Betriebsgewinn um 7 Prozent über der Konsensprognose. Die Aktie steigt um 1,7 Prozent auf den höchsten Stand ihrer zwanzigjährigen Börsenhistorie. Zu den wenigen Kursverlierern im DAX zählen Infineon. Der Hersteller von Halbleitern hat die Ziele für das Geschäftsjahr 2016/2017 bekräftigt. Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um 17 Prozent gestiegen, nun nehmen Anleger Kursgewinne mit. Gleiches gilt für die Siemens-Aktie, die trotz guter Ergebnisse in den Monaten Januar bis März auf der Stelle tritt. Auch an den anderen europäischen Börsen kommen die Quartalsergebnisse und Ausblicke etlicher Blue-Chip-Unternehmen gut an. So reichen die Kursgewinne von HSBC, Swiss Re, Anheuser Busch Inbev, Air France-KLM und Royal Dutch Shell von 1,4 bis zu 4 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.55 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0930 +0,34% 1,0893 1,0912 +3,9% EUR/JPY 123,51 +0,52% 122,87 122,63 +0,5% EUR/CHF 1,0849 +0,16% 1,0832 1,0815 +1,3% EUR/GBP 0,8483 +0,32% 0,8457 1,1824 -0,5% USD/JPY 112,97 +0,16% 112,79 112,36 -3,4% GBP/USD 1,2886 +0,03% 1,2882 1,2904 +4,4% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend mit moderaten Einbußen haben die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag geschlossen. In Sydney ging es bereits den dritten Tag in Folge nach unten, nachdem der Index zuletzt auf ein Zweijahreshoch gestiegen war. In Schanghai gab das Marktbarometer ebenfalls nach. Gebremst wurde die Stimmung davon, dass die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor im April erneut nachgelassen hat. Der Kospi gewann 1 Prozent auf 2.241 Punkte und schloss auf einem neuen Rekordhoch. Händler sprachen von Käufen vor allem ausländischer Adressen. Ermutigende Signale von der Konjunkturseite und die Stärke der Samsung-Aktie sorgten weiterhin für Kauflaune, hieß es. Die Spannungen mit China wegen der Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems rückten dagegen etwas in den Hintergrund. Samsung gewannen 1 Prozent und stießen weiter auf Kaufinteresse, nachdem der Technologieriese zuletzt einen Sprung beim operativen Gewinne gemeldet hatte.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien im europäischen Kredithandel geben am Donnerstag weiter nach. Das gilt sowohl bei Papieren mit guter Bonität (Investment Grade), als auch bei solchen mit schlechterer Kreditwürdigkeit (High Yield). "Die Anleger nehmen wieder mehr Risiko auf die Bücher", so ein Marktteilnehmer. Bei dem ausgedünnten Angebot wirke sich dies schnell auf die Spreads aus.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Autohersteller BMW verdient mehr und bekräftigt Ausblick

Der Premiumautobauer BMW hat im ersten Quartal dank besserer Verkäufe besonders in China den Umsatz gesteigert und den Überschuss kräftig erhöht. Die Erlöse stiegen, wie bereits Ende April berichtet, um gut 12 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro. Während das EBIT um rund 8 Prozent auf 2,65 Milliarden stieg, kletterte der Konzernüberschuss um 31 Prozent auf 2,149 Milliarden Euro.

Adidas legt starken Jahresstart hin und übertrifft Erwartungen

Adidas hat dank guter Geschäft vor allem in Nordamerika und China im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zugelegt und die Markterwartungen übertroffen. Mit der Marke Reebok erzielte der DAX-Konzern zwar zweistellige Zuwächse, diese blieben aber weiter hinter denen der Marke Adidas zurück. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der Sportartikelhersteller.

Siemens prüft nach wie vor mehrere Optionen für Healthineers

Über die Variante der geplanten Börsennotierung des Medizintechnik-Geschäfts von Siemens ist bisher noch nicht entschieden worden. Für die Sparte Healthineers "prüfen wir noch einige sehr interessante Alternativen", sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf P. Thomas in einer Telefonkonferenz.

