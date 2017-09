Am asiatischen Markt sprechen Devisenhändler von einer seit Tagen zu beobachtenden breiten Bewegung aus dem Yen, nachdem die Sorgen über Nordkorea und "Irma" nachgelassen hätten. Auch der Euro habe davon profitiert, denn auch die Gemeinschaftswährung habe zum Yen zugelegt. Die Perspektive, die EZB werde ihre geldpolitischen Stimuli zurückfahren, stütze den Euro zusätzlich. Der Dollar neigt indes ganz allgemein zur Schwäche. "Ein weiterer Monat mit mäßigen Inflationsdaten in den USA steigerte die Skepsis über eine Zinserhöhung im Dezember durch die Fed und dürfte den Greenback auf breiter Basis schwächen", sagt ein Analysts der Commonwealth Foreign Exchange.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 48,22 48,23 -0,0% -0,01 -15,5%

Brent/ICE 54,14 54,27 -0,2% -0,13 -7,8%

Die Ölpreise legten zu, nachdem die Opec Erfolge bei ihrem Bemühungen um eine Senkung des Ölausstoßes gemeldet hatte. Aus dem Monatsbericht der Opec geht hervor, dass die Ölförderung der Mitgliedsstaaten im August zum ersten Mail seit April gefallen war. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 0,4 Prozent auf 48,27 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.330,91 1.331,94 -0,1% -1,03 +15,6%

Silber (Spot) 17,86 17,90 -0,2% -0,04 +12,2%

Platin (Spot) 987,20 989,00 -0,2% -1,80 +9,3%

Kupfer-Future 3,01 3,02 -0,2% -0,01 +19,3%

Der Preis der Feinunze Gold drehte im späten Geschäft leicht ins Plus. Sie verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 1.331 Dollar, blieb damit aber deutlich unter dem Jahresrekord des Vortages, der bei 1.357,64 Dollar gelegen hatte.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

WIRBELSTURM "IRMA"

Durch "Irma" sind im US-Bundesstaat Florida mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes mit. Nähere Angaben zu den einzelnen Opfern machte er nicht. Erste Bewohner waren auf die Florida Keys zurückgekehrt.

INNENPOLITIK VENEZUELA

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat sich zu einem Dialog mit der Opposition bereit erklärt. "Ich akzeptiere diesen neuen Tag des Dialogs", sagte Maduro mit Blick auf eine Vermittlungsinitiative des Präsidenten der Dominikanischen Republik, Danilo Medina, und des ehemaligen spanischen Regierungschefs José Luis Rodríguez Zapatero. Die Opposition hatte angekündigt, sich am Mittwoch mit Medina treffen zu wollen.

BREXIT

Großbritannien und die EU haben die nächste Runde ihrer Brexit-Verhandlungen um eine Woche auf den 25. September verschoben.

JAHRHUNDERTANLEIHE ÖSTERREICH

Mit Österreich hat erstmals ein Mitglied der Eurozone eine 100-jährige Anleihe im syndizierten Verfahren begeben. Bemerkenswert daran ist, dass es den Euro erst seit 18 Jahren gibt. Und obwohl die Anleihe erst im September 2117 zurückgezahlt wird und nur 2,1 Prozent abwirft, war das Interesse groß. Dem Emissionsvolumen von 3,5 Milliarden Euro für die Jahrhundert-Anleihe standen Gebote von 11 Milliarden Euro gegenüber.

VOESTALPINE

Beim österreichischen Stahl- und Technologiekonzern sind im Rahmen der laufenden Ermittlungen des deutschen Bundeskartellamtes die Geschäftsräume im österreichischen Linz durchsucht worden. Grund für die Durchsuchung ist der Verdacht kartellrechtswidriger Absprachen im Bereich Grobblech.

APPLE

Neue Luxusversion des iPhone mit Gesichtserkennung, größerer Bildschirm sowie verbesserter Leistungskraft und Bildqualität: Apple hat sein iPhone X vorgestellt, das ab November erhältlich sein wird. Konzernchef Tim Cook sprach vom "größten Schritt nach vorn", seit Apple vor zehn Jahren sein erstes iPhone auf den Markt gebracht hatte. Das iPhone X (lateinisch "zehn") wird für den stolzen Preis von 999 Dollar (rund 835 Euro) erhältlich sein. Apple stellte noch zwei andere neue Modelle des iPhone vor, die kostengünstiger sind.

DOWDUPONT

Zwei Wochen nach der Fusion der beiden Chemieriesen Dow Chemical und Dupont hat das daraus entstandene Unternehmen seine Aufspaltungspläne geändert. Der Konzern reagiert damit auf den Druck von bis zu vier aktivistischen Investoren, die auf Änderungen an den Plänen gedrängt hatten. Dowdupont will sich in den kommenden 18 Monaten in drei börsennotierte Unternehmen aufspalten werden.

JP MORGAN

Die US-Bank rechnet mit einem deutlich rückläufigen Handelsumsatz im dritten Quartal. JPM-Chef James Dimon erwartet ein Minus von um die 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

SEADRILL

Der Öldienstleister hat in in den USA Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 11 gestellt. Zudem sei mit fast allen finanzierenden Banken, rund 40 Prozent der Anleihegläubiger und einem Investorenkonsortium eine Vereinbarung zur Restrukturierung unterzeichnet worden, teilte der weltgrößte Betreiber von Tiefseebohranlagen und Bohrschiffen mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2017 01:39 ET (05:39 GMT)