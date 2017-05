Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr) +++++ INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.413,90 +0,13% +7,73% Euro-Stoxx-50 3.575,49 +0,40% +8,66% Stoxx-50 3.230,43 +0,31% +7,30% DAX 12.664,68 +0,52% +10,31% FTSE 7.557,83 +0,42% +5,81% CAC 5.320,06 +0,27% +9,41% Nikkei-225 19.650,57 -0,14% +2,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,29 -12 +++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,55 49,66 -2,2% -1,11 -14,5% Brent/ICE 50,63 51,84 -2,3% -1,21 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,16 1.263,74 +0,0% +0,42 +9,8% Silber (Spot) 17,32 17,40 -0,4% -0,08 +8,8% Platin (Spot) 944,75 938,50 +0,7% +6,25 +4,6% Kupfer-Future 2,56 2,56 -0,1% -0,00 +1,7% +++++ AUSBLICK Aktien USA +++++

Die Wall Street dürfte zu Beginn des Handels am Mittwoch auf der Stelle treten. Im Vorfeld wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf und im kommenden Monat herrsche Zurückhaltung, so ein Teilnehmer. So wird im Handelsverlauf das "Beige Book" der US-Notenbank veröffentlicht, das einen Einblick in die konjunkturelle Entwicklung in den einzelnen Regionen gibt. Zudem steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Mai auf der Agenda. Beide Termine könnten Indikationen für die Sitzung der US-Notenbank im Juni geben, bei der fest mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet wird. Insgesamt sprechen Teilnehmer allerdings von einer weiterhin positiven Stimmung am Markt. "Die Investoren fühlen sich nach der soliden Berichtssaison und vor dem Hintergrund einer weiter anziehenden Konjunktur weiterhin wohl", so Aktien-Analystin Dianne Lob von AB. Rund 75 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen hätten die Erwartungen beim Gewinn je Aktie im ersten Quartal übertroffen. Laut Daten von FactSet liegt der Durchschnitt bei 68 Prozent. Bei den Einzelwerten könnten die Aktien aus dem Ölsektor ihre Abwärtstendenz fortsetzen. Die Preise für WTI und Brent fallen weiter zurück. Bei den Investoren herrscht weiterhin die Sorge, dass die beschlossenen Maßnahmen der Ölförderländer und die beginnende Feriensaison in den USA nicht ausreichen werden, um das bestehende Überangebot abzubauen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 56,5 zuvor: 58,3

20:00 Fed, Beige Book +++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen drehen am Mittwochmittag kräftiger ins Plus. Im Handel ist von technisch bedingten Käufen die Rede. Etwas Unterstützung kommt von besseren Einkaufsmanagerindizes aus China. Die Verbraucherpreise aus Europa setzen derweil keine Akzente am Markt. Wie die deutschen am Vortag sind die Preise auch auf europäischer Ebene im Mai zurückgekommen. "Die EZB steht mithin nicht unter Druck, ihre expansive Geldpolitik vorschnell zurückzufahren, wenngleich das konjunkturelle Umfeld eine Anpassung des EZB-Wordings bei der Sitzung in der nächsten Woche durchaus rechtfertigt", kommentiert die Helaba. Metro fallen um 3,0 Prozent zurück. Die Quartalszahlen sind nach Einschätzung von Baader Helvea schwierig mit dem Vorjahr zu vergleichen wegen diverser verzerrender Effekte. Ericsson ziehen um 5,6 Prozent an. Positiv wird gewertet, dass der aktivistische Investor Cevian sich mit rund einer Milliarde Dollar an Ericsson beteiligt hat. "Ich gehe davon aus, dass der Investor stärker auf Kosteneinsparungen bei den Schweden drängt", so ein Aktienhändler. Commerzbank profitieren von einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS und das gleich um zwei Stufen. Entsprechend springen sie um 2,4 Prozent an die DAX-Spitze. Thyssenkrupp verlieren hingegen 0,9 Prozent und auch andere Stahlwerte wie Salzgitter, Arcelormittal und Voestalpine geben nach. Händler führen die Aktienverkäude auf den fortgesetzten Preisdruck auf Eisenerz zurück.

