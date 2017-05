Mit MotorradreifenDirekt.de, Metzeler und Motorrad & Reisen auf zu neuen Abenteuern

Sonnenschein und freie Tage: die ideale Kombination für Motorradfahrer. Bevor es in den kommenden Sommermonaten wieder rauf aufs Bike und raus auf die Straßen geht, hat MotorradreifenDirekt.de schon einmal ein paar Tipps gesammelt – von Bikern für Biker, denn beim Touring-Gewinnspiel von MotorradreifenDirekt.de, Metzeler und Motorrad & Reisen im letzten Jahr waren die Teilnehmer aufgefordert worden, ihre schönsten Motorrad-Touren 2016 zu beschreiben. Viele Tausend Kilometer durch ganz Europa haben die Teilnehmer zurückgelegt, nach Norwegen, Luxemburg, Italien, Portugal und weiter – die besten Empfehlungen für Reiselustige hat MotorradreifenDirekt.de hier zusammengestellt.

Tour 1

Zwischen Deutschland, Luxemburg und Belgien verbirgt sich ein echtes Motorradparadies: die Ardennen. Kurvige Straßen, beeindruckende Natur und mittendrin der Naturpark Obersauer mit seinem wunderschönen Stausee – auf der rund 7.000 Kilometer langen Tour gibt es einiges zu entdecken.

Tour 2

Durch die Schweiz und Italien geht es nach Korsika – die 6.000 Kilometer lange Fahrt führt auch durch die einzigartige Gletscher- und Seenlandschaft am legendären Bernina-Pass.

Tour 3

Sonne, Meer und atemberaubende Ausblicke gibt es auf Madeira zu bestaunen – am besten vom Gipfel des Pico do Arieiro, dem dritthöchsten Berg der sogenannten "Blumeninsel". Abseits der Hauptstraßen wird die Insel-Rundreise zum echten Biker-Abenteuer.

Wen jetzt das Reisefieber gepackt hat, der findet bei MotorradreifenDirekt.de zusätzlich auch die passenden Reifen für die geplante Ausfahrt – von hochwertigen Premiummarken bis zu leistungsstarken Qualitätsreifen. Auf Wunsch können die neuen Pneus sogar direkt an einen der vielen tausend Montagepartner in ganz Europa oder an Tourenhotels auf der Route geliefert werden. Damit steht der nächsten Ausfahrt nichts mehr im Weg.

