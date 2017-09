Millardendeal: Ratiopharm-Mutter Teva verkauft Verhütungsmittelgeschäft

JERUSALEM (dpa-AFX) - Der weltgrößte Generika-Hersteller Teva (Teva Pharmaceutical Industries) treibt seinen angekündigten Umbau weiter voran. Für 1,1 Milliarden Euro verkauft der Mutterkonzern des deutschen Herstellers Ratiopharm sein Geschäft mit dem Verhütungsmittel Paraguard, wie Teva am Montagabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Zwölfmonatszeitraum bis Ende Juni kam das Mittel auf Umsätze von rund 168 Millionen US-Dollar. Käufer ist CooperSurgical, das zudem den Produktionsstandort im US-amerikanischen Buffalo gleich mit übernehmen will. Stimmen die Behörden zu, soll alles noch vor Ende des Jahres unter Dach und Fach sein.

Teva bekräftigte, sich von den verbliebenen Teilen seines Frauengesundheitsgeschäfts in aller Welt und den Krebs- und Schmerzmittelgeschäften in Europa trennen zu wollen. Die Manager planen damit mindestens 2 Milliarden Dollar in die Kassen des Unternehmens spülen. Teva hatte im vergangenen Jahr für gut 40 Milliarden Dollar die Generika-Sparte des Botox-Herstellers Allergan übernommen und will mit den Verkäufen seine Schulden senken. Erst am Montag Morgen hatte Teva nach monatelanger Suche einen neuen Chef präsentiert. Der erfahrene Pharmamanager Kare Schultz soll das Unternehmen mit Hauptsitz in Israel künftig wieder auf Kurs bringen./stb