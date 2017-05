Moody's stellt Beobachtung von KION ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's stellt die Beobachtung des Gabelstablerherstellers KION ein. Die Bonität lag zuletzt bei Ba1, der Ausblick für das Rating war negativ. Die Agentur habe sich entschieden, die Bonitätsnoten für die Kion Group AG aus "Geschäftsgründen" zurückzunehmen.

Größter Aktionär der im MDAX notierten Gesellschaft ist die chinesische Weichai mit rund 43 Prozent.

