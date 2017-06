Minister - Londoner Banken werden in Frankfurt einen Anker werfen

Berlin (Reuters) - Die hessische Landesregierung rechnet im Zug des Brexits damit, dass Banken aus London zunächst in kleinerem Umfang Mitarbeiter nach Frankfurt verlagern werden.

"In der Regel werden Institute in Frankfurt erst mal einen Anker werfen, also etwa hundert oder zweihundert Mitarbeiter umsiedeln", sagte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). "Wie viele es mittelfristig werden, hängt dann von der Ausgestaltung der Übergangsregeln eines Brexit-Vertrags ab."

Der Grünen-Politiker habe seit vergangenem Herbst dreimal Gespräche in der City of London geführt, zuletzt Anfang Mai, schreibt das Blatt. Die Londoner Banker gingen inzwischen davon aus, dass der harte Brexit unweigerlich auf sie zukomme und sie deswegen einen Teil ihrer Geschäfte verlegen müssten, sagte er der FAS. "Wir rechnen damit, dass die großen Finanzdienstleister im Lauf dieses Jahres Verlagerungen in die Eurozone beschließen und im nächsten Jahr umsetzen", sagte Al-Wazir.

Frankfurt konkurriert vor allem mit Paris und Dublin. Al-Wazir äußerte die Einschätzung, dass die Institute am Ende nach harten Fakten entscheiden würden, wo sie sich ansiedeln. Da stehe Frankfurt besser da als seine Mitbewerber. "Die Büromieten sind niedriger als in Paris, es gibt viel mehr Fachkräfte als in Dublin. Obendrein: Von Frankfurt aus kann man jeden Morgen in die Hauptstadt jedes EU-Landes fahren oder fliegen und am selben Abend wieder zurück." Auch die Nähe zur europäischen wie deutschen Finanzaufsicht sei ein Standortvorteil.