Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.497,60 -0,07% +11,78%

Euro-Stoxx-50 3.541,53 +0,00% +7,63%

Stoxx-50 3.134,47 +0,27% +4,12%

DAX 12.623,49 +0,25% +9,95%

FTSE 7.308,92 -0,02% +2,33%

CAC 5.270,97 -0,20% +8,40%

Nikkei-225 20.397,58 +0,50% +6,71%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 161,81 +67

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,69 50,66 +0,1% 0,03 -11,2%

Brent/ICE 57,34 56,86 +0,8% 0,48 -2,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.294,39 1.297,30 -0,2% -2,92 +12,4%

Silber (Spot) 16,94 17,00 -0,3% -0,06 +6,4%

Platin (Spot) 934,75 933,40 +0,1% +1,35 +3,5%

Kupfer-Future 2,92 2,93 -0,3% -0,01 +15,7%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Börsen dürften zu Wochenbeginn mehr oder weniger auf der Stelle treten. Der Future auf den S&P-500 deutet eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Gebremst werden die Kurse vom festeren Dollar. Der Greenback legt vor allem zum Euro deutlicher zu.

Die Gemeinschaftswährung wiederum gerät mit dem Ergebnis der deutschen Bundestagswahl unter Druck. Die beiden bisherigen Regierungsparteien CDU und SPD haben deutliche Einbußen bei den Wählerstimmen verzeichnet. Eine Neuauflage der Großen Koalition wäre rechnerisch zwar möglich, wird von der SPD aber nach jetzigem Stand ausgeschlossen. Damit rückt die Möglichkeit einer Koalition der CDU mit FDP und Grünen in den Blick, die in den Augen des Marktes mit vielen Unwägbarkeiten behaftet wäre.

Die US-Anleger halten sich aber auch in Erwartung einiger Auftritte von US-Notenbankvertretern in dieser Woche zurück, von denen sie sich Aufschluss über den Kurs der Federal Reserve erhoffen. Den Anfang machen am Montag die Chefs der regionalen Notenbankfilialen von New York (William Dudley), Chicago (Charles Evans) und Michigan (Neel Kashkari).

Überdies stehen in den kommenden Tagen einige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Am Montag ist es diesbezüglich erst einmal ruhig. Veröffentlicht wird nur der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) für den Monat August. Unter den Einzelwerten könnten General Electric mit dem Verkauf der Sparte Industrial Solutions an den schweizerischen Konzern ABB im Fokus stehen. Die Sparte wechselt für 2,6 Milliarden Dollar den Besitzer. Die GE-Aktie zeigt sich vorbörslich gut behauptet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Im Laufe des Tages

- DE/Air Berlin plc, AR-Sitzung, anschließend Bekanntgabe des Stands des Bieterverfahrens

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Das Ergebnis der Bundestagswahl in Deutschland ist für die Börsen zunächst eher ein Nonevent. Allenfalls der selbstgewählte Gang der SPD in die Opposition überrascht, weshalb eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen eingepreist wird. Die Forderung der Grünen nach einem Kohleausstieg setzt RWE (-4,5 Prozent) unter Druck, die Position der FDP zu Europa sorgt für eine Ausweitung der Zinsdifferenzen. Denn mit dem möglichen Eintritt der FDP in die Regierung dürften deutsche Steuergelder nicht so wie von einigen erhofft in die Peripherie fließen. In Athen und Madrid geben die Börsen vor diesem Hintergrund nach. In Madrid dürften auch Unwägbarkeiten mit Blick auf das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien belasten. In London geben die Aktien nach der Abstufung Großbritanniens durch die Ratingagentur Moody's nach. Der Euro zeigt sich nach seiner jüngsten Stärke leichter. Für Devisenmarktexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank ist dies weniger dem hohen Stimmenanteil der AfD geschuldet, als dem potenziellen Regierungseintritt der FDP. Als Gewinner einer möglichen "Jamaika"-Koalition von CDU, FDP und Grünen werden vor allem "grüne Aktien" gesehen. Im TecDax steigen Nordex um 2,7 Prozent. Aumann gewinnen 5,1 Prozent, auch gestützt von einer Kurszielerhöhung. Paragon steigen um 1,0 Prozent. Die Paragon-Tochter Voltabox, ein Elektromobilitätsunternehmen, hat Details zum geplanten Börsengang genannt. Positiv beurteilen Marktteilnehmer das mögliche Zusammengehen von Siemens und Alstom im Bahnbereich. Siemens geben mit dem Markt 0,2 Prozent nach, Alstom steigen weitere 1,2 Prozent. Unilever (plus 0,6 Prozent) kauft mit Carver Korea einen weiteren Hautpflegespezialisten. Der schweizerische Technologiekonzern ABB (plus 0,4 Prozent) stärkt seinen Elektrifizierungsbereich und kauft für 2,6 Milliarden US-Dollar die GE Industrial Solutions. Deutsche Telekom steigen um 0,6 Prozent, weil eine mögliche Fusion zwischen T Mobile-US und Sprint als Kurstreiber gesehen wird. Commerzbank geben dagegen um 1,8 Prozent nach. Händler verweisen darauf, dass Unicredit das Interesse an einem Einstieg bei der Bank dementiert hat. Unicredit verlieren 0,7 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:46 % YTD

