=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Verfassungsgedenktag" geschlossen. In Hongkong und Südkorea ruht der Handel wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag".

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen aufgrund des Feiertages "Tag des Grünens" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:58 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.382,30 -0,15% +6,32% Euro-Stoxx-50 3.578,06 -0,00% +8,74% Stoxx-50 3.201,41 +0,11% +6,34% DAX 12.493,89 -0,11% +8,82% FTSE 7.228,66 -0,30% +1,20% CAC 5.292,10 -0,23% +8,84% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,72 -5 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,33 47,99 +0,7% 0,34 -14,9% Brent/ICE 50,93 50,46 +0,9% 0,47 -13,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,98 1.254,60 -0,0% -0,62 +8,9% Silber (Spot) 16,80 16,84 -0,2% -0,04 +5,5% Platin (Spot) 920,80 927,00 -0,7% -6,20 +1,9% Kupfer-Future 2,56 2,63 -2,4% -0,06 +2,0% +++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank und die Quartalszahlen von Apple dürften zur Wochenmitte die bestimmenden Themen an der Wall Street sein. Die Quartalsergebnisse des Technologiekonzerns haben die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht ganz erfüllt. Der Umsatz übertraf nur knapp die Prognosen des Marktes, weil der iPhone-Absatz leicht zurückging. "Samsung hat sich wohl schneller erholt als erwartet, das hat etwas auf die Marktanteile des iPhones gedrückt", so ein Marktteilnehmer zur Erklärung. Kursrücksetzer dürften allerdings schnell zum Einstieg oder Aufstocken genutzt werden: "Dafür spricht schon die hohe Cash-Position von über 250 Milliarden Dollar", ergänzt ein weiterer Händler. Nachdem die Apple-Aktie an den vergangenen beiden Handelstagen jeweils neue Rekordstände markiert hatte, gibt es vorbörslich ein leichtes Minus. Mit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Währungshüter um Janet Yellen rechnet der Markt nicht, denn erst Mitte März waren die Zinsen angehoben worden. Volkswirte sehen die Federal Reserve derzeit nicht unter Handlungsdruck, ihre Geldpolitik zu ändern. Sie wie auch die Finanzmarktakteure erwarten, dass die Zentralbank ihren Leitzins im Juni und im September um je 25 Basispunkte anheben wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 4Q

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q

22:01 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Tesla Motors Inc, Ergebnis 1Q

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,8

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 55,6 Punkte zuvor: 55,2 Punkte

