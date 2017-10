Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.566,00 +0,21% +14,84%

Euro-Stoxx-50 3.611,69 +0,27% +9,76%

Stoxx-50 3.191,19 +0,15% +6,00%

DAX 13.023,21 +0,25% +13,43%

FTSE 7.541,19 +0,24% +5,58%

CAC 5.380,72 +0,23% +10,66%

Nikkei-225 21.457,64 +0,04% +12,26%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 161,54 -58

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,83 51,29 -0,9% -0,46 -10,9%

Brent/ICE 56,94 57,23 -0,5% -0,29 -3,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.282,65 1.290,13 -0,6% -7,48 +11,4%

Silber (Spot) 17,12 17,25 -0,8% -0,13 +7,5%

Platin (Spot) 922,10 924,00 -0,2% -1,90 +2,1%

Kupfer-Future 3,20 3,17 +1,1% +0,03 +26,8%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Zum Wochenausklang dürfte es an der Wall Street weiter nach oben gehen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,2 Prozent höher. Mit seiner Einigung auf einen Haushaltsentwurf für das kommene Fiskaljahr in der Nacht auf Freitag hat der US-Senat den Weg für neue Rekordhochs am Aktienmarkt freigemacht. Denn die Einigung gilt als Voraussetzung dafür, dass die große Steuerreform tatsächlich zustandekommt, die US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochen hat.

Nutznießer der Einigung im Haushaltsstreit ist auch der Dollar. Der Euro sinkt auf Kurse um 1,18 von rund 1,1850 Dollar im späten New Yorker Handel am Donnerstag. Der festere Dollar wiederum belastet die Preise für Gold und Öl. Die beiden Rohstoffe werden in der US-Währung bezahlt und verteuern sich für Käufer aus anderen Währungsgebieten, wenn der Dollar steigt.

An Konjunkturdaten werden am Freitag die Verkäufe bestehender Häuser aus dem September veröffentlicht. Daneben müssen Quartalsbilanzen großer Unternehmen verarbeitet werden. Vorbörslich werden unter anderem General Electric und Procter & Gamble einen Blick in die Bücher gewähren. Schon am Donnerstag nach Börsenschluss hat Paypal Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Die Aktie gewinnt im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com fast 4 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q, Cincinnati

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Verkauf bestehender Häuser September

PROGNOSE: -0,9% gg Vm

zuvor: -1,7% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Europas Börsen profieren von der Einigung im US-Haushaltsstreit, dem zum Dollar schwächeren Euro und guten Unternehmensbilanzen. Der Kataloniken-Konflikt bleibt jedoch ein Thema. Banco Sabadell und Caixabank stehen in Madrid unter Druck - Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens haben die Bürger in einer Protestaktion dazu aufgerufen, Gelder von den Banken abzuheben, die ihren Sitz aus Katalonien weg verlagert haben. Daimler steigen nach Vorlage der Drittquartalszahlen um 0,1 Prozent. Das EBIT blieb unter der Erwartung. JP Morgan betont jedoch, dass der bereinigte Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft und die Margen sehr stark ausgefallen seien. Evercore ISI hebt das gute Lkw-Geschäft hervor und den starken Cashflow und verweist zudem auf die Dividendenrendite von derzeit 6,1 Prozent. Um 6,5 Prozent nach oben springen Volvo. Der Lkw-Bauer hat den Gewinn im Quartal mehr als verdoppelt. Michelin hat Umsatz- und Gewinnzahlen im Rahmen der Erwartung abgeliefert. Der Kurs klettert um 0,4 Prozent. Nach Zahlen im Rahmen der Erwartungen geht es für die Metro-Aktie um 1,5 Prozent nach unten - das Papier ist in den vergangenen Tagen gut gelaufen. Bei Software AG hat sich die anfänglich negative Stimmung gedreht; die Aktien gewinnen 2,8 Prozent. Während der Umsatz enttäuschte, liegt die Ertragsseite nahezu auf Augenhöhe mit der Markterwartung. Sixt Leasing muss wegen des Dieselskandals eine höhere Risikovorsorge für die Restwerte seiner Fahrzeuge bilden und senkte daher die Prognose 2017. Der Kurs bricht um 12,1 Prozent ein. Der Autovermieter Sixt hat dagegen nach einem kräftigem Gewinnplus in den ersten neun Monaten seine Prognose bestätigt. Die Aktie war zunächst im Sog von Sixt Leasing rund 6 Prozent im Minus gestartet, aktuell liegt sie 4 Prozent im Plus. Im DAX legen Eon und RWE um bis zu 0,7 Prozent zu. RWE steht einem Zeitungsbericht zufolge parat, Kraftwerke des Konkurrenten Uniper zu kaufen, falls sich der finnische Stromkonzern Fortum von Uniper-Kraftwerken in Deutschland trennen würde. Fortum schickt sich an, bei der Eon-Tochter Uniper einzusteigen und will dem Mutterkonzern die verbliebenen 47 Prozent an der Kraftwerkstochter für knapp 4 Milliarden Euro abkaufen. Uniper geben 0,6 Prozent nach.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Do, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1808 -0,03% 1,1812 1,1845 +12,3%