Infineon übertrifft die Erwartungen im zweiten Quartal

Der Chiphersteller Infineon hat im zweiten Geschäftsquartal abermals von der starken Nachfrage nach Halbleitern für die Automobilindustrie profitiert. Für das laufende dritte Quartal erwartet das Unternehmen eine überdurchschnittliche Marge bei einem voraussichtlich leicht gebremsten Wachstum. Die erst kürzlich erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2016/17 wurde bestätigt. Im abgelaufenen Quartal verbuchte Infineon einen Umsatzanstieg um 7 Prozent zum Vorquartal auf 1,77 Milliarden Euro. Das Unternehmen selbst hatte zwar 8 Prozent Plus in Aussicht gestellt, die Erwartungen der Analysten wurden dennoch übertroffen.

Thyssenkrupp prüft Bau eines Stahlwerks in NRW

Der Stahlkonzern Thyssenkrupp spielt den Bau eines Werks der Stahlsparte in Nordrhein-Westfalen durch. "Wir überlegen, eine neue Anlage in NRW zu bauen", sagte Spartenchef Andreas Goss der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Es gehe um ein Werk für die Veredelung von Stahl für die Automobilindustrie.

Bosch schafft im ersten Quartal Umsatzplus von 12 Prozent

Die Bosch-Gruppe ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz des Technologie- und Dienstleistungsunternehmens wuchs im ersten Quartal um 12 Prozent, wechselkursbereinigt waren es 11 Prozent. Im Auftaktquartal 2016 hatte das Unternehmen den Umsatz um knapp 3 Prozent, wechselkursbereinigt um rund 4 Prozent gesteigert. Für das laufende Jahr strebt Bosch ein Umsatzwachstum zwischen drei und fünf Prozent an. Das Ergebnis soll ungeachtet weiterhin hoher Vorleistungen in die Zukunftssicherung steigen.

DHL fährt für Amazon frische Lebensmittel in Berlin und Potsdam aus

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-



Die Kunden von Amazon können bei dem weltgrößten Online-Händler ab sofort auch in Deutschland frische Lebensmittel bestellen. Der Online-Supermarkt Amazon Fresh ist zunächst auf Berlin und Potsdam beschränkt, wie Amazon mitteilte. Ausgefahren werden die Bestellungen von der Post-Tochter DHL. Die Fahrer starten ihre Touren vom Amazon-Fresh-Depot am Flughafen Tegel aus.

Porsche will sich im Silicon Valley stärker engagieren

Porsche will sich angesichts der zunehmenden Digitalisierung in der Branche noch stärker im Silicon Valley engagieren. "Wir müssen neue Trends identifizieren und bewerten", sagte Porsche Finanzchef Lutz Meschke. Das Unternehmen müsse sich frühzeitig Zugriff auf innovative und zukunftsrelevante Technologien verschaffen. "Aus diesem Grund planen wir auch zusätzliche Aktivitäten im Silicon Valley und in Asien."

Rheinmetall startet besser als erwartet ins neue Jahr

Besser als erwartet ist bei Rheinmetall das erste Quartal verlaufen. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2017 wurde bestätigt. Dank besserer Umsätze sowohl im Autozulieferer- als auch Rüstungsgeschäft sprang der Konzernumsatz um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach oben auf 1,349 Milliarden Euro. Überraschend fiel vor allem die Stärke im Rüstungsgeschäft auf, das nicht die saisonübliche Schwäche im ersten Quartal aufwies. Der operative Gewinn für den Gesamtkonzern kletterte auf 50 Millionen nach 31 Millionen Euro im Vorjahr.

Chinesische HNA übernimmt Vermögensverwalter C-Quadrat

Der österreichische Vermögensverwalter C-Quadrat geht in den Besitz der chinesischen HNA Group über. C-Quadrat verwaltet unter anderem die Beteiligung der HNA an der Deutschen Bank. Alexander Schütz, Gründer und Vorstand von C-Quadrat, wird demnächst in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen.

Fintech-Firma Hypoport bestätigt Gesamtjahresprognose

Das Fintech-Unternehmen Hypoport hat im ersten Quartal mehr verdient und seinen Umsatz gesteigert. So schoss der Umsatz um 34 Prozent auf 47,7 Millionen Euro nach oben. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 29 Prozent auf 7 Millionen Euro. Derweil bestätigt das SDAX-Unternehmen seine Prognose. 2017 soll ein leicht zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum eingefahren werden.

