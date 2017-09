Mindestens zwei Tote bei Anschlag nahe Cricket-Stadion in Kabul

Kabul (Reuters) - In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden.

Der Attentäter habe sich an einem Kontrollposten in der Nähe eines Cricket-Stadions, in dem ein Turnier stattfand, in die Luft gesprengt. Über weitere Opfer gab es zunächst keine Angaben. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Cricket-Spieler seien wohlauf, zitierte der Fernsehsender Tolo den afghanischen Cricket-Verband. Cricket ist in Afghanistan neben Fußball Nationalsport.

Kabul ist in den vergangenen Monaten vermehrt Ziel von Anschlägen geworden. Ungeachtet dessen waren erst am Morgen acht Afghanen aus Deutschland nach Kabul abgeschoben worden. Es war die erste Sammelabschiebung nach dem verheerenden Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul am 31. Mai, bei dem rund 150 Menschen getötet und etwa 450 verletzt wurden.