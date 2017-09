Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das TV-Duell gegen Herausforderer Martin Schulz (SPD) am Sonntagabend aus Sicht der Wähler für sich entschieden. Mit 55 Prozent fanden in einer Blitzumfrage der Meinungsforscher von Infratest Dimap für die ARD über die Hälfte der Zuschauer die Amtsinhaberin überzeugender. Nur 35 Prozent sahen Schulz vorn. Schulz will im Falle eines Wahlsiegs die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen. "Jetzt sind alle roten Linien überschritten. Deshalb kann dieses Land nicht mehr Mitglied der EU werden. Ich denke, dieser Punkt ist überwunden", sagte Schulz. "Die einzige Sprache, die sie in Ankara verstehen ist, jetzt ist Schluss", legte Schulz nach. Merkel hingegen erklärte, sie wolle die Gespräche mit der türkischen Regierung nicht beenden. "Ich habe nicht die Absicht, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen", so Merkel. Sie wolle Erdogan durch wirtschaftliche Nadelstiche, wie den Abbruch der Zollgespräche, treffen. Man könne ihm nicht die Tür vor Nase zuschlagen, wenn die inhaftierten Deutschen frei kommen sollen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die USA sind im Nordkorea-Konflikt auch zum Einsatz ihrer Atomwaffen bereit: US-Präsident Donald Trump habe dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe bei einem Telefongespräch erneut zugesagt, dass die USA ihr eigenes Gebiet sowie ihre Verbündeten verteidigen würden, wobei "die volle Bandbreite der diplomatischen, konventionellen und nuklearen Möglichkeiten eingesetzt" würde, teilte das Weiße Haus mit. Nordkorea hatte am Sonntag mit einem erneuten Atomwaffentest schockiert, das Staatsfernsehen des Landes sprach von einer Wasserstoffbombe. Trump hatte daraufhin die "Besänftigungspolitik" gegenüber Nordkorea für gescheitert erklärt. Auf die Frage eines Reporters, ob er einen Militär-Angriff plane, sagte Trump: "Wir werden sehen." Verteidigungsminister James Mattis sagte, Washington werde jede Bedrohung seines Territoriums oder seiner Verbündeten durch Nordkorea mit einer "massiven militärischen Reaktion" beantworten. Der UN-Sicherheitsrat tritt am Montag zu einer Sondersitzung zusammen, um über eine Reaktion auf den jüngsten nordkoreanischen Atomtest zu beraten. Als Reaktion auf den jüngsten Atomwaffentest Nordkoreas hat Südkorea am Sonntag eine Raketen-Übung gestartet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU 11:00 Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj +++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

Keine größeren Auktionen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.465,20 -0,36 Nikkei-225 19.502,30 -0,96 Schanghai-Composite 3.378,21 0,33

INDEX zuletzt +/- % DAX 12.142,64 +0,72% DAX-Future 12.156,50 +0,75% XDAX 12.159,67 +0,74% MDAX 24.826,98 +0,62% TecDAX 2.310,99 +0,80% EuroStoxx50 3.443,88 +0,66% Stoxx50 3.058,37 +0,55% Dow-Jones 21.987,56 +0,18% S&P-500-Index 2.476,55 +0,20% Nasdaq-Comp. 6.435,33 +0,10% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,77 -45 +++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Handelsstart rechnen Händler am Montag. Der Feiertag in den USA dürfte für geringe Umsätze sorgen und der angebliche Nukleartest in Nordkorea für neue Sorgen vor einer weiteren Eskalation. Anders als vergangene Woche beim Flug einer nordkoreanischen Rakete über Japan stören sich einige Marktteilnehmer diesmal an der entspannten Reaktion auf Nordkoreas Aggression: "Der Handel stört sich kaum daran und US-Präsident Trump ist diesmal viel zu ruhig", sagt ein Analyst: "Das wirkt eher, als bereite man sich tatsächlich auf einen Gegenschlag vor". Ob dies tatsächlich eintrete, spiele keine Rolle: "Allein die Möglichkeit eines US-Schlags verhindert Kaufaktivitäten an der Börse". Im Fokus dürfte daher besonders eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats am Nachmittag zu diesem Thema stehen. Auf der Seite von Konjunktur- und Unternehmensdaten ist es ruhig zum Wochenstart. Etwas im Fokus stehen die Produzentenpreise aus der Eurozone.

