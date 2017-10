Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Schanghai und Hongkong blieben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. In Südkorea fand wegen eines Brückentags kein Börsenhandel statt.

DIENSTAG: In Deutschland ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Deutschen Einheit. In Schanghai bleibt die Börse wegen des Mittherbstfestes geschlossen. In Südkorea findet wegen des Tags der Staatsgründung kein Handel statt.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit einer leicht positiven Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Montag starten. Damit sollte sich die Aufwärtstendenz zum Quartalsende am Freitag auch mit Beginn des neuen Quartals fortsetzen. Die Richtung dürften dabei vor allem die anstehenden US-Konjunkturdaten vorgeben. Im weiteren Verlauf wird sich zudem der Präsident der Federal Reserve of Dallas, Robert Kaplan, zu Wort melden. Die Nordkorea-Krise schwelt derweil im Hintergrund weiter. US-Präsident Donald Trump hat Verhandlungen mit Nordkorea über dessen Atom- und Raketenprogramm als Zeitverschwendung abgetan. US-Außenminister Rex Tillerson "verschwendet seine Zeit mit dem Versuch, mit dem kleinen Raketenmann zu verhandeln", schrieb Trump am Sonntag bei Twitter mit Blick auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Tillerson hatte zuvor in Peking gesagt, die USA stünden in Kontakt mit Nordkorea, um die Möglichkeit von Verhandlungen über das Atomwaffenprogramm auszuloten. Bei den Einzelwerten könnten die Aktien der American International Group (AIG) im Fokus des Interesses stehen. Der Finanzstabilitätsrat des US-Finanzministeriums entschied, dass AIG keine Gefahr mehr für die finanzielle Stabilität der USA darstelle. Der Versicherer war wegen "gravierender" finanzieller Probleme im Juli 2013 unter Aufsicht der US-Notenbank gestellt worden. Die Entscheidung war auf Grundlage des Dodd-Frank Act erfolgt, einem Gesetz, das in Reaktion auf die Finanzmarktkrise erlassen worden war. Nachbörslich ging es für die Papiere um gut 1 Prozent nach oben. Vorbörslich sind die Titel noch inaktiv.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff. : 53,0

zuvor: 52,8

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 58,3 Punkte

zuvor: 58,8 Punkte

16:00 Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der europäische Aktienmarkt steht am Montagmittag ganz im Zeichen der Spanienkrise und einer weiteren Pleite im Luftfahrtsektor. Insgesamt halten sich die Bewegungen in Europa aber in engen Grenzen. Zum Auftakt des neuen Quartals sehen Marktteilnehmer gute Chancen auf eine Fortsetzung der Rally an den europäischen Aktienmärkten. Viele Indizes sind nahe oder auf Tages- und Monatshoch aus dem September gekommen, die US-Indizes auf neuen Rekordständen. Der spanische Leitindex IBEX-35 verliert als 1,3 Prozent und zählt damit zu schwächsten Länderindizes. Belastet werden spanische Aktien vom Referendum in Katalonien. "Derzeit ist noch keine Lösung der Krise in Sicht", sagt ein Händler. Zwar bewerten Marktteilnehmer die Krise erst einmal nur als nationale und politische Belastung. "Sollten die Beteiligten die Krise allerdings nicht schnell lösen oder sich diese noch verschärfen, könnte das die Wirtschaft in Spanien belasten und auch andere europäische Staaten erfassen", sagt ein Marktteilnehmer. Etwas von den Tageshochs zurück kommt der Aktienmarkt nach Veröffentlichung europäischer Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe. Während die nationalen Daten kein einheitliches Bild zeigen, verfehlt der Index für die Eurozone die Markterwartungen leicht. Unterstützung kommt dagegen vom Euro, der mit der Krise um Katalonien auf 1,1735 Dollar fällt nach Wechselkursen klar über 1,18 Dollar am Freitagabend. Mit der innenpolitischen Krise in Spanien zählen lokale Bankenwerte zu den größten Abgebern. Banco de Sabadell büßen 5,4 Prozent, CaixaBank 4,1 Prozent und Banco Santander 2,1 Prozent ein. Der europäische Branchenindex verliert als Schlusslicht 0,9 Prozent. Ganz anders die Situation im Flugliniensektor. "Die Konsolidierung in der europäischen Luftfahrtindustrie geht weiter", so ein Händler mit Blick auf die Pleite von Monarch. Mit den anderen europäischen Fluggesellschaften ziehen auch Lufthansa deutlich an und stellen den festesten DAX-Wert. Die Titel legen um 3,2 Prozent zu und markieren ein neues Dekadenhoch. Bereits die Pleite von Air Berlin hatte die Konkurrenten stark gestützt. IAG steigen um 1,2 Prozent, Easyjet um 4,6 Prozent, Thomas Cook um 4,6 Prozent und Air France-KLM um 1,7 Prozent. Der Billigflieger Easyjet profitiert zudem davon, dass Ryanair Personal abbaut und Flüge streicht. Ryanair steigen in London um 1,8 Prozent. Der Freizeitsektor, in dem die Luftfahrtbranche gelistet ist, gewinnt als stärkster Sektor 1,0 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:04h Fr, 18.50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1742 -0,21% 1,1766 1,1802 +11,7%

