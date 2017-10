Mitarbeiterversammlung beim insolventen Küchenbauer Alno

PFULLENDORF (dpa-AFX) - Die Mitarbeiter des insolventen Küchenbauers Alno sollen am Montag (10.00 Uhr) über die Investorensuche informiert werden. Es gebe einen ernstzunehmenden Interessenten an dem in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) sitzenden Unternehmen, hatte ein Sprecher des Insolvenzverwalters zuvor gesagt. Allerdings sei das Ergebnis der Investorengespräche noch offen. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Um Alno steht es schon länger schlecht. Seit dem Börsengang 1995 musste der Küchenkonzern nur in einem Jahr keinen Verlust verkraften. Auch der Einstieg der bosnischen Investorenfamilie Hastor 2016 brachte keine Wende. Im Juli dieses Jahres wurde Insolvenzantrag gestellt. Bei der auf hochpreisige Küchen spezialisierten Alno AG sind noch etwa 600 Menschen angestellt./wdw/DP/he