EUR/JPY 133,76 -0,02% 133,79 133,30 +8,8%

EUR/CHF 1,1598 +0,08% 1,1589 1,1553 +8,3%

EUR/GBP 0,8954 -0,61% 0,9009 1,1144 +5,0%

USD/JPY 113,28 +0,02% 113,26 112,53 -3,1%

GBP/USD 1,3185 +0,57% 1,3111 1,3200 +6,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - An den meisten Börsen in Ostasien überwogen am Freitag Pluszeichen, doch fielen die Gewinne sehr unterschiedlich aus. Leicht positiv wirkten die US-Vorgaben, denn Dow-Jones-Index und S&P-500 kletterten am Vortag auf neue Rekordstände. In Japan waren die Blicke auf die vorgezogene Neuwahl am Sonntag gerichtet. Dabei wird ein Sieg der Regierung von Ministerpräsident Abe erwartet. Zudem setzen die Investoren weiter auf eine lockere Geldpolitik der Bank of Japan. In China galt das Interessen dem laufenden Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Der Dollar machte einen Satz nach oben. Der US-Senat hatte in der Nacht den Haushalt für 2018 gebilligt und damit zugleich den Weg frei gemacht für die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump. Die Ölpreise setzten auch zum Wochenausklang ihre volatile Entwicklung fort. Nach den Abgaben im US-Handel kam es in Asien zu einer Erholung. Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo und der russische Präsident Wladimir Putin hatten sich für eine Ausweitung der Förderbegrenzung im Jahr 2018 ausgesprochen. Der Goldpreis gab seine Vortagesgewinne wieder vollständig ab. Das Edelmetall bewege sich derzeit im Spannungsfeld zwischen einer weiteren Zinserhöhung in den USA, der Entwicklung in Katalonien und der Nordkorea-Krise, sagte ein Beobachter. Für die Toshiba-Aktie ging es um 1,8 Prozent nach unten. Die japanischen Behörden haben eine Untersuchung zu den Bilanz- und Veröffentlichungspraktiken beim Bericht für das Ende März abgelaufene Fiskaljahr eingeleitet. Hintergrund sind die massiven Verluste des Unternehmens im Zusammenhang mit der US-Kraftwerkssparte Westinghouse Electric. Für Shanghai International Port und Yangtze River Investment ging es jeweils um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben. Hintergrund waren Spekulationen, wonach in Schanghai der Hafen in eine Freihandelszone umgewandelt werden könnte. Dies könnte zu Lasten von Hongkong gehen.

+++++ CREDIT +++++

Etwas unter den erhöhten Vortagesniveaus zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Erholung der Aktienmärkte nach der Billigung des US-Haushaltsentwurfs durch den Senat sorgt auch am Kreditmarkt für Entspannung. Für die Steuersenkungspläne von US-Präsident Trump ist damit nämlich eine Hürde beseitigt worden. Sollte sich die EZB in der kommenden Woche taubenhafter äußern als bisher befürchtet, dürfte die Risikobereitschaft weiter dominieren und die CDS-Prämien noch enger werden, heißt es von Analysten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Daimler von Dieselumrüstung belastet - Prognose bestätigt

Daimler hat dritten Quartal trotz höherer Umsätze weniger verdient. Belastet unter anderem von Aufwendungen für Software-Updates älterer Dieselfahrzeuge brach der operative Gewinn deutlicher ein als von Analysten erwartet. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Automobilkonzern fest.

Daimler sieht keinen starken Rückgang bei Diesel-Restwerten

Die Diesel-Krise hinterlässt in der Bilanz des Daimler-Konzerns neben den Kosten für die Software-Upates älterer Modelle bislang keine Spuren. Finanzchef Bodo Uebber sagte in einer Telefonkonferenz, beim Absatz seien absolut gesehen zuletzt mehr Fahrzeuge mit Dieselmotor verkauft worden. Relativ gesehen sei der Anteil jedoch gesunken. Zu den Erfolgen der Diesel-Tauschprämie wollte sich Uebber nicht äußern.

Daimler beantragt Kronzeugenregelung im EU-Kartellvorverfahren

Daimler hat einen Antrag auf Kronzeugenregelung im Rahmen der laufenden Voruntersuchungen zum Kartellverdacht gestellt. Das bestätigte Finanzchef Bodo Uebber in der Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen. Es sei noch offen, ob die Kommission auch ein formales Kartellverfahren einleiten werde, fügte er hinzu.