EUR/JPY 132,44 -0,31% 132,84 132,92 +7,7%

EUR/CHF 1,1402 -0,17% 1,1421 1,1445 +6,5%

EUR/GBP 0,8823 +0,19% 0,8806 1,1347 +3,5%

USD/JPY 112,80 -0,10% 112,91 112,60 -3,5%

GBP/USD 1,3309 -0,39% 1,3360 1,3392 +7,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Gute Vorgaben von der Wall Street und der auf breiter Front stärkere US-Dollar haben den Börsen in Ostasien und Australien zu Wochenbeginn Auftrieb gegeben. Unterstützung kam auch von überzeugenden chinesischen Konjunkturdaten: Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China stieg im September auf den höchsten Stand seit Mai 2012, wie die chinesische Statistikbehörde am Wochenende mitteilte. Zu verdanken sei dies einer Fülle von neuen Aufträgen. In Tokio legte der Nikkei-225-Index moderat zu. Aus dem sogenannten Tankan-Bericht der Bank of Japan ging hervor, dass sich die Stimmung der großen japanischen Industrieunternehmen aufgehellt hat und so gut ist wie seit zehn Jahren nicht mehr. Jedoch sind die befragten Unternehmen für die Zukunft eher skeptisch und nennen als Grund dafür hauptsächlich das knappe Angebot an Arbeitskräften. Das bremste den Anstieg der japanischen Aktienkurse. Finanzwerte profitierten von den gestiegenen US-Anleiherenditen. In Tokio gewannen T&D Holdings 1,3 Prozent. Sony Financial Holdings legten um 0,6 Prozent zu. Im Automobilsektor gaben Nissan Motor um 2,7 Prozent nach. Das Unternehmen hatte am Freitag eine Rückrufaktion für Japan angekündigt.

+++++ CREDIT +++++

Die Kreditmärkte in Europa treten auch zum Wochenauftakt mehr oder weniger auf der Stelle. Im Blick steht - wegen der Katalonien-Krise - der Spanien-CDS. Der wichtigste CDS für Spanien läuft um 4 Basispunkte heraus auf 69 Basispunkte. "Angesichts der Krise ist das aber überraschend stabil", sagt ein Marktteilnehmer. Nun bestehe allerdings noch das Risiko, dass sich der CDS-Spread mit Absicherungen von US-Anlegern nach deren Markteintritt am Nachmittag doch stärker ausweite. "Darüber hinaus kommt es dann darauf an, ob und wie die Krise gelöst wrid", sagt er.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BASF schließt Einbringung des Lederchemiegeschäfts ab

Der Chemiekonzern BASF hat die Einbringung des Lederchemikaliengeschäfts in die Stahl-Group abgeschlossen. Nach Zustimmung der zuständigen Behörden hat Stahl die Aktivitäten zum 30. September 2017 übernommen. Die Stahl-Group, ein Hersteller von Prozesschemikalien für Lederprodukte, Hochleistungsbeschichtungen und Polymere, übernimmt den Produktionsstandort L'Hospitalet in Spanien und weltweit rund 210 Stellen.

Post fährt Produktion von Elektrofahrzeugen mit neuem Werk hoch

Die Deutsche Post AG treibt die Fertigung von Elektrofahrzeugen weiter voran. Der Logistikkonzern zählt in Deutschland inzwischen zu den führenden Herstellern von Transportern mit Elektroantrieb. Die Tochter Streetscooter errichtet nun im nordrhein-westfälischen Düren ein zweites Werk mit einer Produktionskapazität von bis zu 10.000 E-Fahrzeugen pro Jahr.

Siemens erhält Kraftwerksauftrag aus Pakistan

