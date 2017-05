Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Verfassungsgedenktag" geschlossen. In Hongkong und Südkorea ruht der Handel wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag".

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.386,60 -0,01% +6,51% Euro-Stoxx-50 3.567,04 +0,21% +8,40% Stoxx-50 3.188,58 +0,33% +5,91% DAX 12.458,69 +0,17% +8,52% CAC 5.288,08 +0,39% +8,76% Nikkei-225 19.445,70 +0,70% +1,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,49 -30

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,37 49,16 +0,4% 0,21 -13,0% Brent/ICE 51,90 51,52 +0,7% 0,38 -11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,37 1.255,39 -0,0% -0,02 +9,0% Silber (Spot) 16,98 16,87 +0,6% +0,11 +6,6% Platin (Spot) 935,05 930,00 +0,5% +5,05 +3,5% Kupfer-Future 2,62 2,65 -1,3% -0,03 +4,2%

+++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Wenig verändert dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Zunächst sind Impulse für den Markt eher Mangelware. Ein Fingerzeig für die weitere Entwicklung könnten die nach der Schlussglocke anstehenden Quartalszahlen von Apple sein, welche die Aktie am Vortag bereits auf ein neues Allzeithoch geschoben haben. In der Folge war auch der Nasdaq-Composite auf einen neuen Rekordstand geklettert. Darüber hinaus sind die Blicke der Anleger auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch sowie die Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten am Sonntag gerichtet. Hier wird fest mit einem Sieg von Emmanuel Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gerechnet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Anleger an den europäischen Börsen bleiben zum Monatsauftakt weiter in Deckung. Weder Dax noch Euro-Stoxx-50 kommen am Mittag nennenswert von der Stelle. Ganz anders ist die Situation in Athen. Mit der neuen Einigung zwischen Griechenland und seinen Gläubigern ziehen die Kurse kräftig an. Der Athex steht so hoch wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr, er gewinnt 2,7 Prozent und nähert sich der Marke von 2.000 Punkten. Von den neuen Milliarden-Hilfen profitieren unter anderem die Banken: Alpha Bank steigen um mehr als 7 Prozent, mit den Aktien der Piraeus Bank geht es um knapp 13 Prozent nach oben. Sie profitieren von deutlich rückläufigen Renditen der griechischen Staatsanleihen, die mit der neuen Solvenz nun gesucht sind. Der DAX hat das bisherige Jahres- und Allzeit-Hoch bei 12.486 Punkten im frühen Handel um nur einen Punkt verfehlt. Seitdem überwiegt das Abgabeinteresse. Impulse könnte die Berichtssaison in Europa liefern, die in den kommenden Tagen rasant an Fahrt aufnimmt.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8,03 Uhr Fr, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0915 +159,95% 0,4199 1,0896 +3,8% EUR/JPY 122,53 +10075,64% 1,20 121,38 -0,3% EUR/CHF 1,0849 +121,01% 0,4909 1,0834 +1,3% EUR/GBP 0,8452 +84,46% 0,4582 1,1876 -0,8% USD/JPY 112,27 +14666,60% 0,76 111,39 -4,0% GBP/USD 1,2914 -5474,79% -0,0240 1,2944 +4,7%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Börsen in Ostasien und Australien war am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen. Händler berichten von relativ dünnen Umsätzen wegen einer in vielen Fällen verkürzten Handelswoche. An einigen Märkten der Region ruhte der Handel am Montag wegen des Tags der Arbeit. In Japan bleiben die Börsen ab Mittwoch für den Rest der Woche wegen der sogenannten "Golden Week" geschlossen. Zudem tritt ab Dienstag die US-Notenbank zu ihrer zweitägigen Zinssitzung zusammen. Das Ergebnis wird am Mittwoch lange nach Börsenschluss in Asien bekanntgegeben. Ferner folgen am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat April. Auch das war für viele Anleger ein Grund, sich zurückzuhalten. Technologiewerte waren jedoch in der ganzen Region gefragt, nachdem die Aktien der US-Branchenvertreter am Montag kräftig zugelegt hatten. Unter anderem erreichte die Apple-Aktie ein neues Rekordhoch. Das Unternehmen wird am Dienstag über den Verlauf seines zweiten Geschäftsquartals berichten. Ein zum Dollar schwächerer Yen stützte die Tokioter Börse. Gesucht waren Exportwerte wie Toshiba, deren Kurs um fast 4 Prozent zulegte. Schwache Daten zur chinesischen Industrieproduktion lasteten auf der Börse in Schanghai. Verkauft wurden Aktien von Unternehmen, an denen der Versicherer Anbang beteiligt ist, der wiederum wegen seiner Anlagepraxis schon vor einiger Zeit in die Schlagzeilen geraten ist. Ein Zeitschriftenbericht, wonach Anbang dabei aggressive Hebel und eine fragwürdige Finanzierung einsetzt, gab dem negativen Sentiment neue Nahrung. Die Zeitschrift blieb am Wochenende bei ihrer Darstellung, obwohl Anbang mit Klage wegen Rufschadens drohte.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien von Europas Staats- und Unternehmensanleihen engen sich am Dienstag leicht ein. In der Vorwoche profitierten die Spreads unter anderem von dem ersten Urnengang der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Dieser Effekt sollte nun langsam auslaufen. Zum anderen dürfte das Angebot am Markt für Unternehmensanleihen langsam wieder ansteigen. "Die endende Blackout-Periode dürften die Primärmarktbremse langsam lösen", erwarten die Credit-Strategen der Commerzbank. Dies sollte das CSPP-bereinigte Angebot wieder in positives Terrain bringen. Mit einem steigenden Angebot könnte die Spread-Einengung möglicherweise erst einmal vorbei sein.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Allianz-Konsortium investiert in britischen Wasserversorger

