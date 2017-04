Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.340,20 +0,28% +4,44% Euro-Stoxx-50 3.433,19 +0,36% +4,34% Stoxx-50 3.108,26 +0,09% +3,25% DAX 12.013,28 -0,03% +4,64% FTSE 7.101,76 -0,18% -0,57% CAC 5.038,30 +0,69% +3,62% Nikkei-225 18.430,49 -0,01% -3,58% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,9 -39 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,93 50,44 +1,0% 0,49 -9,1% Brent/ICE 53,51 52,93 +1,1% 0,58 -8,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,58 1.281,40 -0,2% -2,82 +11,0% Silber (Spot) 18,19 18,12 +0,4% +0,07 +14,2% Platin (Spot) 969,95 967,50 +0,3% +2,45 +7,3% Kupfer-Future 2,55 2,53 +0,6% +0,02 +1,5% +++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit Gewinnen starten. Die Futures auf díe Aktienindizes tendieren 0,3 Prozent fester. Ein stützender Faktor ist der Ölpreis, der sich nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag gefangen hat. Im übrigen stehen erneut Unternehmensergebnisse im Blick. "Bis jetzt sieht es von Unternehmensseite recht gut aus", so kommentiert Handels-Experte Randy Frederick vom Schwab Center for Financial Research die bisherige Berichtssaison. Gegenwärtig zeigten sich die Anleger eher besorgt mit Blick auf das US-Wachstum und weniger hinsichtlich der Unternehmenszahlen. Angesichts der politischen Unsicherheit wegen der bevorstehenden Wahlen in Frankreich dürften indes das Volumen und die Risikobereitschaft begrenzt bleiben, sagen Teilnehmer. Vorbörsliche Quartalszahlen werden von Philip Morris und Verizon Communications erwartet. Am Vorabend nach Börsenschluss gab es bereits einige vielbeachtete Unternehmensberichte. American Express verzeichnete im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn zwar Rückgänge, die Markterwartungen wurden aber übertroffen. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, war aber am späten Mittwoch um 2,5 Prozent gestiegen. Dagegen drückt ein unter den Erwartungen gebliebener Ausblick die Ebay-Aktie um 1,9 Prozent. Der Halbleiterkonzern Qualcomm hat bereinigt um Sonderkosten die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie legt 2,6 Prozent zu.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 234.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: +27,5 zuvor: +32,8

16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) PROGNOSE: -4,8 zuvor: -5,0

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Konsolidierung an den Börsen in Europa geht in eine neue Runde. Vor der Präsidentschafts-Wahl am Wochenende halten sich die meisten Investoren zurück. Für Kursbewegungen bei den Einzelwerten sorgt die erste Flut von Geschäftszahlen von Unternehmen. In Zürich steigen ABB um 1,2 Prozent. Der Industriekonzern hat den Nettogewinn im ersten Quartal um 45 Prozent gesteigert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Nahrungsmittelkonzern Nestle hat den Umsatz im ersten Quartal etwas stärker gesteigert als Analysten erwartet hatten, der Kurs legt um 0,6 Prozent zu. Mit Unilever rückt der Kurs eines weiteren Konsumgüterproduzenten um 1,0 Prozent vor. Vor allem dank höherer Preise hat das Unternehmen den Umsatz um 2,9 Prozent gesteigert. Wie der Rivale Daimler hat auch BMW im ersten Quartal von Bewertunsgeffekten profitiert und beim Gewinn deutlicher zugelegt als vom Markt erwartet. Der positive Impuls für die Aktie verpuffte schnell, sie notiert 0,5 Prozent im Minus. Im MDAX verlieren Salzgitter 2,5 Prozent. Jefferies hat die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt und Goldman Sachs das Kursziel reduziert. Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe lässt dagegen den Kurs von Gerry Weber um 2,7 Prozent steigen. Zooplus legen um 2,9 Prozent zu. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz des Internethändlers für Tierbedarf um 24 Prozent auf 257 Millionen Euro.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0751 +0,22% 1,0727 1,0717 +2,2% EUR/JPY 117,25 +0,37% 116,83 116,81 -4,6% EUR/CHF 1,0714 +0,17% 1,0696 1,0694 +0,0% EUR/GBP 0,8403 +0,35% 0,8374 1,1956 -1,4% USD/JPY 109,06 +0,14% 108,90 108,98 -6,7% GBP/USD 1,2794 -0,13% 1,2810 1,2812 +3,7% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend mit leichten Pluszeichen haben die Börsen in Asien geschlossen. An der Börse in Tokio sah es bis kurz vor dem Handelsende nach Gewinnen aus, dann aber gab der Nikkei-225 die Tagesgewinne ab und schloss unverändert. Dagegen ging der Schanghai-Composite den umgekehrten Weg und holte zwischenzeitliche Abgaben auf und schloss schließlich mit einem Miniplus. An den vergangenen vier Handelstagen hatte der Index belastet von Spekulationen über strengere Regularien für den Aktienmarkt nachgegeben. Überraschend gute japanische Konjunkturdaten hatten zunächst den Aktienmarkt in Tokio etwas steigen lassen. Die japanischen Exporte verzeichneten im März eine Zunahme von 12 Prozent und legten damit fast doppelt so stark zu wie erwartet. Die Importe stiegen um knapp 16 Prozent. Die geopolitischen Sorgen blieben aber weiter bestehen. Neben der Wahl in Frankreich stehen vor allem die Krisenherde Syrien und Nordkorea im Fokus. Nach den überraschend starken Handelsdaten aus Japan zeigten sich vor allem Exportwerte mit Aufschlägen. Für Sony ging es um 1,8 Prozent nach oben, Toyota verzeichneten einen Aufschlag von 1,0 Prozent und Canon gewannen 2,6 Prozent. Toshiba legten um 5,3 Prozent zu und bauten damit die Gewinne vom Vortag nochmals kräftig aus. Hintergrund war ein Zeitungsbericht, wonach Foxconn von seinen beiden US-Kunden Amazon und Dell Unterstützung erhält bei den Bemühungen, das Speicherchipgeschäft von Toshiba für möglicherweise 28 Milliarden Dollar zu kaufen. In Sydney fielen die Werte aus dem Einzelhandelssektor zurück, nachdem Amazon eine "Einzelhandelsoffensive" in Australien angekündigt hat. Die Aktien von Myer gaben um 2,6 Prozent nach. Rio Tinto reduzierten sich unterdessen um 0,4 Prozent. Streiks und Wetterkapriolen haben die Fördermengen des Bergbaukonzerns im ersten Quartal gedrückt.

