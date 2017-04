Modekonzern Burberry setzt Aktienrückkauf fort

Die britische Burberry Group plant den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 100 Mio. britische Pfund (ca. 116,8 Mio. Euro), wie der Konzern am 20. Juli 2016 mitteilte. Der Zeitraum für den Rückkauf wurde bis zum 18. April 2017 festgesetzt.

Wie das Unternehmen am Mittwoch berichtete, wurden am 4. April 2017 33.817 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 1748,96 Pence (ca. 20,43 Euro) an der Londoner Börse erworben. Durch die Transaktion hat Burberry nun insgesamt 6.793.155 Aktien im Eigenbestand.

Englands größter Luxusartikelhersteller meldete am 18. Januar 2017 aufgrund vorläufiger Zahlen einen Anstieg der Verkaufserlöse in den Monaten Oktober bis Dezember 2016 um 22 Prozent auf 735 Mio. Pfund (ca. 859 Mio. Euro). Bereinigt um Wechselkursveränderungen betrug der Zuwachs 4 Prozent und auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 3 Prozent. Die vorläufigen Geschäftszahlen für die 12 Monate zum 31. März 2017 werden am 18. Mai 2017 veröffentlicht.

