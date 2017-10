Militärkreise - IS erleidet weiteren Rückschlag im Osten Syriens

Beirut (Reuters) - Syrische Regierungstruppen haben mit Unterstützung der russischen Luftwaffe Militärangaben zufolge die Extremistenmiliz IS im Osten des Landes weiter zurückgedrängt.

Nahe der Grenze zum Irak sei die Stadt Al-Majadin von den Kämpfern des Islamischen Staats zurückerobert worden, hieß es am Samstag. Nach der weitgehenden Vertreibung der Islamisten aus ihrer faktischen Hauptstadt Rakka war die Stadt in der Provinz Deir al-Sor ein wichtiger Stützpunkt des IS. In den vergangenen Monaten kamen von dort viele der von der Anti-IS-Koalition gesuchten IS-Mitglieder, sagte ein Koalitionssprecher. Der Kampf gegen den IS konzentriert sich mittlerweile auf die letzten Rückzugsorte der Extremisten in der Grenzregion zum Irak.