+++++ Devisen +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1218 0,0% 1,1218 1,1177 +6,7% EUR/JPY 124,34 0,0% 124,34 124,02 +1,1% EUR/CHF 1,0893 0,0% 1,0893 1,0900 +1,7% EUR/GBP 0,8736 0,0% 0,8736 1,1510 +2,5% USD/JPY 110,84 0,0% 110,84 110,96 -5,2% GBP/USD 1,2840 0,0% 1,2840 1,2866 +4,1% +++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nur kleine Bewegungen in beide Richtungen haben die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch vollzogen. Als Gründe für die Vorsicht nannten Teilnehmer wichtige Termine im kommenden Monat, so die britischen Parlamentswahlen und die Sitzung der US-Notenbank. Die Märkte handelten aktuell nahe ihrer Hochs ohne neue Impulse, sagte Andrew Sullivan of Haitong International Securities. An den Märkten in Festlandschina stützten gute Konjunkturdaten, nachdem sie wegen des Drachenbootfests zwei Tage geschlossen blieben, in Hongkong wurde lediglich am Dienstag nicht gehandelt. Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes sind im Mai sowohl für Dienstleistung wie für Produktion im expansiven Bereich geblieben. Die Daten seien leicht besser ausgefallen als erwartet, sagte Hao Hong von Bocom International. Zwar habe sich die Erholungsdynamik etwas verlangsamt, doch gerade die Zunahme im Service-Bereich sei ermutigend. Der Markt in Hongkong hat sogar leicht ins Minus gedreht. Allerdings war es an den vergangenen sieben Handelstagen ohne Unterbrechung nach oben gegangen, das war die längste Gewinnserie seit 13 Monaten. Auch in Japan ging es leicht abwärts. Der gegenüber dem Handelsschluss am Dienstag etwas schwächere Yen erbrachte ebensowenig einen Impuls wie die Industrieproduktion. Sie ist zwar um 4 Prozent gestiegen und damit so stark wie zuletzt vor sechs Jahren, doch hatten Experten einen noch etwas höheren Anstieg erwartet.

+++++ CREDIT +++++

Wieder entspannter zeigt sich die Lage am Markt für Kreditversicherungen gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen. Die Risikoprämien (Credit Default Swaps; CDS) kommen nach den kurzen politischen Unsicherheiten um Italien vom Vortag wieder zurück. Dieses Auf und Ab könne sich wiederholen, bis der Zeitpunkt der dortigen Parlamentswahlen endgültig festgelegt worden sei, heißt es am Markt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Daimler will im Alabama-Werk auf mehr Komponenten aus USA setzen

Der Autobauer Daimler gibt dem Druck durch US-Präsident Donald Trump nach. Das Unternehmen will nunmehr eine größere Menge Teile in seine Autos einbauen, die aus Werken von US-Zulieferern stammen. Die Ankündigung folgt sehr kurz auf Berichte, wonach Trump besonders die Rolle Daimlers beim 15,4 Milliarden US-Dollar hohen Handelsdefizit der USA mit Deutschland im Automobilsektor beklagte.

Continental kooperiert mit Baidu beim automatisierten Fahren

Continental verbündet sich als weiterer deutscher Autozulieferer mit dem chinesischen Internetkonzern Baidu. Der DAX-Konzern hat eine strategische Kooperation mit Baidu in den Bereichen automatisiertes Fahren, vernetzte Fahrzeuge und Mobilitätsdienste vereinbart. "Mit unserer strategischen Zusammenarbeit werden wir intelligente Mobilität einen großen Schritt voranbringen", sagte Conti-Chef Elmar Degenhart.

Deutsche Bank kooperiert mit China Development Bank

Die Deutsche Bank unterstützt China bei der Finanzierung des riesigen Infrastrukturprojekts "Neue Seidenstraße". Deutschlands größte Bank hat eine Kooperation mit der China Development Bank (CDB) unterzeichnet, um Finanzmittel für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China, Deutschland und anderen Ländern zur Verfügung stellen. In den nächsten fünf Jahren wollen die beiden Banken auf Basis der Absichtserklärung insgesamt 3 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Projekten zur Verfügung stellen.

Metro profitiert vom Großhandelsgeschäft

Wachstum im Großhandelsgeschäft hat bei der Metro Group im zweiten Geschäftsquartal die anhaltende Schwäche im Lebensmitteleinzelhandel ausgeglichen. Im Geschäft mit der Unterhaltungselektronik blieb der Umsatz konstant. Kurz vor der geplanten Aufspaltung wies der Handelskonzern Zahlen für die jeweiligen Teilkonzerne aus und passte auch die Prognosen an.

Aldi und Lidl bauen Marktanteile in Großbritannien weiter aus

Aldi und Lidl haben ihre Marktanteile in Großbritannien dank steigender Preise so stark ausgebaut wie zuletzt vor über zwei Jahren. Auf der Suche nach günstigeren Lebensmitteln strömen die Kunden in die Filialen der beiden deutschen Discounter.

Bechtle erhält Nato-Auftrag über bis zu 45 Millionen Euro

Die Bechtle AG hat den Zuschlag für einen Rahmenvertrag zur Deckung des Bedarfs an IT-Komponenten von der Nato Communications and Information (NCI) Agency erhalten. Der Rahmenvertrag zur Modernisierung der Nato-Infrastruktur beläuft sich auf bis zu 45 Millionen Euro und hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit der zweimaligen Option auf eine jeweils einjährige Verlängerung. Damit bezieht die Nato für die weitreichende Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur die erforderlichen Endgeräte über Bechtle.