16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,75% bis 1,00% zuvor: 0,75% bis 1,00% +++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen in Europa notieren am Mittwochmittag knapp im Minus. Nachdem der Dax am Vortag auf Rekordhoch notierte, legt er vor der US-Zinsentscheidung am Abend eine Verschnaufpause ein. An der Börse wird damit gerechnet, dass die Federal Reserve die Zinsen unverändert belässt. Beobachter sehen für die Fed nach der erst Mitte März erfolgten Zinserhöhung keine Gründe für eine Anhebung. Nichtsdestoweniger werden Investoren und Analysten versuchen, sich anhand des geldpolitischen Statements ein Bild von der Entschlossenheit der Fed zu machen, ihre Zinsen in diesem Jahr noch zwei Mal anzuheben. Die laufende Berichtssaison liefert die Impulse für die Einzelwerte. Gut kommen am deutschen Aktienmarkt die höher gesteckten Ziele von Fresenius für das laufende Jahr an. Der Kurs steigt deutlich. Die Ergebnisse der Tochter Fresenius Medical Care werden tendenziell neutral aufgenommen, der Kurs gibt leicht nach. Allianz legen nach Zahlen zum ersten Quartal leicht zu. Der Versicherer ist nach Einschätzung der UBS auf dem Weg zum Erreichen der 2017er Ziele. VW geben nach endgültigen Quartalszahlen nach. Der Konzern hat beim operativen Gewinn die Konsensprognose verfehlt. Nach rückläufigen Pkw-Verkäufen in den USA im April verlieren BMW und Daimler. Händler sprechen von einem zunehmend "gesättigten" Absatzmarkt. Als "sehr enttäuschend" bezeichnet Herbert Sturm von der DZ Bank die Online-Verkäufe von Hugo Boss im ersten Quartal. Der Kurs der Modemarke fällt um rund 4 Prozent.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.44 Uhr Mo, 17.57 Uhr % YTD EUR/USD 1,0910 -0,15% 1,0926 1,0911 +3,7% EUR/JPY 122,41 -0,06% 122,48 122,28 -0,4% EUR/CHF 1,0806 -0,24% 1,0833 1,0818 +0,9% EUR/GBP 0,8440 -0,29% 0,8465 1,1841 -1,0% USD/JPY 112,20 +0,09% 112,09 112,08 -4,0% GBP/USD 1,2925 +0,13% 1,2908 1,2919 +4,8% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Anleger an den Finanzmärkten in Ostasien und Australien sind am Mittwoch mit Blick auf bevorstehende wichtige Ereignisse auf Nummer sicher gegangen und haben Aktien verkauft. Im späteren Tagesverlauf steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf dem Programm, am Freitag werden die neuesten US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht und am Sonntag entscheiden die Franzosen darüber, wer neuer Präsident wird. Hinzu kam, dass an einigen Plätzen feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, so dass von dort Impulse fehlten. Dort wo gehandelt wurde, zeigte sich keine einheitliche Tendenz. In Sydney fiel das Marktbarometer nach der jüngsten Gewinnstrecke und dem Erreichen eines Zweijahreshochs deutlicher zurück, belastet vor allem von schwachen Kursen der schwer gewichteten Bankenaktien. Für Verstimmung sorgte ein enttäuschender Halbjahresbericht der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), der gleichsam den Startschuss für die Bankenergebnisse darstellte. ANZ verloren 2,6 Prozent, Westpac 1,9 Prozent. Für etwas Druck auf Aktien aus dem Rohstoffsektor sorgte in Sydney, dass der Eisenerzpreis deutlich gesunken ist. In Taiwan, wo die Aktien vieler Apple-Zulieferer notiert sind, schloss der Markt mit einem kleinen Plus. Dass Apple insgesamt etwas gemischte Quartalszahlen vorlegte und einen Rückgang der iPhone-Absätze verzeichnete, belastete hier nicht weiter.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien im europäischen Kredithandel geben am Mittwoch erneut nach. Das gilt sowohl bei Papieren mit guter Bonität (Investment Grade), als auch bei solchen mit schlechterer Kreditwürdigkeit (High Yield). Das Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) für Unternehmensanleihen (CSPP) sei hierfür "zweifelsohne nach wie vor der ausschlaggebende Faktor", sagt Bernhard Grünäugl von der Commerzbank. Auch wenn die wöchentlichen CSPP-Käufe zuletzt drei Wochen in Folge gefallen seien auf den niedrigsten Stand seit Jahresanfang, so summierten sie sich im April doch noch immer auf 6,8 Milliarden Euro. In diesem Zeitraum seien lediglich für rund 9 Milliarden Euro CSPP-fähige Anleihen emittiert worden. Daran lasse sich deutlich der Erfolg der EZB bei der Beschaffung knapper Unternehmensanleihen ablesen, urteilt der Kreditanalyst.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

HNA aus China wird größter Aktionär der Deutschen Bank

Chinas Mischkonzern HNA ist größter Aktionär bei der Deutschen Bank geworden. Die Chinesen haben ihre Beteiligung auf fast 10 Prozent aufgestockt. Laut einer US-Pflichtveröffentlichung hält das Konglomerat über die C-Quadrat Asset Management 9,92 Prozent des Aktienkapitals der Deutschen Bank. Damit überholte HNA das Emirat Katar und die Geldmanager von Blackrock.

Commerzbank-CEO: Sind gut ins Jahr gestartet

Commerzbank-Chef Martin Zielke ist zufrieden mit dem Abschneiden seiner Bank in den ersten drei Monaten des Jahres. "Wir sind gut ins Jahr gestartet", sagte Zielke auf der Hauptversammlung des DAX-Unternehmens. "Die Ergebnisse sind ordentlich ausgefallen."