+++++ CREDIT +++++

Die Präsidentschaftswahl in Frankreich wirft an den europäischen Kreditmärkten ihren Schatten voraus. Die Risikoscheu von Anleiheinvestoren nimmt zu, wie die iTraxx-Indizes signalisieren. Der iTraxx Europe Index steigt um 0,7 Basispunkte auf 76,30 und handelt damit nur noch knapp unter dem Dreimonatshoch vom Dienstag bei 77,11 Basispunkten. Die Risikoprämien auf französische Anleihen mit fünf Jahre Laufzeit sind am Vortag um 3 auf 59,74 Basispunkte gestiegen und lagen damit an der Spitze der weltweiten staatlichen Credit Default Swaps (CDS). Sollte die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen die Wahl gewinnen, dürften sich "die Risikoprämien in der Eurozone deutlich ausweiten", sagt Ökonom Felix Hüfner von der UBS. Für dieses Szenario gebe es ein "Restrisiko", das einen "weltweiten Schock" auslösen könne. Die Gemeinschaftswährung könne dann handelsgewichtet um bis zu 10 Prozent einbrechen und der Aktienindex Euro-Stoxx-50 sogar um bis zu 35 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BMW steigert Gewinn und Umsatz deutlich - Ausblick bestätigt

Wie der Rivale Daimler hat auch BMW im ersten Quartal von Bewertunsgeffekten profitiert und den Gewinn deutlicher gesteigert als am Markt erwartet. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Münchener Autokonzern fest. Die Aktie der BMW Group legt nach Vorlage der Geschäftszahlen in der Spitze zunächst um rund 2 Prozent zu.

Telekom will Außendienst-Service massiv verbessern - WiWo

Kunden der Deutschen Telekom sollen ab dem nächsten Jahr Termine mit dem Telekom-Techniker bei sich zuhause selbst festlegen können. Das ist das Ziel einer Service-Offensive, die der neue Chef des Bereichs Service Transformation angekündigt hat. "Mein Ziel ist: Null Fehler und null Beschwerden", sagte Ferri Abolhassan in einem Interview mit der Wirtschaftswoche.

Anlagenbauer Gea bindet Finanzchef bis 2021

Der Anlagenbauer Gea setzt im Vorstandsressort Finanzen auf Kontinuität. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wurde der Vertrag von Vorstandsmitglied Helmut Schmale um weitere drei Jahre bis zum 31. März 2021 verlängert. Der 60jährige gehört dem Führungsgremium als Leiter des Finanzressorts bereits seit 2009 an.

Anlagenbauer Gea verbucht unerwartet geringen Auftragseingang

Der Anlagenbauer Gea hat im ersten Quartal einen unerwartet geringen Auftragseingang verbucht. Wie der Konzern anlässlich der Hauptversammlung mitteilte, lag der vorläufige Auftragseingang mit rund 1,135 Milliarden Euro unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 1,144 Milliarden Euro. Analysten hatten dem Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf einen Aufragseingang von 1,162 Milliarden Euro zugetraut.