Beteiligungen von Rocket Internet senken Verluste weiter

Auf dem Weg zu profitablen Beteiligungen kommt Rocket Internet weiter voran. Der Startup-Entwickler verbuchte für seine fünf wesentlichen Portfoliounternehmen in den ersten drei Monaten operative Verluste von knapp 100 Millionen Euro, etwa 20 Millionen weniger als vor Jahresfrist. Damit verbesserte sich die bereinigte durchschnittliche EBITDA-Marge der von Rocket betreuten Firmen um knapp 8 Prozentpunkte auf minus 14,7 Prozent.

SMA Solar kooperiert mit MVV bei Solarstromeinspeisung

Der Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern SMA Solar und der Energieversorger MVV Energie haben eine strategische Partnerschaft bei der Einspeisung von Solarstrom vereinbart. Ziel ist die Entwicklung eines Angebotes für Betreiber von Photovoltaik (PV)-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 Kilowatt Peak (kWp), um diese "einfach und kostengünstig direkt in den Energiehandel zu integrieren", wie die SMA Solar Technology AG mitteilte.

Ehemalige Krisenbank Allied Irish soll zurück an die Börse

Die ehemalige Krisenbank Allied Irish Banks (AIB) soll wieder an die Börse gebracht werden. Die irische Regierung kündigte an, ein Viertel des Anteils an der Bank zu verkaufen. Ein Börsengang des Geldhauses dürfte einer der größten Bankbörsengänge in Europa seit rund zehn Jahren werden.

Chemchina hält rund 95 Prozent an Syngenta

Chemchina hält nach Ablauf des Übernahmeangebotes für Syngenta 94,7 Prozent an dem schweizerischen Agrochemiekonzern. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle von 67 Prozent deutlich übertroffen. Der chinesische Chemiekonzern kündigte dennoch an, weitere Syngenta-Aktien an der Börse oder außerbörslich zu erwerben, um auf eine Beteiligung von mindestens 98 Prozent zu kommen.

Öltanker-Reederei Frontline will US-Rivalen Gener8 übernehmen - Kreise

Die Tanker-Reederei Frontline des aus Norwegen stammenden Milliardärs John Fredriksen verstärkt sich offenbar mit einem Zukauf. Frontline wolle den in den USA börsennotierten Konkurrenten Gener8 Maritime übernehmen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Derzeit liefen die Verhandlungen.

Samsungs virtueller Assistent Bixby lässt auf sich warten

Amerikanische Kunden müssen auf die englischsprachige Version von Samsungs neuem sprachgesteuerten "virtuellen Assistenten" noch warten. Der Bixby genannte Helfer werde vermutlich frühestens im Juni in den USA erhältlich sein, sagten mit der Sache vertraute Personen. Das wären dann mehr als zwei Monate, nachdem das neueste Samsung-Smartphone Galaxy S8 in die Läden kam, für das der südkoreanische Konzern eigentlich mit Bixby geworben hatte.

Strabag nach erstem Quartal mit Rekordauftragsbestand

Der österreichische Baukonzern Strabag hat das erste Quartal 2017 mit einem Rekordauftragsbestand beendet. Der saisonübliche operative Verlust im Winterquartal fiel niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen hingegen tiefer in die roten Zahlen.

Superior Industries sichert sich 92 Prozent an Uniwheels

Der US-Felgenhersteller Superior Industries hält nach Ablauf seines Übernahmeangebots für die Uniwheels AG 92,3 Prozent an dem rheinland-pfälzischen Hersteller von Leichtmetallfelgen. Insgesamt seien rund 11,45 Millionen Aktien angedient worden, teilte die Superior Industries International Inc mit.

IPO/Restaurantkette Vapiano will dieses Jahr an die Börse

Die Restaurantkette Vapiano will mit einem Börsengang dieses Jahr Geld für die weitere Expansion einsammeln. Das Unternehmen peilt ein Emissionsvolumen an neuen Aktien im Wert von rund 85 Millionen Euro an. Zudem werden bestehende Anteilseigner im Zuge des IPO Anteile abgeben, wie die Vapiano SE mitteilte. Das Volumen dieser Zweitplatzierung sei noch festzulegen. Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption stellen die Altaktionäre weitere Anteile zur Verfügung.

Uber setzt im Google-Prozess umstrittenen Sparten-Chef vor die Tür

Der Taxi-App-Anbieter Uber hat den Chef seiner Sparte für autonomes Fahren entlassen. Der Schritt erfolgt neun Monate, nachdem das Unternehmen sein Start-up für 680 Millionen US-Dollar aufgekauft hatte. Die Entlassung von Anthony Levandowski dürfte Uber sehr schwer fallen, ist wohl aber unvermeidlich, um eine ausufernde rechtliche Schlacht um Technologieklau mit der Google-Mutter Alphabet einzudämmen.