Allianz verdient zum Jahresauftakt operativ mehr als erwartet

Der Versicherungskonzern Allianz hat im ersten Quartal zwar unter dem Strich deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Operativ legte der Gewinn jedoch trotz eines hohen Großschadensaufkommens aus Naturkatastrophen deutlich zu, wie der DAX-Konzern im Vorfeld seiner Hauptversammlung mitteilte. Die Prognose für 2017 bestätigte die Allianz SE.

VW steigert Umsatz im 1. Quartal stärker als erwartet

Volkswagen hat zum Jahresstart dank eines besseren Geschäfts der Kernmarke mehr umgesetzt und deutlich mehr verdient. Am Ausblick für das laufende Gesamtjahr hält der DAX-Konzern fest. Die Erlöse stiegen in den drei Monaten um 10 Prozent auf 56,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen kletterte deutlich um 40 Prozent auf 4,37 Milliarden Euro. Nach Steuern verdiente der Wolfsburger Konzern mit 3,4 Milliarden Euro 44 Prozent mehr als im Vorjahr.

Osram verzeichnet stürmisches Wachstum bei Opto-Halbleitern

Beim Lichtkonzern Osram hat sich das starke Wachstum im zweiten Geschäftsquartal wegen anhaltend hoher Nachfrage nach optischen Halbleitern beschleunigt. Probleme in der kleinsten Konzernsparte drückten jedoch auf den Gewinn. Während es im Geschäft mit Infrarot-Dioden bereits zu Lieferengpässen kommt, sorgten verschobene Großprojekte in den USA im Bereich der Straßen- und Industriebeleuchtung dafür, dass sich der Verlust der Sparte LSS ausweitete. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen des Marktes.

Rational verzeichnet außergewöhnliches Wachstum in Amerika

Hohe Nachfrage aus Amerika hat dem Küchenausrüster Rational im ersten Quartal ein 22-prozentiges Wachstum beschert. Dem Unternehmen gelang es, die operativen Kosten niedrig zu halten, so dass die EBIT-Marge um 3 Prozentpunkte auf 27 Prozent stieg. Die Erwartungen des Marktes wurden damit deutlich übertroffen.

Sky Deutschland übernimmt Schweizer Streamingdienst

Sky Deutschland hat 100 Prozent an Homedia SA, dem größten unabhängigen Schweizer Videostreaming-Unternehmen, erworben. Das unter der Marke Hollystar firmierende, in Neuchatel ansässige Unternehmen bietet seinen Kunden Streaming-Dienste via Web, Smart TV, mobil und über diverse Kooperationen an.

SHW hält nach verhaltenem Start an Ausblick fest

Der Automobilzulieferer SHW AG hat im ersten Quartal einige Belastungen durch höhere Einstandskosten im Geschäftsbereich Bremsscheiben verbucht. Der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Frank Boshoff, ist jedoch zuversichtlich, dass nach dem verhaltenen Start, die "Jahresprognosen für Konzernumsatz und EBITDA-Marge erreicht" werden.

Standard Industries startet Squeeze-Out bei Braas Monier

Standard Industries hat die Zwangsabfindung der Minderheitaktionäre von Braas Monier auf den Weg gebracht. Der Hersteller von Dachpfannen befindet sich bereits zu 98,40 Prozent im Besitz des US-Baustoffkonzerns. Die US-Gesellschaft will nun die noch nicht in ihrem Besitz befindlichen 687.331 Aktien erwerben, wie sie mitteilte. Gezahlt werden sollen 25,27 Euro je Anteil in bar. Dieser Preis war auch in der Offerte angeboten worden.

Hugo Boss übertrifft im 1. Quartal die Erwartungen

Der Modekonzern Hugo Boss hat im ersten Quartal bei etwas höheren Umsätzen deutlich mehr verdient. Profitieren konnte das Unternehmen von besseren Geschäften vor allem in Europa und Asien. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Hugo Boss AG fest.

Jungheinrich startet mit starkem Auftragseingang ins Jahr

Mit starken Auftragseingängen ist Jungheinrich in das erste Quartal des Jahres gestartet. Selbst gegenüber den Rekordzahlen des Vorjahres ging es bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn weiter nach oben. Auch die ohnehin sehr hohen Erwartungen der Finanzanalysten wurden übertroffen. Die Jahresprognose für 2017 beließen die Hamburger dagegen auf dem bisherigen Niveau.

