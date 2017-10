Minister - Separatisten nicht aus politischen Gründen festgenommen

Madrid (Reuters) - Die Festnahme zweier führender katalanischer Separatisten hat nach Angaben des spanischen Justizministers Rafael Catala keine politischen Gründe.

Die beiden Männer seien keine politischen Gefangenen. Sie seien wegen eines Vergehens inhaftiert worden, sagte der Minister am Dienstag in Madrid, ohne dies näher auszuführen.

Das Oberste Gericht hatte am Montag die Festnahme der Spitzen von zwei Organisationen angeordnet, die sich für die Unabhängigkeit der Region eingesetzt hatten. Jordi Sanchez von der katalanischen Nationalversammlung (ANC) und Jordi Cuixart von Omnium Cultural sollten für die Dauer der Ermittlungen wegen aufrührerischen Verhaltens in Gewahrsam bleiben. Beide Männer waren an den Planungen des Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober beteiligt, das vom Verfassungsgericht für illegal erklärt worden war.