Ministerium konstatiert solide Wirtschaftslage in Deutschland

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft präsentiert sich im April nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums in einem soliden Zustand. Das Expansionstempo habe sich im ersten Quartal 2017 etwas beschleunigt, heißt es unter anderem im Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland, der am Mittwoch in Berlin vorgelegt wurde. Die Konjunktur in der Industrie nahm demnach ebenfalls etwas an Fahrt auf und profitierte zu Jahresbeginn von Nachholeffekten.

Der "solide, maßgeblich auch durch binnenwirtschaftliche Kräfte getriebene Aufschwung" werde durch Sondereinflüsse unterstützt, schreiben die Experten aus dem Hause von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). So schlage sich das baufreundliche Wirtschaftsumfeld nach den schwächeren Wintermonaten nunmehr auch in einem statistisch deutlich höher ausgewiesenen Produktionsausstoß nieder. Weiterhin betont der Bericht den "kräftigen Beschäftigungsaufschwung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen", der sich dynamisch fortsetze.

Der Weltwirtschaft geht es gut Eine leichte Belebung bescheinigen die Experten der Weltwirtschaft. Mit Blick auf die USA wird eine stärkere Zunahme der dortigen Wirtschaftsleistung als im vergangenen Jahr erwartet. "Allerdings sind hier die Unwägbarkeiten weiterhin hoch", wie es in dem Bericht weiter heißt.

Für den Euroraum verweist das Ministerium auf eine leichte Aufhellung. "Das Wirtschaftswachstum dürfte im Jahresdurchschnitt in ähnlicher Größenordnung ausfallen wie im vergangenen Jahr", heißt es im Bericht.

In den Schwellenländern ist die konjunkturelle Lage demnach weiterhin heterogen: Gleichmäßigeres Wachstum in China und Indien, eine Überwindung der Rezession in Russland und bald auch wohl in Brasilien. "Insgesamt wird daher das Wachstum der Weltwirtschaft im Jahr 2017 etwas höher ausfallen als im Vorjahr", schreibt das Ministerium mit Blick auf die OECD-Prognose, wonach die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3,3 Prozent wachsen wird, nach 3,0 Prozent im vergangenen Jahr.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2017 04:37 ET (08:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 37 AM EDT 04-12-17