Xing profitiert von Dienstleistungen für Personalsuche

Das Kontaktnetzwerk Xing hat im ersten Quartal erneut von seinen Recruiting-Dienstleistungen profitiert. Während Umsatz und operativer Gewinn kräftig zulegten, ging der Nettogewinn des TecDAX-Unternehmens wegen Investitionen in den USA leicht zurück.

Grenke-Gewinn wächst auf dem Niveau des Neugeschäfts

Der Leasingspezialist Grenke hat seinen Konzerngewinn im ersten Quartal um 28 Prozent auf 28,8 Millionen Euro gesteigert und hält an seiner Prognose fest. Ertragsseitig sei das Unternehmen auf gutem Weg, die angepeilte Spanne von 113 Millionen bis 123 Millionen Euro zu erreichen, hieß es in einer Mitteilung.

Deutscher Autoabsatz sinkt im April deutlich

Der deutsche Pkw-Markt hat sich nach einem guten ersten Quartal im April merklich abgekühlt. Die Verkäufe sanken um 8 Prozent auf 290.697 Einheiten, teilte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mit. Bei allen deutschen Herstellern waren Zulassungsrückgänge zu verzeichnen. In den ersten vier Monaten beläuft sich das Absatzplus in der Summe noch auf 2,5 Prozent.

Peugeot und NuTonomy vereinbaren Kooperation für selbstfahrenden SUV

Der französische Autobauer Peugeot und das US-Startup NuTonomy wollen gemeinsam selbstfahrende Autos auf die Straße bringen. Die Softwareschmiede soll dafür die Steuerprogramme für das Peugeot-SUV 3008 schreiben. Die beiden Unternehmen wollen schon bis September eine kleine Anzahl von Peugeots für erste Tests in Singapur ausstatten.

Imperial Brands profitiert von höheren Kapitalerträgen

Imperial Brands hat im ersten Geschäftshalbjahr 2016/17 einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnet. Dabei profitierte der britische Tabakkonzern von höheren Kapitalerträgen, verdiente operativ aber weniger. Der Hersteller von Marken wie JPS und Gauloises hat im ersten Halbjahr per 31. März einen Nettogewinn von 675 (Vorjahr 290) Millionen britischen Pfund (798 Millionen Euro) verbucht. Der Umsatz stieg auf 14,3 (Vorjahr 12,8) Milliarden Pfund.

Supermarktkette Sainsbury steckt mitten im Umbau und kürzt Dividende

Der britische Einzelhandelskonzern Sainsbury befindet sich weiterhin mitten im Konzernumbau. Das Unternehmen wies im vergangenen Geschäftsjahr per 11. März auf vergleichbarer Fläche einen Umsatz von 29,11 Milliarden britischen Pfund oder umgerechnet 34,43 Milliarden Euro auf, was einer Minderung um 0,6 Prozent entspricht. Zugleich will der angeschlagene Traditionskonzern seine Dividende kürzen.

Novo Nordisk grenzt Prognose nach überraschend hohem Gewinn ein

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A/S ist mit einem unerwartet starken Gewinnzuwachs von 7,4 Prozent in das neue Jahr gestartet. Angesichts dessen und wegen positiver Wechselkurseffekte grenzte das auf Diabetesmedikamente spezialisierte Unternehmen die Wachstumsziele für das laufende Jahr ein.

Baustoffkonzern Lafargeholcim schreibt wieder schwarze Zahlen

Der französisch-schweizerische Baustoffkonzern Lafargeholcim ist dank höherer Preise und Kosteneinsparungen auf Erfolgskurs umgeschwenkt. Das Unternehmen verbesserte im vergangenen Quartal seinen um den Konzernumbau und Zukäufe bereinigten Nettoumsatz um 5,3 Prozent. Unbereinigt bröckelte dieser allerdings von 6,06 Milliarden Schweizer Franken oder umgerechnet knapp 5,6 Milliarden Euro auf 5,63 Milliarden Franken ab. Das Nettoergebnis drehte ins Plus.