Hawesko Holding will weiter wachsen

Die Hawesko Holding sich nach der Umsetzung der neuen Strategie auf einem guten Weg und will weiter wachsen. Für 2017 geht der Konzern von einem Umsatzplus von ca 5 Prozent gegenüber 2016 aus, das sowohl von den Bestandsunternehmen als auch von den jüngsten Akquisitionen WirWinzer und WeinArt erwirtschaftet werden soll. Beim operativen Ergebnis (EBIT) werde ein proportionaler Zuwachs auf knapp über 30 Millionen Euro erwartet, gab der Anbieter von Weinen und Champagnern anlässlich der Bilanzpressekonferenz bekannt.

Stratec stellt Prognoseerhöhung für Ende Juli in Aussicht

Das Medizintechnik-Unternehmen Stratec hat 2016 ein kräftiges Wachstum verzeichnet und für Ende Juli eine Anhebung der Prognose in Aussicht gestellt. Neben der deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse und des erwirtschafteten Ertrags konnte sich das Unternehmen unter anderem durch zwei Akquisitionen auch strategisch deutlich verstärken. Die Mitte März berichteten vorläufigen Zahlen bestätigte die Stratec Biomedical AG im Wesentlichen.

Zooplus steigert Umsatz im 1. Quartal um knapp ein Viertel

Die Zooplus AG wächst weiter rasant. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen um 24 Prozent auf 257 Millionen Euro. Die Entwicklung des gemessen an den Umsatzerlösen größten Internethändlers für Heimtierbedarf in Europa lag den Angaben zufolge im Rahmen der Planungen. Im Gesamtjahr will die im SDAX notierte Gesellschaft aus München mindestens rund 1,13 Milliarden Euro umsetzen.

Emirates streicht zahlreiche Flugverbindungen in die USA

Die Fluggesellschaft Emirates, die größte Airline im Nahen Osten, wird ab Mai zahlreiche Flugverbindungen in die USA streichen. Dies sei eine "wirtschaftliche Entscheidung als Reaktion auf eine schwächere Nachfrage", erklärte das Unternehmen. Es verwies auf die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung zur Vergabe von Einreise-Visa, verschärften Sicherheitskontrollen sowie Einschränkungen bei der Mitnahme elektronischer Geräte an Bord von Flugzeugen, die in mehrheitlich muslimischen Ländern starten.

Facebook will Gedanken direkt in Text umwandeln

Das Online-Netzwerk Facebook arbeitet an Technologien zum Gedankenlesen. Das US-Unternehmen stellte bei seiner jährlichen Entwicklerkonferenz ein Projekt vor, das es Nutzern ermöglichen soll, Nachrichten zu verfassen, ohne sie zu schreiben. Ziel sei es, Gedanken direkt in Sprache umzuwandeln, sagte Facebook-Managerin Regina Dugan.

Nestle steigert Umsatz organisch um 2,3 Prozent

Der schweizerische Nahrungsmittel- und Getränkekonzern Nestle hat im ersten Quartal vor allem dank guter Geschäfte in Schwellenländern etwas mehr umgesetzt. Die Prognose für das Gesamtjahr hat nach Angaben des Unternehmens aus Vevey weiter Bestand.

Schneider Electric steigert Umsatz um 4,5 Prozent

Die französische Schneider Electric hat nach eigenen Angaben einen guten Start in das neue Jahr verzeichnet. Gestützt wurde die Umsatzsteigerung um 4,5 Prozent auf 5,84 Milliarden Euro in den ersten drei Monaten von den Bereichen Bau und Industrie. Zudem erhöhten der festere Dollar sowie der Anstieg einiger Währungen gegenüber dem Euro den Umsatz um 107 Millionen Euro. Die Ziele für 2017 gelten unverändert.

Premier League und britischer Werbemarkt drücken Sky-Gewinn

Der britische Pay-TV-Anbieter Sky musste wegen der zusätzlichen Kosten für die Premier League und dem schwachen heimischen Werbemarkt einen Gewinnrückgang hinnehmen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 rutschte der bereinigte operative Gewinn um 11 Prozent auf 1,01 Milliarden britische Pfund ab. Das Unternehmen, für das die 21st Century Fox ein milliardenschweres Übernahmeangebot vorgelegt hat, erhöhte aber den Umsatz auf 9,64 von zuvor 9,15 Milliarden Pfund.

Montezemolo tritt als Unicredit-Chairman zurück

Die italienische Großbank Unicredit löst ihre Versprechen ein und reduziert die Anzahl der Vice Chairman von drei auf eine Person. Der Vice Chairman Luca Cordero di Montezemolo habe seinen Posten aufgegeben, bleibe aber im Board, teilte die Unicredit mit. Ein anderer Vice Chairman war im März zurückgetreten.

Unilever macht dank Preiserhöhungen mehr Umsatz

Preiserhöhungen und positive Wechselkurseffekte haben dem Konsumgüterkonzern Unilever im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg beschert. Zudem erhöhte das Unternehmen, das für Marken wie Hellmann's-Mayonnaise, Dove-Seife und Ben & Jerry's-Eiscreme bekannt ist, seine Quartalsdividende um 12 Prozent auf 0,3585 Euro je Aktie. Für den Ausblick ist der Konzern zuversichtlich.