Die Allianz investiert in britisches Wasser. Ein Konsortium um Allianz Capital Partners übernimmt den Wasserversorger Affinity Water. Der Versicherungskonzern zahlt gemeinsam mit den Infrastruktur-Investoren DIF und HICL 687 Millionen Pfund für 100 Prozent der Anteile an der Affinity Water Acquisitions (Investments) Limited, der indirekt 90 Prozent an Affinity Water gehören. Verkäufer sind Infracapital und Morgan Stanley Infrastructure. Außerdem erhält das Konsortium die Rechte, den 10-Prozent-Anteil von Veolia Water UK an Affinity Water zu übernehmen.

Hochtief-Tochter Cimic zieht Großauftrag in Hongkong an Land

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen millionenschweren Auftrag in Hongkong erhalten. Das Bauunternehmen wird ein Kulturzentrum in der Stadt errichten. Wie Cimic mitteilte, hat der Auftrag ein dem Unternehmen zurechenbares Volumen von rund 436 Millionen australische Dollar. Baubeginn ist für Mai 2017, Fertigstellung für 2020 geplant.

Prosieben und Discovery rufen gemeinsame TV-Plattform ins Leben

Die Prosiebensat1 Media SE treibt ihr Angebot für mobiles und Online-Fernsehen in Zusammenarbeit mit dem US-Medienkonzern Discovery weiter voran. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, gründen die beiden Konzerne ein paritätisches Joint Venture und wollen so ihre zentralen Sendermarken auf einer gemeinsamen Plattform anbieten. Die Kartellbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

Pfeiffer Vacuum kommt gut ins Jahr und lehnt Busch-offerte weiter ab

Der Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum, der sich derzeit gegen eine Übernahme durch seinen Großaktionär wehrt, ist stark in das Jahr gestartet. Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum AG, nahm die Quartalszahlen zum Anlass, dem Vorhaben der Busch-Gruppe erneut eine Absage zu erteilen.

Tom Tailor wird nach Umsatzstagnation in 1Q vorsichtiger

Der Modekonzern Tom Tailor hat die Neuausrichtung im ersten Quartal weiter vorangetrieben und berichtet von ersten sichtbaren Kosteneinsparungen. Trotz bereits vollzogener Filialschließungen blieb der Konzernumsatz im ersten Quartal mit 218,9 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Das Unternehmen wird daher vorsichtiger, was den Jahresumsatz angeht. Das unbereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Quartal auf 8,7 (Vorjahr: 6,3) Millionen Euro.

Wacker Neuson verliert Vorstandschef Peksaglam

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson muss sich einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen. CEO Cem Peksaglam habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er nach der Neuausrichtung des Konzerns nicht für eine Vertragsverlängerung zur Verfügung steht, teilte die Wacker Neuson SE mit. Der sechsjährige Vertrag des Managers läuft im August 2017 aus. Über die Nachfolge werde das Unternehmen zu gegebener Zeit informieren.

Ölkonzern BP kehrt in die Gewinnzone zurück

Der Ölkonzern BP ist im ersten Quartal 2017 dank der höheren Ölpreise wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten, eine Kennzahl die mit dem Nettogewinn bei den US-Wettbewerbern vergleichbar ist, stieg im Zeitraum von Januar bis Ende März auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor schrieb BP einen Verlust von 485 Millionen Dollar.