EUR/USD 1,1877 -0,37% 1,1921 1,1968 +12,9%

EUR/JPY 133,15 -0,49% 133,80 134,04 +8,3%

EUR/CHF 1,1566 -0,05% 1,1571 1,1601 +8,0%

EUR/GBP 0,8811 +0,21% 0,8792 1,1300 +3,4%

USD/JPY 112,10 -0,12% 112,23 112,01 -4,1%

GBP/USD 1,3481 -0,58% 1,3559 1,3526 +9,3%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag überwiegend mit Abgaben gezeigt. Die chinesischen Bemühungen zur Abkühlung des Immobilienmarktes sowie das sich eintrübende Sentiment über Apple hätten die Märkte deutlich mehr bewegt als die Wahlen in Neuseeland und Deutschland, kommentierten Marktteilnehmer. In Tokio stützte Ministerpräsident Shinzo Abe die Stimmung mit der Ankündigung eines umgerechnet 18 Milliarden US-Dollar schweren Konjunkturprogramms vor möglichen Neuwahlen. In Neuseeland stiegen die Kurse Richtung Rekordhoch, weil der Wahlausgang die lokale Währung belastete. In Hongkong zählten Immobilienwerte zu den klaren Verlierern: Titel wie CR Land und China Evergrande stürzten um bis zu 10 Prozent ab. Immobilienwerte in Hongkong wie auch im chinesischen Kernland hatten bis zu 400 Prozent im laufenden Jahr zugelegt. Der Sektor geriet unter Druck, weil Peking die Hauspreise stärker kontrollieren will. In Indien büßte das Börsenbarometer deutlich ein. Ein mögliches Konjunkturprogramm dürfte der Verschuldung des Landes nach oben treiben, befürchteten Händler. Papiere mit Bezug zu Apple hinkten dem Markt börsenübergreifend hinterher, nachdem die Aktie an der Wall Street zuletzt drei Tage lang unter Druck gestanden hatte. Die Begeisterung über die nächste iPhone-Generation sei abgeebbt, hieß es. In Taipeh verloren Foxconn 3,3 Prozent, Compal Electronics 5,3 und Wistron gut 2 Prozent. In Hongkong fielen AAC Technologies um 5,6 Prozent. Der Wahlausgang in Deutschland drückte den Euro etwas. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1909 Dollar verglichen mit rund 1,1950 im späten US-Handel am Freitag. Gelassen nahmen Anleger dagegen die Entwicklung zwischen den USA und Nordkorea. Hier gebe es wohl einen gewissen Gewöhnungseffekt, so Marktbeobachter. In Hongkong brachen Asia Coal um knapp 36 Prozent ein. Der Aktie droht in den kommenden sechs Monaten ein Delistung von der Börse. Der Bergbau- und Handelskonzern muss einen Nachweis über operative Aktivitäten erbringen und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells erklären.

+++++ CREDIT +++++

Leicht erhöht zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps, CDS). Dabei handele es sich aber lediglich um Schwankungen innerhalb der breiten Geld-Brief-Spannen, heißt es am Markt; ein systematischer Anstieg auf Unternehmensseite als Folge der deutschen Bundestagswahl sei nicht zu erkennen.

Allerdings weiten sich die Zinsdifferenzen der Staatsanleihen aus dem Süden gegen Bundesanleihen etwas aus. So steigt die Differenz 10-jähriger italienischer zu deutschen Anleihen um 3 Punkte auf 168 Basispunkte. Auch bei spanischen und portugiesischen Spreads geht es um je 2 Basispunkte nach oben. Die Wahrscheinlichkeit einer "Jamaika"-Koalition rücke die Positionen der FDP in den Fokus, heißt es. Die FDP sei gegen steuerliche Beihilfen für die höher verschuldeten Peripherieländer Europas.

Infolgedessen könnten sich die Risikoprämien zwischen deutschen Bundesanleihen und den Staatsanleihen Italiens, Spaniens, Griechenlands und Portugals ausweiten", sagen die UBS-Analysten Ricardo Garcia und Paula Patzelt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Deutsche Bank freut sich über Merkels Sieg

