Belgien bereitet angeblich Börsengang von Bank Belfius vor

Die staatliche Behörde SFPI-FPIM habe die japanische Finanzholding Nomura damit beauftragt, eine Neuemission der Bank Belfius vorzubereiten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag.

Der Sprung auf das Handelsparkett könnte die drittgrößte Belgiens mit bis zu acht Milliarden Euro bewerten. Belfius könnte einer der größten Börsengänge in der Branche in Europa seit der Finanzkrise 2008 werden. Mindestens 20 Prozent von Belfius dürften an die Börse gebracht werden. Die Behörde rechne mit Erlösen von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Die Notierung könnte in der ersten Jahreshälfte 2018 erfolgen.

Nomura lehnte einen Kommentar ab. Bei Belfius und der belgischen Regierung war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Geldhaus, das auch Versicherungsdienstleistungen anbietet, ging aus der Zerschlagung der Dexia-Gruppe hervor, der sie bis Oktober 2011 angehörte. Die Bank wurde für vier Milliarden Euro vom belgischen Staat aufgekauft.