Rückblick: Rückenwind kam von guten Einkaufsmanagerindizes aus Europa. Dagegen drückte der enttäuschende US-Arbeitsmarktbericht nicht nachhaltig auf die Stimmung. Als "überraschend stark" wurden die Zahlen von Vivendi für das zweite Quartal eingestuft. Für die Aktie ging es um 5,2 Prozent nach oben. Der zuletzt unter schwachen Zahlen von Werbeagenturen und TV-Sendern wie Prosieben leidende Index der Medienwerte gewann 0,9 Prozent. Für einen Sprung von 7,3 Prozent sorgte bei Volvo der mittelfristige Ausblick des Auto-Herstellers. Für Fiat Chrysler ging es um weitere 5,5 Prozent nach oben. Standard & Poor's hat den Ausblick für die Bonität auf positiv von stabil angehoben. Airbus profitieren davon, dass die Aktie in den Stoxx-50-Index aufgenommen wird. Airbus wird dort den Platz von BT Group einnehmen, die den Index verlassen müssen. Airbus zogen um 1,0 Prozent an, BT verloren 1,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Seit Jahresbeginn hat die Lufthansa-Aktie bereits um 75 Prozent zugelegt, zum Wochenschluss waren es weitere 3,3 Prozent. Dabei profitierte die Aktie von einer Hochstufung auf "Marketperform" durch Bernstein. Die Analysten sehen Lufthansa als Gewinner der Air-Berlin-Pleite. Deutsche Börse gewannen 1,7 Prozent auf 91,30 Euro, nachdem die Deutsche Bank das Papier mit "Buy" und einem Kursziel von 110 Euro eingestuft hat. MTU zogen um 1,5 Prozent an, gestützt von einer Kaufempfehlung von HSBC. Ungebremst nach oben ging es für Medigene mit einem Plus von 12,1 Prozent nach bereits fast 20 Prozent am Vortag.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 12.160 Punkte

Das nachbörsliche Geschäft verlief ruhig, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Auffallend sei das nachrichtenlose Plus von 2 Prozent in Adva gewesen, ergänzte er.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Im Blick stand die Konjunktur, voran der viel beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht. Der konnte die hohen Erwartungen zwar nicht erfüllen, doch am Aktienmarkt schadete dies kaum, zumal schwächere Daten auch eine aggressive Geldpolitik verhindern können.Daneben wurde noch eine Reihe weiterer Konjunkturdaten veröffentlicht. Dabei stieß vor allem der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe auf Interesse, weil er nicht nur die Prognosen deutlich übertreffen konnte, sondern auch den höchsten Stand seit 2011 erreicht hat. Autowerte führten den Markt an, auch wenn die US-Absatzzahlen für August gemischt ausgefallen sind. So hat GM den Absatz um 7,5 Prozent gesteigert, die Aktie rückte um 2,2 Prozent vor. Die Ford-Aktie gewann 2,9 Prozent, obwohl der Absatz hier leicht gesunken ist. Allerdings hat Ford den Verkauf der gewinnträchtigen Pickups um 15 Prozent gesteigert. Dagegen gab die Tesla-Aktie 0,1 Prozent ab. Tesla veröffentlicht keine monatlichen Verkaufszahlen, doch Autodata schätzt, dass der Elektroautohersteller im August 7,1 Prozent weniger verkauft haben könnte als im Vorjahr. Lululemon legten um 7,2 Prozent zu. Der Hersteller von Yoga-Bekleidung hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal überzeugt. Palo Alto Networks schossen um 10,5 Prozent nach oben. Umsatz und Gewinn für das vierte Geschäftsquartal lagen über den Erwartungen.