Elmos Semiconductor sieht intakte Wachstumstrends

Die Elmos Semiconductor AG hat zu Jahresbeginn eine positive Umsatzentwicklung verbucht und die Ertragslage deutlich verbessert. Der Hersteller von Systemlösungen auf Halbleiterbasis hat im ersten Quartal 2017 den Umsatz um 13,1 Prozent auf 60,8 Millionen Euro gesteigert. Außer von einer "guten Nachfrage im Bestandsgeschäft" profitierte das Unternehmen auch von positiven Kalendereffekten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vervielfachte sich auf 4,7 (0,8) Millionen Euro, die EBIT-Marge kletterte auf 7,7 (1,5) Prozent. Unterm Strich stand ein Gewinn von 2,9 (0,3) Millionen Euro.

Stratec setzt organisches Wachstum fort

Das Medizintechnik-Unternehmen Stratec hat zu Jahresbeginn sein organisches Wachstum fortgesetzt, plant weiteren Mitarbeiteraufbau und wird seine in Entwicklung befindlichen Stratec-Plattformen im August vorstellen. Im ersten Quartal erzielte Stratec einen um 58,6 Prozent höheren Umsatz von 31,2 Millionen Euro, wozu die beiden 2016 akquirierten Tochtergesellschaften Diatron und Stratec Consumables kräftig beitrugen. Auch auf Basis der Unternehmensstruktur des Vorjahres erzielte die Stratec Biomedical AG ein organisches Wachstum der Umsatzerlöse von 21,1 Prozent auf 37,8 Millionen Euro.

Süss Microtec schreibt im ersten Quartal erneut rote Zahlen

Wie schon im Vorjahr hat der Halbleiter-Ausrüster Süss Microtec im ersten Quartal 2017 rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug minus 4,8 Millionen Euro nach minus 2,0 Millionen Euro im Vorjahresquartal, der Nettoverlust weitete sich aus auf 4,6 von 2,5 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verschlechterte sich auf minus 20,9 von minus 7,9 Prozent.

Drägerwerk grenzt Verlust deutlich ein - Auftragseingang zieht an

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im ersten Quartal 2017 dank eines höheren Auftragseingangs seinen Verlust nach Ertragssteuern deutlich verringert und die Prognose bestätigt. Von Januar bis Ende März wies der TecDAX-Konzern einen Fehlbetrag von 0,7 Millionen Euro aus, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 13,6 Millionen Euro in den Büchern gestanden hatte. Das Unternehmen hatte bereits Mitte April vorläufige Ergebnisse für das Auftaktquartal und auf operativer Basis die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet. Der Auftragseingang legte währungsbereinigt um 5,4 Prozent zu, nominal betrug das Plus 6,6 Prozent.

Schienenlogistiker VTG bleibt unter eigenen Erwartungen

Der Schienenlogistikkonzern VTG hat im ersten Quartal die eigenen Geschäftserwartungen verfehlt. Das Unternehmen erzielte mit 243,8 Millionen Euro Umsatz exakt den Wert des Vorjahres. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 76,6 Millionen Euro unter den 81,6 Millionen Euro des Vorjahres. Dagegen verbesserten die Hanseaten ihr Konzernergebnis von 11,8 Millionen auf 12,7 Millionen Euro.

Compugroup erfüllt die Erwartungen - Ausblick bekräftigt

Die Compugroup Medical SE hat die Erwartungen im ersten Quartal 2017 weitgehend erfüllt. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat der Softwarehersteller für das Gesundheitswesen bekräftigt. Der Konzernumsatz des TecDAX-Konzerns wuchs in den ersten drei Monaten auf 142 Millionen Euro, das war eine Steigerung von 5 Prozent. Von dem Wachstum sind 3 Prozentpunkte auf organisches Wachstum zurückzuführen. Das EBITDA ermäßigte sich auf 30 von vorher 31 Millionen Euro.

Frosta kauft italienische Tiefkühlkostmarken von Nestle

Der deutsche Tiefkühlkostanbieter Frosta hat sich das italienische Tiefkühlkostgeschäft des schweizerischen Lebensmittelkonzerns Nestle gesichert. Das Unternehmen habe das Vertriebsgeschäft inklusive der Markenrechte für die Tiefkühlkostmarken "La Valle Degli Orti", "Mare Fresco" und "Surgela" für den italienischen Markt gekauft, teilte Frosta mit.

Air France-KLM kommt aus den roten Zahlen nicht heraus

Die Fluggesellschaft Air France-KLM hat im ersten Quartal vor allem wegen des starken Dollar einen höheren operativen Verluste erlitten. Allerdings berichtete der Konzern über anziehende Buchungen für die kommenden Monate im Schlüsselsegment der Langstreckenflüge. Die Fluggesellschaft wies einen Nettoverlust von 216 (Vorjahr: 61) Millionen Euro aus. Das operative Ergebnis verschlechterte sich um 44 Prozent auf minus 143 Millionen Euro.

