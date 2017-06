Migranten schicken deutlich mehr Geld in ihre Heimat als früher

NEW YORK (dpa-AFX) - Die von Migranten in ihre Heimatländer geschickten Geldsummen haben sich einem UN-Bericht zufolge über die vergangenen zehn Jahre deutlich erhöht. Wurden 2007 noch insgesamt rund 296 Milliarden Dollar (etwa 262 Milliarden Euro) in 144 Entwicklungsländer geschickt, so stieg die Zahl 2016 auf rund 445 Milliarden Dollar an, wie aus einem am Mittwoch in New York vorgestellten Bericht des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (Ifad), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, hervorgeht. Am deutlichsten, nämlich um 87 Prozent, stiegen die Überweisungen nach Asien an./cah/DP/men