Die US-Anleihen standen im Schatten des Aktienmarkts und gaben nach. Hatten sie mit den schwachen Jobdaten noch zugelegt, gerieten sie mit dem starken ISM-Index unter Druck. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es 4 Basispunkte auf 2,16 Prozent nach oben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.06 Uhr EUR/USD 1,1887 +0,1% 1,1879 1,1886 EUR/JPY 130,50 +0,2% 130,20 130,93 EUR/CHF 1,1418 +0,1% 1,1402 1,1440 GBP/EUR 1,0896 -0,0% 1,0910 1,0917 USD/JPY 109,79 +0,2% 109,57 110,15 GBP/USD 1,2953 -0,1% 1,2960 1,2973 Mit dem Wasserstoffbombentest Nordkoreas war im asiatischen Handel der "sichere Hafen" Yen gesucht. Der Dollar fällt von Ständen um 110,30 am Freitag auf aktuell 109,79 Yen. Er hatte jüngst aber auch schon im Bereich um 108,50 Yen gelegen. Auch der Franken erfährt eine verstärkte Nachfrage. Wenig Bewegung dagegen beim Euro. Die Gemeinschaftswährung notiert knapp unter der Marke von 1,19 Dollar seitwärts.

+++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,35 47,29 +0,1% 0,06 -17,0% Brent/ICE 52,51 52,75 -0,5% -0,24 -10,6% (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 04, 2017 01:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 47 AM EDT 09-04-17

-2 of 2- 04 Sep 2017 05:47:00 UTC DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-



Die Ölpreise zeigten sich kaum verändert. Spanne zwischen 46 und 48 Dollar, sagte ein Teilnehmer. Noch immer stünden die nun sichtbar werdenden Auswirkungen von Hurrikan "Harvey" im Fokus. Das schlug auch auf die von Baker Hughes ermittelten Daten zu den aktiven Bohrlöchern durch. Die Experten zählten für diese Woche eine gegenüber der Vorwoche unveränderte Zahl von 759 aktiven Förderanlagen. Allerdings fügte Baker Hughes an, für 47 Counties in Südtexas wegen des Wirbelsturms keine exakten Daten ermitteln zu können. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,1 Prozent auf 47,29 Dollar. Auf Wochenbasis ging es dagegen abwärts - wie auch schon an den vier Wochen zuvor.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.335,82 1.324,90 +0,8% +10,92 +16,0% Silber (Spot) 17,87 17,73 +0,8% +0,14 +12,2% Platin (Spot) 1.012,00 1.007,45 +0,5% +4,55 +12,0% Kupfer-Future 3,12 3,10 +0,9% +0,03 +23,9% Der Goldpreis vollzog mit den unterschiedlichen US-Konjunkturdaten eine Achterbahnfahrt, zeigte in der Tagesbilanz aber weiter Stärke. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent auf 1.326 Dollar, im Verlauf erreichte er sogar ein neues Jahreshoch bei 1.328,94 Dollar. Seit seinem Juli-Tief hat Gold nun bereits 10 Prozent gutgemacht. In Reaktion auf den neuen Atomwaffentest Nordkoreas kletterte der Goldpreis im asiatischen Handel am Montag auf ein neues Jahreshoch bei 1.338,99 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

RATING DEUTSCHLAND

Für die Ratingagentur Fitch verdient Deutschland weiter die Topbonität AAA. Der Ausblick ist stabil. Die Experten verweisen auf die in hohem Maß wertschöpfende Wirtschaft, die starken Institutionen und die Geschichte eines gesunden öffentlichen Schuldenmanagements.

RATING PORTUGAL

Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für Portugal auf dositiv von stabil erhöht. Die Bonität wird unverändert mit Ba1 bewertet. Die Experten loben das volkswirtschaftliche Wachstum und die anhaltende Verbesserung in fiskalischer Hinsicht. Auch die Lage bei den Staatsschulden verbessere sich.

BREXIT

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger fordert London auf, auch Jahre nach dem Brexit noch Gelder nach Brüssel zu überweisen. "Die Europäische Union erwartet, dass sich die Briten an einmal gegebene Zusagen halten. "Sie müssen ihre finanziellen Verpflichtungen bis Ende 2020 in vollem Umfang erfüllen und bis zum Jahr 2023 weiter Zahlungen an die EU leisten", sagte Oettinger der Welt am Sonntag.

HURRIKAN "HARVEY"

Nach den Überschwemmungen durch den Sturm "Harvey" hat der texanische Gouverneur Greg Abbott eine deutliche Aufstockung der Nothilfe für seinen Bundesstaat gefordert. Am Ende stünden wahrscheinlich "gut über 120 Milliarden Dollar, wahrscheinlich 150 Milliarden bis 180 Milliarden Dollar" auf der Rechnung, sagte Abbott am Sonntag in der Fernsehsendung Fox News Sunday.

