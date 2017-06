Der Autokonzern stieg im Zuge der zweiten Finanzierungsrunde bei dem Mitfahrdienst ein, wie das in Dubai ansässige Unternehmen mitteilte. Insgesamt hatte die Finanzierungsrunde des Startups ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar gehabt. Careem wurde dabei mit 1 Milliarde Dollar bewertet.

Neben Daimler hat sich auch die Kingdom Holding, die Investmentfirma des saudischen Milliardärs Prinz al Waleed bin Talal, an dem Mitfahrdienst beteiligt. Die Beteiligungsgesellschaft hält auch Anteile an Twitter, Citigroup und Time Warner.

Careem gilt unter Investoren in der Region als eine Tech-Erfolgsstory. Das Unternehmen wurde vor rund fünf Jahren gegründet und ist mittlerweile in 80 Städten mit mehr als 10 Millionen Nutzern aktiv. In den vergangenen sechs Monaten startete das Unternehmen seinen Dienst auch in der Türkei und in weiteren Städten in Pakistan und Ägypten.

Daimler ist im Geschäft der Mitfahrdienste seit Jahren aktiv. Der Stuttgarter Konzern betreibt den Taxi-Dienstleister MyTaxi, der sich vergangenes Jahr mit dem Taxivermittler Hailo zusammengeschlossen hat.

Dow Jones