Telecom Italia steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Die Telecom Italia hat im ersten Quartal von einem starken Brasilien-Geschäft profitiert, welches nach 13 schwachen Quartalen in Folge die Kehrtwende schaffte. Aber auch auf dem Heimatmarkt lief es gut für die Telecom Italia SpA. Der Konzernumsatz kletterte um 8,5 Prozent auf 4,82 Milliarden Euro. Das organische Wachstum betrug 2,6 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 16,2 Prozent auf 1,99 Milliarden Euro zu.

AB Inbev steigert Gewinn - USA und Brasilien schwächeln

Der weltgrößte Bierbrauer Anheuser-Busch Inbev hat seinen Gewinn im ersten Quartal vervielfacht. Der kräftige Anstieg war zum einen einer niedrigen Vergleichsbasis geschuldet, zum anderen steigenden Erlösen. In den zwei größten Märkten des Konzerns, USA und Brasilien, läuft es allerdings nach wie vor nicht rund.

Carlsberg steigert Umsatz im ersten Quartal um 5 Prozent

Der dänische Bierbrauer Carlsberg hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert. Günstige Wechselkurseffekte glichen die Auswirkung von Aktivaverkäufen ein Stück weit aus. Die Prognose für das Gesamtjahr behielt der Konzern angesichts der Fortschritte seines Effizienzprogramms bei. Der Umsatz des viertgrößten Bierbrauers der Welt stieg im ersten Quartal um 5 Prozent auf 13,7 Milliarden dänische Kronen, umgerechnet 1,84 Milliarden Euro.

Glencore hebt beim Marketing-Gewinn Jahresprognose an

Der Rohstoffkonzern Glencore hat seine Jahresprognose für das Handelsgeschäft heraufgesetzt. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass schlechtes Wetter die Förderung von Metallen eingeschränkt hatte. Glencore gibt nunmehr für den Marketing-Gewinn vor Zinsen und Steuern eine Bandbreite von 2,3 bis 2,6 Milliarden US-Dollar an. Bisher galt hier eine Spanne von 2,2 bis 2,5 Milliarden Dollar.

Shell schafft dank Erholung der Ölpreise Kehrtwende

Für den Ölkonzern Shell geht es wieder aufwärts. Das Unternehmen legte im ersten Quartal beim Nettogewinn kräftig zu und beendete damit eine Serie enttäuschender Ergebnisberichte. Für den Konzern zahlen sich inzwischen die ambitionierten Kostenkürzungen, aber vor allem der moderate Anstieg der Ölpreise aus. Der Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten (CCS), der in etwa dem Nettogewinn entspricht, erhöhte sich auf 3,4 (Vorjahr: 0,8) Milliarden US-Dollar. Zugleich legte der Cashflow aus dem operativen Geschäft auf 9,5 (0,7) Milliarden Dollar zu. Diese Kennzahl beachten die Märkte wegen des Ausschüttungspotenzials besonders genau.

Mineralölkonzern Repsol profitiert von besserem Branchenumfeld

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3-



Der spanische Mineralölkonzern Repsol hat im ersten Quartal 2017 dank festerer Öl- und Gaspreise seinen Gewinn erhöht. Das internationale Branchenumfeld für petrochemische Aktivitäten habe sich verbessert, und auch die Margen im Raffineriegeschäft hätten weiter angezogen, teilten die Spanier mit. Vor diesem Hintergrund sei die operative Effizienz erhöht worden.

Amazon und EU legen Streit um Klauseln beim E-Book-Vertrieb bei

Amazon und die EU-Kommission können unter einen seit Juni 2015 schwelenden Streit um die Verträge des US-Konzerns mit Anbietern von E-Books einen Schlussstrich ziehen. Der Internetkonzern verzichtet auf bestimmte Vertragsklauseln für die Verlage. Entsprechende Zugeständnisse hatte Amazon im Januar gemacht. Die Europäische Kommission hat nun nach eigenen Angaben einen Beschluss angenommen, der die von Amazon angebotenen Verpflichtungen für rechtsverbindlich erklärt. Damit würden die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission ausgeräumt, hieß es.