STADA

US-Investor Paul Singer hat sich beim Arzneimittelkonzern Stada mit der Forderung nach einer höheren Abfindung durchgesetzt. Die beiden Investoren Bain Capital und Cinven, die Stada vor kurzem übernommen haben, wollen dem von Singer kontrollierten Hedgefonds 74,40 Euro je Aktie zahlen. Damit wollen sich die neuen Stada-Eigentümer Singers Unterstützung für den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sichern.

DEUTSCHE POST

Mit scharfer Kritik hat die Gewerkschaft Verdi auf ein Pilotprojekt der Deutschen Post für eine seltenere Briefzustellung reagiert. Die Post gefährde "einen wichtigen Bestandteil der Infrastruktur und damit auch die Arbeitsplätze ihrer Beschäftigten", sagte Verdi-Vizevorsitzende Andrea Kocsis. Seit dem 1. Juli und noch bis Ende September testet die Post in 18 Bezirken in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland eine auf individuelle Wünsche zugeschnittene Zustellung.

AIR BERLIN

Unklarheit über den Vertrag für den 150-Millionen-Euro-Kredit an die insolvente Fluglinie Air Berlin: Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums widersprach am Sonntag auf Anfrage einem Bericht der Bild am Sonntag, wonach der Vertrag unterschrieben wurde. Die Zeitung hatte geschrieben, dass sich die Airline mit der staatlichen Förderbank KfW auf die Konditionen geeinigt habe. Demnach zahlt Air Berlin der Bank nun knapp zehn Prozent Zinsen. Air Berlin wollte den Bericht nicht kommentieren.

US-AUTOABSATZZAHLEN

August 2017 2016 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 32.015 29.384 +9,0% AUDI 19.811 19.264 +2,8% BMW 28.001 30.500 -8,2% DAIMLER 29.183 31.909 -8,5% PORSCHE 4.709 5.181 -9,1% FORD 209.897 214.482 -2,1% GENERAL MOTORS 275.552 k.A. +7,5% FIAT CHRYSLER 176.033 k.A. +11%

k.A. keine Angabe - Zahlen absolut. NOVARTIS

Der Pharmakonzern bekommt 2018 einen neuen Chef. CEO Joseph Jimenez tritt am 31. Januar kommenden Jahres zurück, wie Novartis mitteilte. Seine Nachfolge tritt mit Wirkung zum 1. Februar 2018 Vasant Narasimhan an, der bereits Mitglied der Geschäftsleitung des Konzerns sowie Global Head of Drug Development und Chief Medical Officer ist.

OPEL

hat im zweiten Quartal 2017 rund 250 Millionen Dollar (rund 211 Millionen Euro) Verlust verbucht, nachdem im ersten Quartal bereits 201 Millionen angefallen waren. Das berichtet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche unter Berufung auf Informationen aus Kreisen des Opel-Mutterkonzerns PSA. Zwei Personen aus dem Umfeld von Opel und PSA hätten übereinstimmend gesagt, dass Opel an jedem Werktag derzeit rund vier Millionen Euro verliere. Ein Opel-Sprecher wollte die in dem Bericht genannten Zahlen nicht kommentieren.

EXXON

bereitet die Wiederinbetriebnahme der Raffinerie Baytown im Großraum Houston vor. Die zweitgrößte Raffinerie der USA war wegen des Tropensturms Harvey vorübergehend stillgelegt worden. Eine weitere Raffinerie des Konzerns an der texanischen Küste bleibt jedoch vorerst geschlossen, wie Exxon ohne Angabe von Gründen mitteilte.

TESLA

hat den Absatz in Deutschland im ersten Halbjahr 2017 auf 2.075 Elektroautos verdoppelt. Das Unternehmen plane weiter in diesem Tempo, sagte Jochen Rudat, Tesla-Vertriebschef für Deutschland, Österreich und die Schweiz, im Gespräch mit "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Montagausgabe).

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2017 01:47 ET (05:47 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 47 AM EDT 09-04-17